Vidle? Kalousek právě odkryl karty. Pekarová nebude ráda

„Přál bych si prezidenta, který si bude denně uvědomovat, že on sám není ten nejdůležitější. Že je jenom protokolárně první. A že nejdůležitější je systém parlamentní demokracie, kterému musí poctivě sloužit, ne ho oslabovat ve prospěch své vlastní váhy,“ napsal exposlanec za TOP 09 Miroslav Kalousek k článku serveru Seznam Zprávy. Zde prozradil, že se do konce zimy rozhodne, zda bude kandidovat na prezidenta, či nikoliv.

Na to konto se jej ve vlákně ptá reportér MF Dnes Josef Kopecký, zda bude kandidovat i v případě, že se koalice SPOLU shodne na společném kandidátovi. „Což by byl dost možná někdo jiný než vy? Určitě znáte toto: DIVIDE ET IMPERA,“ poznamenal Kopecký s uvedením latinského hesla Rozděl a panuj.

Budete kandidovat i v případě, že se @SpoluKoalice shodne na společném kandidátovi, což by byl dost možná někdo jiný než Vy? Určitě znáte toto: DIVIDE ET IMPERA...

— Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 2, 2022

„Zda budu kandidovat, o tom se rozmýšlím. Ne ale podle toho, zda budou někoho nominovat politické strany. Pokud bych do toho šel, tak jako občanský kandidát nominovaný občany. Podpora té či oné politické strany by byla jistě milá, ale ne zásadní. Rozhodují voliči,“ poznamenal rezolutně Kalousek.

V rozhovoru pro server Seznam Zprávy k otázce prezidentské kandidatury uvedl, že velmi přemýšlí o tom, jak by se to mělo dělat. „A když přemýšlíte o tom, jak by se to mělo dělat, aby se to začalo dělat jinak než doposud, tak se ve vás vzedme taková ta obyčejná lidská emoce. Přemýšlíte o tom, jak by se to mělo dělat, a máte pocit, že vy byste to uměl, tak máte chuť říct lidem: Podívejte se, pusťte mě k tomu, já si myslím, že vím, jak by se to mělo dělat. Takže v téhle intenci o tom přemýšlím. A nějak se budu muset rozhodnout do konce zimy. Ať už se rozhodnu jakkoliv, tak bych se velmi rád účastnil diskuse, jak by se to mělo dělat, ať už tím prezidentem bude kdokoliv,“ poznamenává Kalousek.

Co se týče vlastní prezidentské volby, přál by si, aby to nebyl pravolevý střet, aby to nebyl střet dvou táborů, aby to nebylo zase my a oni. „Jistě bude spousta kandidátů říkat, jak chce zasypávat příkopy. Pokud to skutečně chceme, tak ani ta kampaň nemůže být vedena jako střet dvou táborů. To nesmí být pokračování voleb do Poslanecké sněmovny, to nesmí být revanš za volby do Poslanecké sněmovny. To je úplně jiná disciplína. To znamená, velmi bych si přál, aby ta kampaň byla skutečně vedena v tom, jak si představujeme, že ta funkce bude vykonávána,“ dodal dále Kalousek.

Pekarová Adamová: Kandidát musí být přijatelný pro většinu lidí

O možné Kalouskově kandidatuře se spekuluje již od začátku prosince. A právě tehdy to pro server Lidovky.cz okomentovala současná šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pro ni je totiž důležité zejména to, aby případný kandidát na post prezidenta byl schopen získat hlasy voličů v přímé volbě.

„Budoucí prezident se musí vrátit k úctě k právnímu státu. Nesmí si dělat z rozsudků soudů trhací kalendář. Musí jasně ctít Ústavu ČR. To by určitě Miroslav Kalousek splňoval. Musí ale být přijatelný pro většinu lidí, protože máme přímou volbu prezidenta,“ řekla tehdy serveru Lidovky.cz Pekarová bez bližších podrobností i bez strategie. Zároveň však uvedla, že ona sama chce usilovat o to, aby vládní pětikoalice postavila společného kandidáta.

A právě možného tříštění sil v případě většího počtu uchazečů se Pekarová Adamová obává. Podle ní by si kandidát neměl jen splnit ambici to zkusit. „Měli by tam jít lidé s vyššími ambicemi,“ dodala.

Nejžhavějším kandidátem na post prezidenta je podle sázkové kanceláře Tipsport Andrej Babiš. Kurz na jeho vítězství je 2,90 : 1, za ním je generál Petr Pavel s kurzem 3,30 : 1. Kalouskův kurz se v současné době pohybuje na 12 : 1.

