Vidíme velmi nezodpovědnou britskou politiku, vypálila v rozhlase europoslankyně Charanzová

Do křesla pro hosta úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu usedla europoslankyně za hnutí ANO Dita Charanzová. Na rozhlasových vlnách popsala, jak by to mohlo dál vypadat s Brexitem. Evropská unie se prý připravuje i na situaci, kdy dojde na tzv. tvrdý Brexit a případný chaos. Nejpravděpodobnější se jí však zdá, že Brexit bude odložen. Věnovala se však i českým voličům.

„Já se obávám, že se naplní ty scénáře, které říkají, že dohoda, která byla uzavřena mezi premiérkou Theresou Mayovou a námi, bude dnes večer smetena ze stolu. My se tím vlastně dostáváme na začátek jednání. Velká Británie byla tím, kdo chtěl odejít z Evropské unie, a my jsme celou dobu čekali, jaký bude mít plán, jaké vztahy chce mít s EU, a to jsme se vlastně nedozvěděli,“ posteskla si dáma s tím, že tento stav ohrožuje evropské firmy i občany EU žijící v Británii.

V posledních týdnech EU připravuje krizový plán, že by došlo na tzv. tvrdý Brexit, to jest odchod britského království z EU bez dohody.

„My jsme žili v domnění, že premiérka Mayová vyjednává s nějakým silným mandátem, a pokud ona s touto dohodou neuspěje ve svém parlamentu, pak to znamená, že neměla dostatečnou podporu svých poslanců nebo poslanců opozice,“ doplnila dáma.

Další možnost je, že si Britové vypíší druhé referendum, jenže podle Charanzové vůbec není jisté, jak by toto referendum mohlo dopadnout, protože britská společnost je v této otázce rozdělená. Složité by podle Charanzové bylo už to, jak otázku do případného druhého referenda formulovat. Charanzová si prý každopádně vůbec netroufá odhadnout, jak by druhé hlasování mohlo dopadnout.

Vůbec nejpravděpodobnější se jí v tuto chvíli zdá, že Brexit bude odložen, na konci března k němu nedojde, možná se všechno odsune na léto nebo podzim, ale nabízí se otázka, v co v případě odložení doufá britská premiérka Theresa Mayová, zda během tří až šesti měsíců dokáže přijít s něčím, co posune vyjednávání nějakým novým směrem.

V tuto chvíli jsme v nelehké situaci, kterou podle Charanzové zavinila sama Británie. „Británie na ten krok vůbec nebyla připravená, politici, kteří po odchodu volali, teď u těch jednání vůbec nejsou. To, co vidíme, je velmi nezodpovědná politika Velké Británie... Pochybení na straně Evropské unie tady nevidím,“ zdůraznila.

Ve druhé polovině rozhovoru prozradila, že jí i nadále leží na srdci blaho českých voličů, pro které např. zlevnila volání, protože byla parlamentním zpravodajem tohoto opatření. „Já jsem ve výboru, který chrlí největší množství evropské legislativy, a já jsem seděla na stovkách jednání, na kterých jsem se snažila prosazovat české zájmy,“ zdůraznila s tím, že si není jistá, jak moc totéž dělali někteří čeští europoslanci před ní.

