Vkrádá se nám sem atmosféra strachu. Někteří lidé se snaží zavést zpět staré pořádky. Zpěvák Xindl X, od něhož to v písních schytali Babiš se Zemanem, varuje

Došlo i na jeho protestsongy, jimiž zpěvák mířil na premiéra Andreje Babiše či na prezidenta Miloše Zemana.

Na kontě má zpěvák například koledu, kterou vyjadřuje nesouhlas proti elektronické evidenci tržeb (EET), kterou Babiš tvrdě prosazoval. „Nesem vám EET, poslouchejte. Všichni, co kradete, pozor dejte. A i vy čistí. A i vy čistí zkrachujete. Andrej páně nám to sám přikázal, když se všem ve sněmovně ukázal,“ zpívá písničkář v tomto songu úvodem. Dojde v něm i přímo na Babiše: „…Vítej nám Andreji z nebe daný, jenž jsi se narodil pod Tatrami. Že v zemi naší pivo je dražší. Že v zemi naší pivo je dražší, Děkujeme! Nesem vám EET, oči valte. Kdo podnikat chcete, to zabalte. Zpívejte s námi a svoje krámy... Zpívejte s námi a svoje krámy zavírejte!“

Celou píseň „Nesem vám EET“ si můžete poslechnout zde:

Zpěvák tvrdě účtoval i s prezidentem Miloše Zemanem krátce po jeho projevu v rozhlase, jenž obsahoval nemalé vulgarity. „Joo, letos na dušičky, pěkná mela strhla se, když prezident jako vždycky, z Lán kázal v rozhlase. Když prezident mluví z Lán, a mluví zřejmě zlit, tak co říká ten pán, nestačí se divit lid. Letos dospěl k přesvědčení, že je zřejmě bžunda, když president do rozhlasu, řekne slovo **píp**. Aby byla bžunda velká tak, že jí není rovno, tak směle k slovu **píp**, přidal ještě slovo **píp**. Příště prosím vypípnětě toho staříka, a to radši úplně, všechno co říká. Vždyť každýmu v týhle, republice bude líp, když místo jeho proslovů, uslyšíme jen **píp**. Letos byla překročena, dobrých mravů míra, když Miloš hájil režim, svýho kámoše Vladimíra,“ zpíval v dalším protestsongu Ládek.

A pokračoval: „Říkal že prej Pussy Riot, nejsou politický vězni, to proto, že jejich hudba, jeho uším libě nezní. Že prej mu u nich vadí, že maj holky sprostý texty, když však mluví sprostě on, tak je to zřejmě sexy. A že v rámci sexappealu Miloš z řetězu se urval, když přiložil jazyk k dílu, zněla éterem i **píp** Příště prosím vypípnětě toho staříka, a to radši úplně, všechno co říká. Vždyť každýmu v týhle, republice bude líp, když místo jeho proslovů uslyšíme jen **píp**. Poučení z této písně, každý jistě tuší, a to, že když mluví Miloš, je si lepší zacpat uši. Nebudete potom muset křičet Mamma Mia, až se jeho briskní humor, bude linout z rádia. A že neříká se **píp**, ale dámské přirození, jaké další si jen z toho vzít máme ponaučení. Snad, že lepší doma sedět, a louskat buráky. Nežli nechat do rádia, mluvit takový **píp**. – Ale né, sprosťáky.“

Ládek písní narážel na prezidentovy vulgarismy v roce 2014 v Hovorech z Lán, kde prezident Zeman řekl, že považuje Pussy Riot nikoliv za politické vězně, nýbrž za pornografickou skupinu, která spáchala trestný čin výtržnictví v pravoslavném chrámu. Navíc se prý jedna její členka účastnila veřejné soulože v pokročilém stadiu těhotenství, což prezident označil za výtržnictví související s pornografií.

Velký rozruch způsobil Zeman tehdy tím, že použil slovo „kunda“, když překládal název kapely. „Takže s prominutím v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam, opravdu dokonalý příklad politického vězně jako vyšitý,“ zaznělo z éteru Českého rozhlasu. A vše zakončil prohlášením, že se nebude „zastávat, teď jsem chtěl říci kurev, ale já nejsem Schwarzenberg, který používá těchto výrazů, tedy poněkud deviantních dam, které dělají randál v pravoslavném chrámu a které se pak označují za politické vězeňkyně“.

Celou píseň „Zdravíme vás pane prasidente“ si můžete poslechnout zde:

Po zveřejnění písní se prý na Ládka vyvalila lavina negativních reakcí. Zůstaly však pouze v elektronické podobě. „Před monitorem je každý hrdina, každý vám od plic řekne, co si o vás myslí, když se pod to nemusí podepsat vlastním jménem. Že by přišel nějaký papírový dopis, to ne,“ sdělill. „Hlásnou troubou“ nějaké konkrétní strany však být odmítá.

„Trošku se nám sem vkrádá atmosféra strachu, toho, že se někteří lidé snaží zavést zpět staré pořádky. Není to úplně příjemný pocit,“ postěžoval si zpěvák na atmosféru v Česku. Právě proto se rozhodl v Česku pobývat čím dál tím méně a třetinu roku momentálně tráví ve Španělsku.

Zpěvák kritizoval kromě současných politiků i poměry minulého režimu. A to v písni nazvané „Čecháček a totáček“.

„Prej za komančů bylo líp. Tak vyčkáváš, jestli je zase nezvolí. Vždyť každej správnej Čecháček

chtěl by radši žít za totáče. Zavřeli ti Jednotu, ať jdou k čertu! Teď jako pako bloudíš po Albertu. Seš tu už celej den a nemáš fintu, jak mezi regály najít cestu ven z labyrintu. Říkáš mi: ‚Soudruhu, k čemu je mi dva a šedesát druhů toaletního papíru na jednu díru? Do hlavy mi to nejde, vždyť je to jako špatnej vtip!‘ Říkáš mi: ‚Soudruhu, to za nás bylo líp.‘,“ zní úryvek této písně.

Píseň „Čecháček a totáček“ si můžete poslechnout zde:

Když tuto píseň psal, připadalo mu to jako minoritní téma. Nyní však Ládek poznamenává, že se mu to zdá „bohužel být aktuálnější“. „Radši ani nechci myslet kolik těch lidí, kteří si myslí, že za komunistů bylo lépe je,“ doplňuje. Píseň prý vydal, jelikož mu toto téma připadalo velmi důležité.

Celý rozhovor s Ládkem můžete zhlédnout zde:

