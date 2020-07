Veselovský ohromeně poslouchal Dostálovou: Vy na ministestvu nevíte, co s penězi? Peklo na Vysočině a kupecké počty

reklama

„Vy nevíte na ministerstvu co s penězi?“ zeptal se Veselovský Dostálové hned na úvod. „Ale víme, moc dobře, ale samozřejmě máme také krizový akční plán a podporu cestovního ruchu, takže plníme jedno opatření po druhém,“ sdělila Dostálová. V závěru minulého týdne totiž vyšlo najevo, že ministerstvo pro místní rozvoj hodlalo utratit dvě miliardy na reklamu na český cestovní ruch.

„Nerada bych ten materiál komentovala. Je opravdu v plenkách, ve velmi pracovní verzi a rozhodně to není k prezentaci do mediálního prostoru. Zatím,“ sdělila Dostálová. Vyloučila však, že by materiál byl úplnou fantasmagorií. „My jsme skutečně chtěli podpořit tu poptávku po cestovním ruchu. Řekli jsme si, že chceme zacílit vlastně na naše lidi a spíše ukázat na atraktivity České republiky tak, jak je neznáme. A chtěli jsme to stavět hodně na kampani CzechTourismu Neobjevené skvosty a chtěli jsme k tomu využít mediální prostor, abychom nabídli atraktivitu Česka,“ sdělila.

A co jsou podle ní neobjevené skvosty? „Na Vysočině je například projekt takzvané Peklo. To znamená, že opravdu se simulují čertíci pro děti, protože to není samozřejmě nikde propagováno. A my jsme chtěli ve spolupráci s kraji takto vybrat několik zajímavých atraktivit jednotlivých území, zhruba jsme si napočítali 14 krajů – a přiblížit lidem ne tolik známá místa v České republice, která by stála za to navštívit,“ dodala.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Veselovský se následně zeptal, zda to jsou místa, která nejvíce trpí koronavirem. „Celá kampaň je na zvýšení poptávky. Tady vůbec nejde o to, zda trpí ta místa koronavirem, tady jde o to, že celé odvětví cestovního ruchu trpí samozřejmě nejvíc po té koronavirové krizi. A my se snažíme jakoby zvýšit tu poptávku po těch atraktivitách toho cestovního ruchu, kde je zaměstnáno velké množství lidí,“ vysvětlila.

Kampaň však podle ní bude cílit i na velká města. „Lidé z venkova jezdí většinou do Prahy na jednodenní výlety. Ale v Praze se dá strávit krásná aktivní dovolená, jak pro seniory, tak pro rodiny s dětmi, jenom je potřeba pomoci těmto místům,“ uvedla.

A jak se dospělo k té částce dvou miliard? „To nemám ze sebe. Naši lidé připravili, jak je to nejvíce sledované, sledovali data návštěvnosti médií. A podle toho to nadefinovali,“ dodala s tím, že suma se může měnit nahoru i dolů. Podle jejích slov nemělo jít o podporu médií, netušila, že něco takového navrhoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„K částce jsme došli kupeckými počty. 14 krajů, propagace na rok a půl,“ uvedla s tím, že si zkrátka na ministerstvu řekli, co by chtěli, vzali si ceníkové ceny a dali si na to sami padesátiprocentní slevu. Dostálová následně několikrát zdůraznila, že se teprve ukáže, zda dojde k finalizování této akce. Ona sama podporovat cestovní ruch chce a chce propagovat atraktivity Česka. Zdůraznila, že skutečně jde o pomoc cestovnímu ruchu, nikoliv médiím. Zároveň podle jejích slov jde o to, aby lidé cestovali a poznávali Česko i mimo letní exponované měsíce, ale využívali i prodloužených víkendů.

Závěrem Dostálová hovořila o podpoře českého lázeňství a voucherech na jejich podporu. „Určitě to pomůže. Princip voucherů je vhodná cesta pomoci,“ sdělila Dostálová.

Psali jsme: Beroun: Projekt sdílených elektrokol startuje právě dnes Jihočeská centrála cestovního ruchu: Kvildské slavnosti na Zlaté stezce Jiří Paroubek: Král hnojníků Paroubek se vrací? Výsměch generálu Pavlovi a Kocábovi. To snad bude kandidovat sám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.