Vláda jim vyrazila dech. Ale vstupné se vrací. „Nechováme se jako některé letecké společnosti,“ vzkázala pořadatelka

Ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová se nechala slyšet, že páteční náhlá opatření moravskoslezských hygieniků proti koronaviru vyrazila organizátorům NeFestivalu v Ostravě dech. NeFestival měl nahradit právě zrušené Colours. A i on se stal „obětí pandemie“. Rozhovor s ní přinesl server iRozhlas.cz

Holušová si ve svých slovech postěžovala, že se o zrušení NeFestivalu dozvěděla až v pátek z médií. „Naprosto nám to vyrazilo dech, že tento krok byl v platnosti z minuty na minutu. To je skutečně něco, co nemá obdoby. To se snad nikdy nikde nestalo,“ poznamenala Holušová rozhořčeně. Podle jejích slov si nikdo neuvědomuje, že organizace festivalu je jemný mechanismus a že zasáhl do života mnoha podnikatelů, kteří se ho zúčastnili.

„V tuhle chvíli se ukazuje, že nejde nic dělat. Situace je rozkolísaná a nešťastná, stále se mění nějaká nařízení a opatření. Lidé už jsou úplně zmateni a neví, kde rouška ano a kde ne,“ dodala. Podle jejích slov se dalo zkrátka pracovat s větší citlivostí a minimálně s 24hodinovou lhůtou.

Vstupné za vstupenky na NeFestival je připravena vracet. „Nechováme se ale jako některé letecké společnosti, které nic nevracejí a vlády jim to tiše tolerují. My vracíme, protože chceme, aby do budoucna měli lidé a fanoušci důvěru v pořadatele a dále si kupovali vstupenky. To by totiž byla pro nás dost strašná situace,“ dodala závěrem. Podle jejích slov je však kultura důležitá, protože lidé začínají být plní frustrací a napětí a nemají kde projevit pozitivní emoce.

