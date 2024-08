Vidlák: „Vyhlásil válku vlastnímu národu.“ Proč Foltýn musí pryč

Tento týden nám zkrášluje debata, které se účastnil vládní koordinátor „strategické komunikace“ Otakar Foltýn. Jak známo, řekl o části veřejnosti, že jsou to „svině a zombíci“, kolem kterých je třeba vykopat příkop. Já nevím... Vy máte také vyhraněné názory, ale chcete kolem lidí, kteří s vámi fundamentálně nesouhlasí, kopat příkop? A jinak, vy jste psal, že se to Foltýnovi vrátí i s úroky. Jak jste to přesně myslel?



Náš TZLD. Otakat Foltýn tím v podstatě vyhlásil válku vlastnímu národu. Možná to tak nevypadá, protože je v podstatě komická figurka. Poručík Dub, kterého čirou náhodou udělali marketérem. Takové to, že když se štěstí unaví, i na vola sedne. Ale ona to zase taková legrace není. Poprvé zaznělo z úst člověka, kterého si vláda platí, že určité procento občanů už vlastně občany není. Člověk, který se má starat o komunikaci a zlepšení vládního image v očích občanů, říká, že bude zapotřebí určitou část obyvatelstva... já vlastně nevím, co chce, ale příliš mi to připomíná ostnatý drát nabitý elektrickým proudem, případně dobytčáky a jednosměrnou kolej.

Je normální mít názory a je normální mít silné názory. Je normální chtít lidi přesvědčit. Každá idea přece chce zvítězit, jinak by nebyl důvod ji hlásat. A vlastně dokážu i pochopit, že vláda chce lidi přesvědčit pomocí mediální masáže a reklamních pouček. Ovšem, najala si na to člověka, který se netají, že by to nejraději dělal ohněm a mečem.

Takové Foltýny je zapotřebí dostat z jejich funkcí co nejdříve. Pokud dovolíme, aby se jeho přístup stal normálním, tak se nesmíme divit, až to špatně dopadne. Ostatně i NSDAP měla na začátku jen trochu extrémní názory a od jejich převzetí kormidla uplynulo pět let, než se dopracovali ke Křišťálové noci. A až za další čtyři roky měli konferenci ve Wannsee. S Otakarem Foltýnem jsme teď někde u prvních Norimberských zákonů.



Aby nezapadl jiný Foltýnův výrok na adresu důchodců, kteří prý „věří dezinformacím“. „Když stárnete, jste v tom vyšším věku čím dál víc fyzicky omezenější. Velké dějiny jsou pro vás vzdálenější a pamatujete si z toho to lepší,“ pravil. A jeho spoludiskutér Kartous dodal, že „ten starý evoluční model, kdy staří předávají informace mladým, už zdaleka neplatí“. Co to je? Vyhánění starších lidí z politické diskuse, protože jsou blbci a nerozumí dnešnímu světu?



Foltýn tohle říká lidem, kteří byli schopni postavit Temelín, Dukovany, Dlouhé stráně, palivový kombinát Vřesová, kutat uhlí 1500 metrů pod zemí a vydělat na tom, postavili každý rok desetitisíce nových bytů, později dokázali vybudovat firmy, které se uplatnily na světovém trhu, zvládli přechod na nové technologie... a v přímém přenosu jimi dnes pohrdá tupá vojenská guma s učitelem tělocviku a vynášejí mladé, kteří skvěle zvládli občanku v mobilu a digitalizaci stavebního řízení. Jak se tomu říká? Drzost se tomu říká!



Jak to vypadá v tomto směru u vás na Moravě? Probíhá dialog starých a mladých?



U nás na vesnici ještě panuje normální svět. Dialog starých a mladých probíhá především pomocí nářadí. U nás si ještě vážíme fortelu a zručnosti starých stréců, ať už jde o postavení nového vylepšeného pluhu za traktor nebo o vybroušené a vyladěné Veltlínské zelené. V hospodě se vytahujeme samozřejmě všichni, ale když pak starý Šimša drží v ruce svářečku, tak mladí ani nedutají a prosí dědu, aby je to také naučil.

A když někdo umí postavit plečku či sklípek, tak má také právo u toho říkat, co si myslí o politice...



V té Kurské oblasti to pro Rusy nevypadá dobře. Zdá se, že si tam pohraniční sbory hodily nohy na stůl a Ukrajinci je nachytali se staženými kalhotami. Jak to hodnotí odborníci, se kterými se o tom bavíte?



