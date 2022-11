Víte, co Pekarová zakazuje Fialovi? Kdybych byl prezident, bylo by to jinak, slibuje Babiš

Bývalý předseda vlády a nyní kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) se ve svém týdenním hlášení věnoval situaci v energetice, která začíná je neúnosná. Kritizoval predikce Ministerstva financí, vláda podle jeho slov vede Česko do chudoby: „Na lidi se žene další vlna krize a vláda jim chce vzít peníze.“ Bavil se také nad schůzkou českého a slovenského premiéra kvůli ilegální migraci, jako prezident by s ní prý Fialovi pomáhal, když premiér není schopný.

Premiér Babiš pokračuje v návštěvách českých regionů, kde všechny trápí zejména extrémně vysoké ceny energií. Hlavně elektřiny, která je nejdražší v Evropě. Řada českých firem podle jeho zjištění musí platit miliony, desítky milionů nebo stovky milionů nabíc za energie.

Ve světle toho je pro Babiše šokující, že ČEZ oznámil rekordní zisk a ještě oznámil, že rekordně zdraží elektřinu. „Samozřejmě, ty extrémně vysoké ceny energií se hlavně projeví u lidí a u firem až příští rok. A je neuvěřitelné, že po tom, co ČEZ má takový extrémní zisk, tak stejný den vlastně oznámí: tak ještě více zdražíme a ještě více stáhneme peníze od lidí a od firem do státní firmy. Proto, aby potom někde v rozpočtu se ty peníze ztratily,“ kritizuje expremiér.

Opětovně poukazuje na neschopnost vlády Petra Fialy: „Je to neuvěřitelné, je vidět, jak to vláda absolutně nezvládá. Místo toho, aby zastropovala cenu elektřiny u výrobce, u ČEZu, tak zkrátka přichází s návrhem dodatečného zdanění,“ dodává Babiš s tím, že stačilo původně vzít ČEZu nerozdělený zisk 150 miliard.

Zastropování, které přišlo pozdě, je podle Babiše navíc značně nevýhodné. „A to zastropování pro občany a pro firmy je v rámci Evropy strašně vysoké a velice nevýhodné. Ohrozí to konkurenceschopnost našich firem,“ varuje.

Připomíná, že když se vláda chlubí, že je nižší spotřeba plynu o 20 % meziročně, je potřeba vědět, na základě čeho došlo ke snížení spotřeby. Velké množství firem totiž přerušilo nebo ukončilo výrobu, a někteří lidé v domácnostech přešli na tuhá paliva. „Takže uvidíme, jak to celé dopadne. Ale zase vláda propaguje něco, na čem nemá vůbec žádnou zásluhu,“ konstatuje Babiš.

„Na lidi se žene další vlna krize a asociální vláda jim chce vzít peníze,“ reagoval na černé predikce ministerstva financí na příští rok, a sice zvýšení nezaměstnanosti, propad ekonomiky do mírné recese, vyšší inflaci, zároveň vláda chce zpomalit růst důchodů, snížit rodičovský příspěvek, zrušit penzijní spoření a seškrtat podporu stavebního spoření.

„Česko chudne, protože ta vláda ty peníze, které lidi zaplatí kvůli inflaci, a je to inflační daň, je to 112 miliard do konce října, nechce vrátit lidem. Takže ta vláda zařídila, aby Česko chudlo. A ta vláda se vůbec nestará o příjmy. Jenom bere lidem a přijímá vyšší inkaso z daní, a potom se to někde ztratí v tom rozpočtu,“ pokračuje Babiš. Fialova vládě podle něj destruuje vše, co jeho vláda vybudovala. „Je mi to strašně líto,“ říká.

Věnoval se také ilegální migraci a kontrolám na hranicích se Slovenskem. „A proto musím říct, že jsem se strašně pobavil, jak minulý týden bylo setkání slovenského premiéra s českým premiérem. Nejvíc pobavilo, že na té schůzce dvou premiérů oni oznámili: My teď řešíme, jakým způsobem uplatňovat readmise Maďarska vůči Srbsku. Neuvěřitelné,“ pokračuje předseda hnutí ANO.

Premiér se měl podle něj aktivně účastnit schůzky v Budapešti 28. září 2022, kde společně řešili ilegální migraci srbský prezident, rakouský premiér a maďarský premiér, a řešili tam ty ilegální. „Není to česko-slovenský problém. Ti migranti by se nikde nedostali na Slovensko nebo do Česka, kdyby je zastavili před maďarsko-srbskou hranicí. Pan premiér je dneska šéf Evropy. Je třeba řešit to, kde to vzniká. Škoda, že teda pan premiér tam nebyl,“ dodává opozičník, že se to mělo řešit účinně na schengenské hranici.

„Kdybych já byl prezident, tak bych mu pomohl. Klidně jsem na tu schůzku mohl jít. Protože vím, že Piráti a paní Pekarová Adamová zakazují panu premiérovi vlastně se stýkat, de facto celá V4 se rozpadla,“ podotýká Babiš.

Závěrem se vrátil k 11. listopadu, Dni válečných veteránů, kterým, konkrétně pak k tomu z roku 2018, kdy na výročí konce první světové války byli všichni lídři světa v Paříži. „A byl jsem tam. Viděl jsem to. Za jedním stolem byl iTrump, Putin, Macron, Merkelová, Erdogan a další. Ten také musí být teď u toho, samozřejmě. Je velká škoda, že teď, když je ta válka, která je skutečně nepřijatelná, nemělo se to stát, že si tito lídři světa nesednou znovu za jeden stůl a nejedná o míru,“ uzavírá s tím, že je potřeba mluvit o míru, aby válce na Ukrajině již byl konec.

