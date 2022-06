Do dr*ky. Tak málo? Trhlina ve SPOLU, hlavně ,,na vsi”

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) by měla místo věčného analyzování a vysílání signálů začít reálně pomáhat občanům. Ozývá se to přímo zevnitř občanských demokratů poté, co vyšel průzkum Medianu, který nejsilnějšímu vládnímu subjektu přisoudil pouhých 16,5 procenta.

Takový vývoj se přestává líbit členům ODS na nižších pozicích a hlavně v regionech, které se připravují na podzimní komunální volby. Pokud by pokles ODS v průzkumech nadále pokračovat, mohou být za vládní politiku potrestáni právě komunální politici.

Podle jeho kolegy z východu Čech je situace ještě horší. “Bylo nás celkem dost, kteří několik let volali po tom, že uhlazený pan profesor, který obyčejného člověka viděl možná před 30 lety, prostě nemá být náš lídr. Dnešek dává všem těmto kritikům zapravdu. Prostě jsme si sami naběhli na vidle. Je mi na zvracení, když si představím, že se Občanská demokratická strana po své úspěšné éře, kdy po revoluci vybudovala celou zemi, zapíše do dějin jako partaj, co té zemi nakonec strčila hlavu do oprátky a nečinně přihlížela tomu, jak je podtržena stolička. Zcela popravdě, mám mžitky před očima z toho, jak nás budou místní volit na radnici, až uvidí na plakátu logo stejné strany jako to, co má v klopě premiér Fiala, když národu s kamennou tváří v televizi oznamuje, že vláda pro ně dělá maximum. Je to výsměch a jestli lidi ODS v komunálních volbách dají do držky, viník je zřejmý,” konstatuje v neformálním rozhovoru s PL stranický funkcionář ODS z východu Čech.

Současný vývoj stranických preferencí, který přestává být pozitivní i pro ODS, se však podle politologa Lukáš Jelínka ve fungování uvnitř vládní koalice příliš neprojeví. “Potřebovali bychom víc průzkumů za sebou, aby bylo možné odhadnout trend. Potvrzuje se nicméně to, co ukázaly loňské volby, že hnutí ANO je samostatně nejsilnější stranou u nás. Ekonomická a sociální krize hraje Andreji Babišovi do noty a nejlepším důkazem toho je zpevňování jeho voličského jádra, což je pro hnutí ANO velmi cenné. Pokud jde o ODS, je v tuto chvíli celkem jedno, jestli bude mít 16, 20 nebo 24 procent v průzkumech, protože za všech okolností se nadále potvrdí, že ODS je jediná strana, která může vážně konkurovat hnutí ANO. Hlavně bude dál pokračovat trend kanibalizace menších stran ze strany občanských demokratů, protože ti jsou zásluhou premiéra a ministra financí nejvíc vidět. Na výsledcích práce se podepisují nejvíc a pokud chce pravicový volič vládu ocenit, přikloní se k ODS. Do budoucna je tak otázkou pro menší koaliční strany koalice SPOLU, jestli a za jakých okolností celou tu koalici zachovat. Má smysl držet při životě TOP 09 či KDU-ČSL s jejich stále slabšími preferencemi? Vývoj může zavdat úvahám o zásadnější integraci na pravici, protože jestli chce pravice konkurovat hnutí ANO, bude muset být co nejstmelenější,” míní Jelínek.

V samotné ODS prý pnutí neodstartují průzkumy veřejného mínění, protože se strana má tendenci soustředit nad prací vlády a ohledně průzkumů se spíš přivírají oči. “Turbulence ale mohou vyvolat podzimní volby, protože kdyby byly vládní strany v komunálních volbách trestány za vládní výsledky a volební zisky byly slabší než se očekává, může to vyvolat napětí uvnitř každé z těch koaličních stran. Pak to budou mnohem vážnější problémy než průzkumy veřejného mínění. Jestliže regionální politici a starostové budou mít pocit, že o své křeslo přišli kvůli ministrům, nepochybně se to v jejich vztahu k vládě odrazí,” dodává politolog Lukáš Jelínek s tím, že otázkou budou i senátní volby, kde by hnutí ANO mohlo poprvé udělat slušný výsledek za pomoci voličů, kteří by v senátních volbách mohli hlasovat protestně.

