Vládnou tu banky. Síkela a jeho kamarádi. Zaorálek rozkryl strukturu, o které se nemluví

Kandidáti SOCDEM do Evropského parlamentu se v pátek na tiskové konferenci v Lidovém domě vyjádří k těmto tématům. Lídr kandidátky v eurovolbách Lubomír Zaorálek se věnoval především problematice Green Dealu. Kritizoval, že se u nás ekonomika vykládá především hlavními ekonomy bank. „Společnost se bude kvůli takovému hospodaření a vlivu bank klížit a rozpadat,“ varoval Zaorálek.

Zaorálek si vzal slovo jako první s tím, že chce hovořit o podstatných věcech, které se dějí na politické scéně v této zemi a o kterých se skoro zásadně nemluví. Třeba to, jak se tu zachází s evropskými veřejnými penězi. „Ty dnes mizí v útrobách bank a ty banky z nich vytahují všechny živiny,“ konstatoval.

Jako jeden z příkladů uvedl způsob dotace na elektromobily. „České vládě se podařilo přesvědčit Evropskou komisi, že dnes jako fyzická osoba žádnou dotaci nedostanete, pouze pokud je to firma, ta si musí vzít úvěr, kdoví kolik z těch dotací nakonec zbyde. Evropské peníze, které mají být v Česku určené na klimatickou transformaci na elektromobily, končí především v bankách, které se na nich skvěle živí,“ uvádí lídr kandidátky SOCDEM pro evropské volby.

Kritizoval, jak v tichosti nedávno prošlo, že banky dostanou větší a jasnější práva, protože se vrátil poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru. „Nikdo to téma ve Sněmovně nezvedl. Mluvíme celé hodiny o tématech, jako je korespondenční volba, to spíme i v Parlamentu. Ale ne o tom, že tu veřejné peníze proudí do Green Dealu,“ pokračoval exministr zahraničí Zaorálek.

„Nikdo si nevšímá, že česká vláda to upravuje takovým způsobem, že ty peníze proudí úplně jinam než lidem a občanům, jim jde jen takový zbyteček, až to peněžní ústavy nakonec úplně vysají,“ doplnil. „Třetina lidí u nás dnes sotva vyjde s penězi. Takže pokud veřejné peníze k někomu odejdou, tak k těm bohatším a ti, kteří pomoc budou potřebovat, se často vůbec nedostane. Vydělají na tom pouze banky,“ zopakoval.

Za tragické označil, že jsme země, kde se ekonomika vykládá především ekonomy hlavních bank: „Je tragické, když se podíváte, kdo v této zemi mluví o ekonomice, o hospodaření, pořád jsou to hlavní ekonomové bank. Obsadili NERV, obsadili úplně všechno. To jsou lidé, kteří mají konkrétní zájmy. Všichni ti, jako je pan Singer, Zahradník, Hampl, Kysilka, Tomáš Sedláček, jsou placeni za to, že zájmy bank ve společnosti obhajují,“ upozornil.

„Pan Síkela zřejmě až skončí po tomhle působení ve vládě, tak se zase vrátí do bankovního sektoru, tam bude mít celou řadu kamarádů. Protože ta vláda si tam ty kamarády přímo pěstuje a chová,“ spráskl Zaorálek rukama.

„Jsem přesvědčen, že jestli to takhle bude pokračovat, tak bude přibývat lidí v ulicích a bude především růst ta nestabilita společnosti, protože tohle nikdy nezaloží žádný sociální smír, to bude lidi stále více iritovat. Společnost se bude díky takovému hospodaření a vlivu bank klížit a rozpadat,“ uzavřel lídr kandidátky SOCDEM pro eurovolby Lubomír Zaorálek.

