Viděl jsem dokument, který utopil Sobotka. Část ho ztratili! Napsal Andrej Babiš a popsal setkání s Ester Ledeckou a otcem Jankem

Premiér v demisi Andrej Babiš se na svém Facebooku ohradil proti tomu, že o něm někteří novináři v poslední době píšou velmi nelichotivě ve spojení s Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Je jimi prý podezříván z toho, že je ve střetu zájmů, když se zajímá o hospodaření GIBS. Po vzoru Leoše Mareše se proto vrátil do minulosti a začal vysvětlovat, jak to s GIBS ve skutečnosti vlastně bylo, a nezapomněl se opět rozplývat nad olympioničkou Ester Ledeckou.

Hned v úvodu svého komentáře premiér v demisi Andrej Babiš pokračoval v básnění o olympijské vítězce v závodu super-G Ester Ledecké, které dokonce před týdnem koupil plyšáka. „Seděli jsme s Ester a taky s Martinou Sáblíkovou v hospodě na Staromáku a povídali jsme si, že by to chtělo postavit krytou halu na slalom, kde se dá trénovat celoročně,“ chlubil se Babiš, který prý nedokáže pochopit, že o Ester nějaký redaktor pronesl, že je namyšlená a nechce se bavit s novináři.

A u novinářů zůstal i nadále, všiml si prý, že někteří z nich v poslední době píšou o Generální inspekci bezpečnostních sborů ve spojitosti s tím, že je premiér v demisi Andrej Babiš ve střetu zájmů, když se zajímá o hospodaření GIBS. „O naší stížnosti v kauze Čapí hnízdo rozhoduje státní zástupce, s Generální inspekcí bezpečnostních sborů to nemá nic společného, jak se někteří novinářští aktivisté snaží spekulovat,“ zdůraznil a dodal, že nikdo lidem pořádně neřekl, co to GIBS vlastně je a proč existuje. „Tradiční politici a někteří novináři o tom schválně mlčeli, aby mohli bít na poplach na ‚obranu demokracie‘,“ uvedl.

„Takže se teď podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti bylo s GIBS. Leoš Mareš Live mi promine, že jsem si půjčil jeho hlášku. Tak jdem na to,“ napsal Babiš a následně se vrátil do roku 2010. „Ve vládě byly odéeska a Věci veřejné. Tyhle dvě strany se hádaly o odvolání tehdejšího policejního prezidenta Oldřicha Martinů, protože byl prý loutka ODS. Chtěly mít vliv na policii,“ napsal Babiš a zmínil, že tehdy Ivan Langer přišel na nápad přidat k Inspekci ministra vnitra ještě jeden orgán. „Aby taky něco měl, protože ministerstvo vnitra měly pod sebou Věci veřejné. Ten orgán pojmenovaly Generální inspekce bezpečnostních sborů, díky němu zůstala ODS kontrola nad policií,“ řekl s tím, že GIBS vznikla, protože dvě partaje bojovaly o moc nad policií.

A protože Babiš nyní působí na premiérském postu, začalo ho zajímat především to, jak taková GIBS vlastně hospodaří s našimi penězi. Podle jeho slov interní audit GIBS mluví o pravděpodobném porušení zákona o veřejných zakázkách, proto prý požádal ministerstvo financí, aby jeho hospodaření prověřilo. Dále poukázal i na to, že GIBS vznikla 1. ledna 2012 a Nejvyšší kontrolní úřad ho od té doby nikdy nekontroloval. „Když byl premiérem pan Sobotka, poslalo mu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci velice závažný dokument k osobě ředitele GIBS,“ dodal.

Když se toto stane, podle Babišových slov premiér zkrátka musí konat. „Podřízení premiéra dokonce napsali návrh textu kázeňského řízení. Jenže pan premiér ho odmítl zahájit. Dokonce se ztratil dokument, kterému se říká ‚referátník‘, a to s jeho podpisem i podpisy jeho podřízených,“ uvedl Babiš, podle kterého se stalo něco podobného jako s většinou dokladů k privatizaci OKD za jeho ministrování na ministerstvu financí – zmizely. „Vezměte si, co se o šéfu GIBS panu Michalovi Murínovi ví oficiálně: že se potkával s lidmi, kteří účelově stíhali podnikatele a připravili je o majetek,“ napsal.

Na závěr premiér v demisi ujistil své přiznivce o tom, že to takhle nenechá a bude konat. Na 8. března prý svolal k záležitosti GIBS Bezpečnostní radu státu a 15. března půjde na výbor pro bezpečnost a požádá o schůzku s nejvyšším státním zástupcem. „Michala Murína zatím z funkce neodvolávám, ale nemá mou důvěru, protože to, co ukazuje dokument Vrchního státního zastupitelství, je skutečně skandál,“ uzavřel.