Já jsem především zvědavý, jestli na Ukrajince bude platit totéž, co podle našich renomovaných západních analytiků platí na Rusy. Že díky dronům a artilérii není možné hromadit techniku na jednom místě, protože tam hned létá okolo celé hejno mechanických včeliček. Ale musím říci, že to, co udělali Ukrajinci teď, to dává větší smysl než celá jejich loňská ofenziva. Loni útočili proti pěti liniím opevnění a dopředu o tom mluvili v televizi. Teď mlčeli jak zařezaní a útočili tam, kde je zřejmě nikdo moc nečekal.

Osobně si ale nemyslím, že by tento útok něco změnil na železné logice celé války. Totiž že tanky daleko nedojedou a všechno, co se na zemi pohne, je okamžitě vidět a hned na to navádějí drony, kterých je tam už víc než lidí. Poměr sil mezi Ruskem a NATO se nijak nezměnil.



Neměli bychom zapomenout na důchodkyni, paní Libušku, kterou, jak jsme zde již dvakrát řešili, příznivec vlády srazil k zemi při mírumilovném protestu proti vládě. Posledně jste říkal, že se jí ujme advokátní eso. Tak tedy, ujalo se?



Ano, stalo se. Paní Libušky se ujal Michael Bartončík. Ten pan Bartončík, který vysekal Babiše z Čapího hnízda. Veškeré důkazy z internetu jsou už posbírané, pachatel je ztotožněn, trestní oznámení je podáno, mladý příslušník Fialajugend podle všeho spáchal minimálně dva trestné činy a policie pochybila. Mladému pravdoláskaři, který šel za evropské hodnoty bojovat proti pětaosmdesátileté stařence, přeji u soudu příjemné křeče. Šanci na omluvu propásl.

SPD poněkud přitvrdila a představila grafické vizuály, na kterých je například černoch, vedle něhož je claim „Chirurgové z dovozu nás nespasí“. Jiří Pospíšil to označil za rasismus a podal trestní oznámení. Je to rasismus?



A možná právě proto už ta kampaň SPD zvedá ze židle jen Pospíšila.

A možná právě proto už ta kampaň SPD zvedá ze židle jen Pospíšila.

Ten vždycky bojuje za svět bez předsudků a je proti kolektivní vině. Tedy, pokud nejde o ruské tenisty. Tam je kolektivní vina samozřejmě zcela na místě. Stejně tak, když jde o Číňany nebo české dezoláty. Ale jakmile jde o islamisty a černochy, je třeba okamžitě zasáhnout a podat trestní oznámení. Je jasné, že když dojde na bomby nebo útok nožem, je na vině bílý krajně pravicový extrémista. Jasné?



Když už jsme zabrousili do domácí politiky. Vy se, jak známo, pohybujete kolem KSČM. Už jsme řešili, že kandidátní listiny pro krajské volby se dělají pružnějším způsobem, než dříve a podobně jako eurokandidátka jsou otevřené i osobnostem mimo KSČM. Dokáže Kateřina Konečná zaručit, že se jí povede prosadit to i pro volby do sněmovny?



To bude záležet členech KSČM. I když tomu leckdo nebude věřit, KSČM má normální demokratické stanovy a paní předsedkyně tam není žádnou neomezenou vládkyní nad politickým životem a smrtí každého jedince. Je jen osvícenou předsedkyní, které se podařilo rozetnout několik politických gordických uzlů zároveň a předvést v eurovolbách, že je rozetnula správně. Teď bude záležet na členech KSČM, jestli pro to zvednou ruku. Už několikrát viděli v průzkumech rozdíl v preferencích STAČILO! a preferencích KSČM. Od své předsedkyně už mnohokrát slyšeli, co je podle ní ta správná cesta. Mají to v rukou. A pokud mohu soudit podle mnoha diskusí, myslím, že se rozhodnou správně.



Mluvili jsme o šikaně drobných hospodářů a těch, kteří by chtěli na jižní Moravě poskytovat Pražákům víno, jídlo apod., ale stát je buzeruje. Inu, když je léto v plném proudu, běží tento byznys? Přijeli Pražáci?

To víte, že přijeli... A mají oči navrch hlavy, co všechno jižní Morava dokáže. A také koukají na ceny, které už začínají předbíhat i Prahu. Já si minulý týden dal na Malostranském náměstí v pivnici tankovou Plzeň (tzv. Panzerbier) za šedesát korun. To u nás je už dražší. My k tomu tedy dáváme lepší pochoutky a mnohem lépe vaříme, ale to víte, když nás stát buzeruje a chce po nás mít vyplněné miliony papírů, tak se to prodražuje. Vyvažujeme to srdečností, ale v poslední době přestává být do smíchu. Příliš často vidíme, jak nám krachují hospůdky, které byly tak dokonalé, že každé zlepšení znamenalo krok zpět.