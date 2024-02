Vidět Fialu, Lipánka a Černochovou ve vojenském... A umřít smíchy. Místo drahých stíhaček má Vyskočil lepší recept na vítězství

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Je čas na další Václavák. Ale chtělo by to, aby tam opět pan Miller přivedl tisíc kováků! No jo, ale kde by je vzal? ČKD je pryč. Tesla Hloubětín je pryč….,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. Zmiňuje „přehlížené“ protesty a dodává. „Ale plné silnice traktorů, zablokované dálnice a hnůj před státními úřady, nefungující doprava, už tak lehce pod koberec zamést nejdou.“ Mluví o situaci v ČR a popisuje „francouzské“ ranní políbení ošklivé žáby. Nechybí „pan Jurečka křepčící na večírku“, „Lipánek s blembákem na hlavě“ ani „paní Černochová s tankem kabelce“.

„Kdysi jsem četl, že Francouzi mají takový životní návod. Prý hned po probuzení by měli políbit ošklivou a odpornou žábu. Proč? Inu tím prý by měli hned to nejhorší za sebou a celý den už by je čekaly jen samé lepší věci. Ale kde po ránu my budeme shánět nějakou odpornou ropuchu? Nám stačí si pustit zprávy. Bohužel ránem to nekončí! Celý den se na nás hrnou nejrůznější pohromy. Tu rozhodnutí Ústavního soudu, tu naděje, že za nás ve volbách budou rozhodovat i Sudeťáci, a to jsme ještě nestačili jít po ránu nakoupit. To nám teprve vyrazí dech. A při návratu z nákupu se raději nedíváme do schránky, aby tam náhodou nebyl povolávací rozkaz,“ říká na úvod Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a hned na začátek s pořádnou dávkou sarkasmu podotýká.

„Ale abych stále jen nekřivdil – zase budeme mít občanku v mobilu! A nebudeme muset sebou vozit řidičák! Ta kartička zbytečně zatěžuje auto, a to stojí nějaký benzin. Ooo, to ušetříme, a to už přece stojí za dražší dálniční známku, nebo ne? Páni, my máme takové úžasné výhody a pořád jsme nespokojení.“

Plné silnice traktorů, hnůj před státními úřady…..

„Ano a ta nespokojenost mezi námi, obyčejnými lidmi, stále roste. Nezachrání to ani pan vytřeštěný Rakušan svými spanilými jízdami. Nechává si tam nadávat, což je úžasný a promyšlený PR jeho falešné lidovosti a otevřenosti. A plácá tam nesmysly, které vzápětí odvolává. Je čas na další Václavák! Ale chtělo by to, aby tam opět pan Miller přivedl tisíc kováků! No jo, ale kde by je chudák Miller vzal? Pamatuji, jak každé ráno se ve Vysočanech a Libni z tramvají vyhrnulo tisíce dělníků. A dneska?? ČKD je pryč, Tesla Hloubětín je pryč a další a další výrobní podniky jsou v nenávratnu. Těm lumpům nahoře se povedlo téměř zlikvidovat nejen náš průmysl, ale s ním i dělnickou třídu,“ pokyvuje smutně a pokračuje.

„Vždy dělnická třída byla na prvním místě a pak se tak také zmínilo rolnictvo, aby se neřeklo. I v Internacionále se zpívá: „.. dělníci též rolníci bratři“. Vidíte zemědělci až na místě druhém. Všechno se otočilo. A dnes to vypadá, že právě ti rolníci mají největší šanci nás zachránit. Inu i z plného Václaváku si dělají ti šašci nahoře srandu. Nejen, že mají zrovna moc práce jezdit obdivovat krávy pana Jurečky, (jako by neměli dost vlastních?), ale ještě účastníky nazývají dezoláty, chcimíry a, nevím proč, kremelskými zaprodanci. Tyhle protesty se naučili přehlížet. Ale plné silnice traktorů, zablokované dálnice a hnůj před státními úřady, nefungující doprava, už tak lehce pod koberec zamést nejdou,“ míní herec a jde dál.

