Vláda navrhuje rozšíření koncesionářských poplatků. I pro menší firmy až čtvrt milionu ročně

Podle návrhu by ČT a ČRo měly získat možnost získávat data o zaměstnanosti od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby mohly vymáhat poplatky od firem nad 25 zaměstnanců, což by je mohlo vyjít až na 246 tisíc korun ročně. „Firmy nad 25 zaměstnanců by měly platit až 246 tisíc korun ročně,“ přibližuje na facebooku vládní záměr předseda Svobodných Libor Vondráček a ostře kritizuje záměr státu přenášet zodpovědnost na soukromý sektor: „Firmy nesmějí být nuceny dělat za stát špinavou práci a hlásit své zákazníky.“

Koalice zároveň navrhuje, aby domácnosti, využívající internet, platily poplatek za veřejnoprávní služby automaticky, bez ohledu na to, zda televizi či rozhlas aktivně sledují. Tento krok je podle kritiků příliš invazivní, přičemž upozorňují na to, že by mohl zatížit prakticky každou českou domácnost. Mobilní operátoři by podle návrhu měli hlásit své zákazníky, což ale sami odmítají.

„Občané by měli platit, pokud ve své domácnosti využívají jakýmkoliv způsobem internet. Pro zjištění této skutečnosti by měli mít mobilní operátoři povinnost hlásit své zákazníky České televizi, což ze zásady odmítají,“ doplnil Vondráček. Opoziční strany i někteří odborníci varují, že by toto nařízení mohlo přinést zvýšený administrativní tlak na podnikatele i zásah do soukromí jednotlivců.

Svobodní návrh veřejně odmítli a vyzvali občany k podpisu petice . Koalice však trvá na tom, že je nutné zajistit dlouhodobé financování veřejnoprávních médií, která považuje za klíčový prvek demokracie.