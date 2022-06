Vládu drží „nepopsatelný hlad po korytech“. Nosy nahoru, vlaječky a gesta, práce nikde. Informace z blízkého okolí Strakovky

reklama

Naše redakce dlouho naslouchá stále rostoucím řadám kritických hlasů, které zní především z nižších, ale i vyšších pater ODS. Straníci svému vedení v čele s premiérem Petrem Fialou vyčítají hlavně nečinnost v oblasti brutálně rostoucích cen energií, pohonných hmot i potravin. Tedy komodit nezbytně nutných k životu.

„Bylo nás celkem dost, kteří několik let volali po tom, že uhlazený pan profesor, který obyčejného člověka viděl možná před 30 lety, prostě nemá být náš lídr. Dnešek dává všem těmto kritikům za pravdu. Prostě jsme si sami naběhli na vidle. Je mi na zvracení, když si představím, že se Občanská demokratická strana po své úspěšné éře, kdy po revoluci vybudovala celou zemi, zapíše do dějin jako partaj, co té zemi nakonec strčila hlavu do oprátky a nečinně přihlížela tomu, jak je podtržena stolička. Zcela popravdě, mám mžitky před očima z toho, jak nás budou místní volit na radnici, až uvidí na plakátu logo stejné strany jako to, co má v klopě premiér Fiala, když národu s kamennou tváří v televizi oznamuje, že vláda pro ně dělá maximum. Je to výsměch, a jestli lidi ODS v komunálních volbách dají do držky, viník je zřejmý,“ řekl nám uprostřed týdne občanskodemokratický funkcionář z východu Čech

Hlasů tvrdících, že vlivem všech souběžných krizí nemůže vláda vydržet do konce roku, je na různých úrovních mnoho. Nedávno jsme dokonce informovali o tom, že podle našeho zdroje se v úzkém kruhu měl ministr průmyslu Síkela zmínit, že vláda podle něho bude ráda, když vydrží do podzimu.

Anketa Má vláda pohrozit energetickým firmám mimořádným zdaněním, pokud nesníží ceny? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9105 lidí Nyní se však objevují vysoce postavené zdroje, které míní, že to může být zcela naopak. A to vše pro některé možná překvapivě vzhledem k tomu, že vládu tvoří rekordních pět politických stran. Důvod? „Nepopsatelný hlad po moci, korytech a trafikách,” popisuje pro PL zdroj, který má díky své profesi politického konzultanta blízko k vládním špičkám.

„Kritika uvnitř koaličních stran je slyšet, to rozhodně, a těch nespokojených hlasů je čím dál víc. Jenže oni si myslí, že tím něco změní. Ty kritiky nikdo neposlouchá, vedení jsou ukradení, pro Fialu je to absolutně pod rozlišovací schopnost, ten se už vidí jako prezident Evropské rady. Nejhorší je, že zbytek nic nedělá, přípravy na předsednictví jsou mizerné, jde jim hlavně o gesta, symboliku a vlaječky. Reálná práce a přípravy nikde,” popisuje nám.

Podle zjištění našeho zdroje, čemuž odpovídají dřívější zjištění redakce o plánovaném personálním zemětřesení ve státní správě, případnému zhroucení vlády i přes obří krizi zabrání právě ochota všech pěti koaličních stran zůstat v čele státu. „Podívejte na Slovensko, tam si koaliční partneři Matovič se Sulíkem sekají hlavy v přímém přenosu, vystupují jako kdyby se měli každou chvíli povraždit, ale z druhé strany vláda drží už přes dva roky. Vyšší cíl v podobě teplých křesel, opojné moci a výhod je nakonec vždy přesvědčí. Tady to bude nejspíš podobné, budou se držet moci jako klíště,“ míní dále.

„Občas se i z vládních stran ozve, že se ta vláda nemůže udržet na celé čtyři roky, ale sotva rok. Byl bych realista, a tomuhle zkrátka nevěřím. Vy snad věříte, že se rozpadnou? Ani náhodou. Běžte se zeptat, jak to vypadá na ministerstvech, hlavně u politických náměstků. Pochodují tam s nosem nahoru, k ostatním se chovají arogantně, a takoví lidé se svých trafik nebudou chtít jen tak vzdát. Nemluvě o tom výkonu. Doporučuji si prostudovat závěry jednání vlády, oni skoro nic nedělají, je tam naprosté minimum projednaných bodů proti tomu, co bývalo normálně zvykem. Jen stelou rozumem, žvaní, ale rozhodnutí víceméně žádná. Jediné, na co nezapomínají, je veškerá myslitelná i nemyslitelná podpora Ukrajiny. Nic proti, o tom žádná, ale tohle je až extremismus. Jestli se Fialovi může něco podařit, tak jedině to, že udělá z Česka Ukrajinu. Vizuálně i ekonomicky. Nezní to hezky, ale bohužel je to tak,“ dodává zdroj naší redakce, který je dobře obeznámen s fungováním vládního kabinetu.