Ve světě to není jinak. Už i francouzský prezident rychle hodil zpátečku…

„A ve světě to není jinak. Asi už i tam dochází trpělivost a už i francouzský prezident rychle hodil zpátečku a couvá z praštěných nápadů paní Leyen a Evropské komise. Konečně i u nás si zemědělci nehodlají nadále nechat, promiňte, srát na hlavu,“ upozorňuje Ivan Vyskočil a dodává.

„Tady ve městech nevíme, co všechno za blbosti jim EU předepisuje a jak cíleně ničí naše zemědělství. Přitom jídlo, které zemědělci nám dávají na stůl, je přece páteř každého státu. A nejde jenom, tak jako vedle v Německu, jen o záležitosti zemědělců. (zelená nafta, nesmyslné dovozy jedovatých potravin z Ukrajiny, atd, atd. ) Jsou proti všem nesmyslům svých vlád. To je u nás ještě markantnější. Nesmyslně drahé energie, okrádaní důchodců, věčné nářky nad tím, jak tato republika je švorc? Ale na peníze a drahé zbraně pro Ukrajinu, těch je stále dost. Naši náčelníci se také neomezují a na jejich drahé cesty, končící většinou fiaskem, viz cesty na Tchaiwan a do Afriky, na to je stále prostředků „neurékom“. Pan Jurečka křepčící na večírku, zatímco vedle umírali lidé, si také neutrhoval od huby. To víte, on nemá starosti, zda mu zbyde na zaplacení obědů pro děti ve škole! Konečně ten jeho mejdan stejně platíme my! A tak plně podporuji a přidávám se, aby naši rolníci vyjeli a ukázali svoji jednotu a nepřehlédnutelnost. Nabádám k tomu i vás ostatní, protože to je protest za nás za všechny obyčejné lidi. Jenom se divím, že takto chlapci nevyjeli už dřív,“ krčí rameny herec a pokračuje.

Nesmíme si nechat vnutit do hlavy, že MÍR je sprosté slovo!!!

„Je třeba pod to zahrnout i to věčné strašení válkou a mobilizací na kterou tahle země je absolutně nepřipravená. Copak se ti naši páni už úplně zbláznili. O jaké válce to pořád mluví? Na jakou vojnu se máme pořád připravovat? Vždyť ani ve školách není nic jako CO. (to není to věčně skloňované CO2, ale civilní obrana) Vždyť nemáme nic! Soběstačnost v potravinách, nemáme léky, nemáme ani zbraně a také ty stále omílané peníze. A válka je hodně „drahá legrace“!!!“ varuje herec a ptá se.

„Myslíte si opravdu, že se nás někdo snaží napadnout? Zemi, kde není přírodní bohatství a kde není už ani, co ukrást. (to už si tu nakradli jiní). Takže to vypadá, že asi tu válku Rusku vyhlásíme my? Praštění by na to ti naši náčelníci byli dost! Hlavně, aby se zavděčili, hlavně aby ukázali, že oni jsou ti nejvěrnější spojenci Pentagonu a spol. jsou schopni proto obětovat i nás! Nezapomeňte, že oni jsou totiž z jakéhokoli válečného nasazení vyjmuti. My bychom to vodsrali, zase my obyčejný lidi! A to přece nikdo z nás nechce!!“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a vzkazuje.

„Lide český tohle nesmíme dopustit. Nesmíme to dopustit pro nás, a hlavně pro naše děti!! Nesmíme si nechat vnutit do hlavy, že MÍR je sprosté slovo!!!“

Lipánek s blembákem na hlavě, Černochová s tankem v kabelce….

A samozřejmě ani tentokrát nechybí již pověstné PS Ivana Vyskočila. „Ale abych nekončil tak pesimisticky. Možná, že by to nebylo tak zlé? Kdyby se zase ti naši hrdinové navlékli do maskáčů, jako neohrožený pan Fiala v maskovacím saku, nebo Lipánek s blembákem na hlavě, paní Černochová s tankem v kabelce, nebo pan Rakušan svým ostrozrakem probodávajícím nepřátele, tak se snad nemáme čeho bát….Při spatření těchto bohatýrů nepřátelské armády přestanou existovat -- nejspíše totiž všichni umřou smíchy!“ nešetří na závěr naše politiky Ivan Vyskočil.