Celý příspěvek Andreje Babiše:

Čau lidi, viděl jsem se s Ester. S jakou? No jakou asi. Ledeckou. Je to skvělá, usměvavá a strašně spontánní holka. A taky s Martinou Sáblíkovou. Kecali jsme chvilku v hospodě na Staromáku. S Ester dorazil i její táta Janek. Povídali jsme si, že by to chtělo postavit krytou halu na slalom, kde se dá trénovat celoročně. Třeba v Německu takové mají. Co mě fakt pobavilo, že o Ester napsal jeden redaktor, že je namyšlená. Prý se nechce bavit s novináři.

Když jsme u té novinařiny, tak jste si všimli, jak někteří redaktoři v poslední době píšou o Generální inspekci bezpečnostních sborů, tedy o GIBSu. Prý jsem ve střetu zájmů, když se zajímám o hospodaření GIBSu. Já vás tady nebudu otravovat elaborátem, na který podle mě ani nejste zvědaví. Vyřeším to jednou větou:

O naší stížnosti v kauze Čapí hnízdo rozhoduje státní zástupce, takže s Generální inspekcí bezpečnostních sborů to nemá nic společného, jak se někteří novinářští aktivisti snaží spekulovat.

Udělal jsem kvůli tomu i mimořádnou tiskovku, kterou jsem dal i sem na Facebook. A na ní jsem bohužel musel práci novinářů tak trochu suplovat. Nikdo vám totiž doteď neřekl, co to GIBS vlastně je a proč vůbec existuje. Doteď o tom tradiční politici a někteří novináři schválně mlčeli, aby mohli bít na poplach na "obranu demokracie." Tady to máte fakt v krátkosti, překvapí vás to:

Takže se teď podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti bylo s GIBSem. Leoš Mareš Live mi promine, že jsem si půjčil jeho hlášku. Tak jdem na to.

Rok 2010. Pamatujete si, co se tehdy dělo? Jo, ve vládě byla ODSka a Věci veřejné. Příšerná doba. No a tyhle dvě strany se hádaly o odvolání tehdejšího policejního prezidenta Oldřicha Martinů, protože byl prý loutka ODS. Chtěly mít vliv na policii. Obě. Takže se hádaly do krve a byla z toho politická krize. No a tehdy Ivan Langer (to je ten pán, co zlikvidoval finanční policii), přišel na nápad přidat k Inspekci ministra vnitra ještě jeden orgán. Aby taky něco měl, protože ministerstvo vnitra měly pod sebou Věci veřejné. Ten orgán pojmenovali Generální inspekce bezpečnostních sborů, zkráceně GIBS, a díky němu zůstala ODS kontrola nad policií, i když ji pod sebou měly VVčka. Tehdy o tom psalo hodně novinářů, třeba tady bit.ly/Martin-Fendrych-v-Tydnu.

Shrnuto podtrženo: GIBS vznikl, protože dvě partaje bojovaly o moc nad policií. A já jsem se teď jako premiér začal ptát, logicky, protože za GIBS jsem odpovědný, tak se ptám: jak ten orgán vlastně hospodaří s vašimi penězi. Sám interní audit GIBSu mluví o pravděpodobném porušení zákona o veřejných zakázkách, a proto jsem požádal ministerstvo financí, aby jeho hospodaření prověřil. Pro zajímavost, GIBS vznikl 1.ledna 2012 a Nejvyšší kontrolní úřad ho od té doby nikdy nekontroloval.

Střih. Sobotkova vláda. Když byl premiérem pan Sobotka, poslalo mu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci velice závažný dokument k osobě ředitele GIBSu. To když se stane, tak premiér musí konat. Podřízení premiéra dokonce napsali návrh textu kázeňského řízení. Jenže pan premiér ho odmítl zahájit. Dokonce se ztratil dokument, kterému se říká "referátník", a to s jeho podpisem i podpisy jeho podřízených. Prostě se stalo něco podobného, jako s většinou dokladů k privatizaci OKD za jeho ministrování na ministerstvu financí. Zmizely.

K tomu si vemte, co se o šéfovi GIBSu panu Michalovi Murínovi ví oficiálně: že se potkával s lidmi, kteří účelově stíhali podnikatele a připravili je o majetek. A taky tito lidé spolupracovali s pražskými kmotry. A že jeho samotného vyslýchala policie kvůli úniku informací v kauze Bereta. Trošku děsivé, nemám pravdu? No, a já chci vyšetřit to hospodaření. Protože já konám a za GIBS jsem odpovědný. Nepodléhá ministerstvu vnitra, ale přímo premiérovi.

