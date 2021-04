Vladimír Špidla dorazil k Moravcovi a rozčílil se. Pandemii prý řešíme jako účetní

reklama

V druhé hodině Otázek Václava Moravce se sešli expremiér za ČSSD Vladimír Špidla, ekonom Štěpán Jurajda a exministr financí za hnutí ANO Ivan Pilný.

Špidla vítá, že Česká republika snad v létě konečně schválí tzv. kurzarbeit, což je podle něj moderní nástroj pro vyrovnání se s nenadálými šoky. Stávající program Antivirus by měl v létě skončit; nahradit by ho měl právě kurzarbeit. „Kurzarbeit, ať je v jakékoli podobě, tak je výsledkem urputné snahy Ministerstva práce a sociálních věcí,“ ohlásil Špidla, který je poradcem šéfky MPSV Jany Maláčové (ČSSD).

Kurzarbeit uvítal i Ivan Pilný.

„Kurzarbeit udělá jednu významnou věc, a to, že lidé budou chodit do práce, to je určitě dobře,“ zdůraznil Pilný. Otázkou podle něj je, jak vysokou pomoc v rámci kurzarbeitu dostanou a jak dlouho bude tato pomoc trvat. Stejně tak považuje za důležité, aby součástí českého kurzarbeitu byly rekvalifikace pro zaměstnance, kteří by měli najít uplatnění na trhu práce. „Jinak to zase bude takové plácnutí do vody,“ připomněl Pilný.

Upozornil, že firmy, které i v koronaviru prosperují, dnes zoufale nemohou sehnat novou pracovní dílu – čili, kdyby lidé nebyli drženi na programu Antivirus, firmy by své zaměstnance našly spíš.

„My se velmi často zabýváme nástroji, ale není definován cíl. A tím cílem by měla být udržitelná ekonomika. Cílem nemůže být nějaká nezaměstnanost. Cílem musí být udržení ekonomiky, a to tam nevidím,“ posteskl si Pilný.

Problém má i s programem „izolačka“, který má lidem kompenzovat finanční ztráty z pobytu v karanténách. „Mně vadí ta plošnost, protože se dostane méně pro ty, kteří to opravdu potřebují. To je stejně jako u všech dalších programů,“ zlobil se Pilný.

Podle Špidly program „izolačka“ funguje a pro zvládnutí epidemie bude dobré udržet ho do konce roku.

Jurajda dal za pravdu Špidlovi. „Musíte si představit, co by se stalo, možná by ta (epidemická) situace byla mnohem horší,“ upozornil Jurajda s tím, že Česko se potřebuje dostat na jeden tisíc potvrzeně nakažených za den... A existuje zde riziko, že na podzim se situace může znovu zhoršit, může se objevit nová mutace či varianta, na kterou nebudou vakcíny stačit, a Česko v tu chvíli bude řešit další problém.

„My jsme při řešení pandemie příliš účetničtí. Nám se to zdá drahé na začátku, když ten požár není tak velký. A tím většinou ztrácíme čas. A kdo ztrácí čas, tak ztrácí mnoho,“ varoval Špidla.

„Náklady toho, že jsou uzavřené školy – to jsou desítky miliard týdně,“ doplnil Jurajda. „Velká část žáků vypadla na rok z výuky... a jestli nebudeme schopni investovat do toho, aby to dohnali, tak si s sebou povlečeme ještě daleko větší problémy,“ varoval.

Pilný, Jurajda i Špidla se také shodli, že v pandemickém zákoně se nalézají chyby, které bude třeba opravit; ale vzhledem k tomu, že zákon funguje teprve sedm dnů, bude podle Špidly zapotřebí s úpravami ještě počkat.

Pilný však varoval, že k opravě pandemického zákona v dohledné době nedojde. „Je potřeba se vrátit do reality. Je půl roku do voleb, a to je doba, kdy se budou honit politické body,“ upozornil Pilný.

