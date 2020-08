Vlaky znovu na paškále. Plán resortu dopravy vyvolává napětí v krajích. Na pozadí je převeliký byznys

reklama

„Důvod, proč Ministerstvo dopravy přistoupilo k tomuto, z pohledu některých, brzkému termínu, je ten, že jsou v České republice železniční tratě velmi vytížené a jiné použitelné vlakové zabezpečovací zařízení než ETCS, nedokáže spolehlivě zastavit vlak nerespektující návěstidlo zakazující jízdu. Současně také ETCS dokáže hlídat dodržení nejvyšší rychlosti,“ sdělilo nám tiskové oddělení Ministerstva dopravy.

Standardně by se zde nabízel postup, kdy by tratě měly být rekonstruovány tak, aby na nich zpočátku mohly jezdit jak vlaky ETCS vybavené, tak i nevybavené a až následně po ukončení tohoto přechodného období mohly jezdit vlaky pouze vlaky vybavené ETCS.

„Na koridorových tratích, kde bude zaveden výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS od 1. 1. 2025, bude před tím několik let probíhat smíšený provoz. Předpokládáme však, že některé další tratě, na kterých se ETCS dostane do realizace, budou uvedeny rovnou do výhradního provozu. Důvodů pro to je více. Tím hlavním je stránka bezpečnosti, jelikož čím dříve bude zaveden výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS, tím dříve bude zajištěna vyšší úroveň bezpečnosti.

Druhým důvodem je stránka ekonomická, jelikož stavba navržena a realizována rovnou pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS již nepotřebuje například návěstidla v takovém rozsahu, jako tomu je u konvenčního zabezpečení. Neméně důležitým argumentem je pak otázka kapacity, jelikož konvenční systém zabezpečení má určité technické podmínky, stejně jako ETCS. Při koexistenci těchto systémů je dopad na kapacitu tratí poměrně negativní. Tomu chceme předejít,“ vysvětluje pro PL své důvody ministerstvo.

„Bude to znít bohužel necitlivě, ale do tohoto překotně rychlého řešení jim ještě přímo nahrává nedávná série nehod na železnici, a tím zvýšený zájem veřejnosti o téma bezpečnosti na železnici. Následuje tlak politiků na rychlá řešení – sdělení ve smyslu “my se staráte”. Nikdo z nich ale nejde pod povrch problému. Jen mediálně odprezentovat, že řeší! A pod argumentem bezpečnosti si několik vykuků nejspíš mne ruce,“ přiblížil dění náš zdroj blízký Ministerstvu dopravy.

„Někteří dopravci samozřejmě upozorňují na náročnost vybavení potřebného počtu vozidel, čemuž rozumíme, ale stále je tu časový prostor, který je možné k vybavování vozidel využít,“ potvrdilo nám tiskové oddělení Ministerstva dopravy.

Po tratích však jezdí i dopravci, kteří mají s kraji uzavřené smlouvy a v mnoha těchto smlouvách není o nutnosti vybavit vlaky po dobu smluvního období ani slovo, jak nám potvrdily i některé kraje, které o situaci nejsou nijak informovány.

„Ze strany resortu dopravy jsme obdrželi jeden informativní dopis dne 17.4. obecného charakteru ve smyslu, že ETCS bude zavedeno dle plánu na některých tratích, které jsou dotčeny nyní vyhlášenými soutěžemi 2026, 2027 a 2030. Dodnes nám nejsou známy konkrétní technické požadavky, které by bylo možné do smluv promítnout,“ sdělilo nám například tiskové oddělení Plzeňského kraje. Jejich slova potvrzuje i Liberecký kraj. „Bohužel, do dnešních dnů s námi nikdo z Vámi zmiňovaných institucí v této záležitosti nekomunikoval.“

„Žádné adresné projednání pro náš kraj neproběhlo,“ uvedli naší redakci také zástupci Ústeckého kraje.

Jak nám uvedli opakovaně zástupci několika krajů, tak tohle je časovaná bomba a bude to ještě průšvih. Ale až pro příští vedení krajů, které vzejde z letošních podzimních krajských voleb. Víte, nejhorší je ta nebetyčná arogance úředníků z Ministerstva dopravy. Nestarají se, jak věci řešit a vyřešit. Třeba vytvořit společné komunikační skupiny nebo kdyby vyvolali jednání a snažili se nás o tom informovat, co to bude obnášet, jaké jsou varianty, zvažované načasování zavedení, ad. Nikdo s námi nekomunikuje. Oni nemají žádnou přímou odpovědnost, nezajímají se o návaznosti, možné komplikace nebo o to, co vše jejich nařízení mohou ovlivnit. Rozhodují se sami a své rozhodnutí nediskutují, prostě ho jen oznámí ve věstníku nebo skrze Asociaci krajů s ním jen seznámí kraje. Že jsme si to měli snad přečíst? Ano, nebavíme se, jak by se mohlo zdát, o majitelích nějakých soukromých firem, kteří se mohou rozhodovat sami a nemusí brát ohledy na ostatní. Ano, bavíme se o úřednících, kteří rozhodují o veřejných penězích a jsou placeni z peněz nás všech.

Systémem ETCS se budou muset vybavit skutečně všechna kolejová zařízení, a to například i drezíny nebo technologická vozidla. To nám potvrdilo samo ministerstvo. „I drezíny a technologická vozidla se na místo jejich výkonu práce zpravidla musí dostat po traťové koleji, která je v provozu. Takže ano, i na tratích s výhradním provozem vlaků pod dohledem ETCS budou muset být tato vozidla vybavena.“

A to i přesto, že podle úředního věstníku Evropské unie, vydaného 10. března letošního roku, se požadavek na instalaci ETCS nevztahuje na mobilní zařízení pro stavbu a údržbu železniční infrastruktury.

„Je to podobné, stejně jako by vám někdo přikázal si do vašeho staršího auta povinně namontovat omezovač rychlosti na 250 km/h, který vás bude stát x – násobek současné ceny auta a bez něj vám neumožní vjet na dálnici. Tohle EU jednoznačně nepožaduje a položme si otázku, proč my tohle chceme zavést? Je to jen chyba, někdo neodvedl dobře svou práci nebo je v tom něco jiného?“ srovnává náš zdroj.