Takže já konat budu.

Svolal jsem na 8. března v 7 ráno k záležitosti GIBSu Bezpečnostní radu státu a to hlavně proto, že vícero státních zástupců včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nejsou s prací GIBS spokojení. A taky Ministerstvo spravedlnosti mělo ke zprávě GIBS za rok 2016 vícero připomínek. Potom 15. března půjdu na Výbor pro bezpečnost a požádám o schůzku s nejvyšším státním zástupcem. Pana Michala Murína zatím neodvolávám z funkce, jak píší někteří novináři. Řekl jsem mu, že nemá moji důvěru, protože to, co obsahuje ten dokument Vrchního státní zastupitelství, je skutečně skandál.

Víte, někteří politici ještě pořád nepochopili, že ANO je protikorupční hnutí. Neustále mě interpelují, jestli mi nejde o to získat nad policií větší moc. Ne, dámy a pánové, mně jde o to, aby státní správa fungovala transparentně a ve prospěch občanů. Bojujeme teď s korupcí na všech frontách, hlavně ve zdravotnictví. Schválně si přečtěte zprávu Evropské komise 2013 o korupci v EU, píše se tam, jak české zdravotnictví ovládá nějaký pán napojený na ODS. K tomu Česká pošta, která je v rozkladu a ztrácí trh, hospodaří netransparentně a špatně platí zaměstnance. Ovládají ji lidi za generálním ředitelem. No, a pošťačkám, které berou 14 tisíc měsíčně, lidi nadávají, protože balíky chodí pozdě. Takže jsme vyhlásili výběrové řízení na nového ředitele. OTEVŘENÉ výběrové řízení. Zkusíme vybrat nejlepšího kandidáta. Děláme to stejně jako u CzechInvestu. Tam předtím ředitele dosadil ministr průmyslu za ČSSD bez výběrového řízení. My jsme výběrové řízení udělali a přihlásilo se nám 22 uchazečů. Doufám, že u Pošty jich bude ještě víc.

A taky jsme na vládě schválili navýšení důchodů. Snad vás ta zpráva neminula. Je to nejvyšší meziroční navýšení v historii České republiky. Zvýšíme je až o 918 korun měsíčně, čili až o 11 tisíc ročně. A seniorům nad 85 let přidáme dokonce 1000 korun měsíčně. Náš cíl je, aby průměrný důchod do čtyř let stoupl na 15 tisíc. Taky připravujeme důchodovou reformu, která přinese třeba samostatný důchodový účet. Naši senioři si zaslouží lepší život.

A teď moje klasická zkratka, co jsem přes týden ještě řešil:

Jednal jsem s tripartitou, domluvili jsme se na příštím zasedání, budeme tam řešit důchody, eurofondy, přípravu prioritních dopravních staveb, budoucnost mýtného systému, 8. března ministerstvo dopravy otevírá obálky, řešil jsem rychlovlaky Praha-Brno, je neuvěřitelné že do roku 2013 s tím nikdo nic neudělal, teď už máme jasný plán, akorát ohledně studie na trasu Praha-Brno je problém na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stále řešíme novelu služebního zákona, novelu zákona o dani z příjmů. Chceme drobným podnikatelům snížit a zjednodušit administrativu. Dohodl jsem se s Uber na schůzce, abychom projednali podmínky za kterých mají u nás podnikat. Není pravda, jak psala některá média, že je vyhazujeme z ČR, jen je důrazně žádáme, aby respektovali zákony. Technologiím fandíme. Byl jsem na slavnostním vyhlášení podnikatelů roku. Už popáté. Je skvělé, kolik máme schopných podnikatelů, kteří tady zaměstnávají lidi a platí daně. Dál jsme řešili financování regionálního školství.

Podařilo se nám vybojovat pro české kamioňáky výjimku z evropské novely o vysílání pracovníků. To byla taková ta s odpuštěním buzerace, jak policajti třeba v Německu nebo Francii mohli zastavovat naše řidiče a vyptávat se jich, kolik berou.

Musím už končit, za hodinu sedáme na Hlaváku s našimi ministry do vlaku a vyrážíme směr Hulín. Slíbil jsem vám, že si budete moct popovídat se mnou i celou vládou naživo. A je to tady. Zlínský kraj, pak Liberecký a Ústecký. A chci mluvit s každým z vás!

autor: nab