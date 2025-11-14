Požadavky na Babiše? „Nemá nárok,“ zní k Pavlovi

Prezident Petr Pavel ve středu na Hradě přijal Andreje Babiše, kterému podle mediálních zdrojů kladl další podmínky v jeho cestě do premiérského křesla. Oproti původním slibům hradní pán požaduje, aby Babiš nejprve sdělil veřejnosti, jakým způsobem hodlá v případě svého jmenování vyřešit svůj střet zájmů.
To ale není všechno. Pavel si měl i klást podmínky ohledně vládního programu a žádat změny v již dohodnutém, schváleném a podepsaném programovém prohlášení budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů.
Nejvíce Pavlovi vadí, že text programového prohlášení nemluví o Rusku a nezmiňuje dostatečně nutnost navyšování zbrojních výdajů. Má ovšem na něco takového prezident nárok? Z jakého titulu si klade programové podmínky budoucí vlády? Zeptali jsme se politiků, jak na celou věc nahlížejí.
„Žádná překážka pro jmenování Andreje Babiše premiérem samozřejmě neexistuje. Pokud platí, že i podle pana prezidenta byly ještě na začátku října všechny uvažované varianty řešení střetu zajmu dostatečné, pak nerozumím, kde nastal ten posun. Dohoda byla taková, že v případě jmenování Andrej Babiš vše vyřeší a pan prezident teď chce změnit pravidla hry. K programovému prohlášení vlády se pan prezident určitě může vyjádřit, jde ale o dokument, který je programem vlády zvolené občany v demokratických volbách, takže konečné znění je pouze na té vládě. Nikdy v minulosti nebylo zveřejněno ještě před jmenováním vlády, a to lze určitě vnímat hlavně jako velmi vstřícný krok směrem k veřejnosti, ale právě i panu prezidentovi,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda hnutí ANO a nový šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček.
Podle poslance SPD Tomáše Doležala není věcí prezidenta, aby do těchto věcí zasahoval. „Jde o jasné vybočení prezidenta z litery české ústavy a naší ústavní tradice. Střet zájmů musí premiér vyřešit do 30 dnů od jmenování. Prezidentovou rolí není dopředu zjišťovat detaily, připomínkovat a měnit programové prohlášení a klást si další podmínky. Jeho úkolem je jmenovat premiéra a na jeho návrh potom členy vlády, která následně předstoupí před sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Má na to dva pokusy a má jednat rychle, nikoli nežádoucím způsobem prodlužovat působení Fialovy vlády v demisi, která byla ve volbách poražena. Pokud prezident jmenuje premiérem osobu, která pro svou vládu nezíská důvěru sněmovny, je to těžká porážka prezidenta, který nereflektoval politickou povolební realitu, poměry sil v nově zvolené sněmovně a dohody sněmovních stran o vytvoření většinové vlády. A zdůrazněme jedno: Nyní zde existuje jasná sněmovní většina ANO, SPD, Motoristé sobě, která deklarovala společnou vůli sestavit koaliční vládu, uzavřela koaliční dohodu a vytvořila vládní programové prohlášení. Takže neexistuje žádný věcný ani ústavní důvod, proč tuto vládu ze strany prezidenta urychleně nejmenovat,“ říká Doležal.
Opačný pohled na věc nabízí lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Je docela pochopitelné, že prezident Pavel po Andreji Babišovi chce jasné vyřešení střetu zájmů. U člověka, který dokázal být zároveň politikem, miliardářem, majitelem médií a obětí politických procesů – a to všechno podle vlastních slov ještě v jeden den – je zkrátka dobré mít věci raději černé na bílém. A pokud jde o programové prohlášení, tam bych se prezidentovi nedivil vůbec. U Babiše totiž nikdy nevíte, jestli vám přinese dokument, nebo jen další složku s prázdnými papíry a vysvětlením, že „to si doplníme, až se domluvíme“. Jestli je to věcí prezidenta? V případě běžného kandidáta možná ne. V případě Andreje Babiše je skoro zázrak, že prezident nechce ještě notářsky ověřené čestné prohlášení, že už nebude řídit stát jako rodinnou firmu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
„Prezident samozřejmě může mít názor na obsah programového prohlášení. Ale to je tak všechno, co může v této věci mít. Podmiňování jmenování premiéra tím, aby bylo něco změněno nebo doplněno v nepovinném dokumentu, jakým je programové prohlášení vlády, je zcela mimo ústavu a zcela bezprecedentní a nepochopitelný krok prezidenta,“ říká senátor a šéf senátní ústavní komise Zdeněk Hraba.
Jednoznačně vidí věc i poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl. „V žádném případě ne. Prezident nemá jakékoliv právo požadovat úpravu programového prohlášení vlády, nebo dokonce podmiňovat jmenování premiéra jeho úpravou. Jedná se o hrubý zásah do ústavního pořádku ČR. Připomenul bych, že před 4 lety byl Petr Fiala jmenován premiérem dokonce bez zveřejněného programového prohlášení. Nově se rodící koalice dostala jasný mandát od voličů k tomu, aby realizovala svůj program, nikoliv program prezidenta Pavla. Pokud Petr Pavel hodlá sestavovat programové prohlášení, nechť si založí vlastní stranu, uspěje ve volbách do Poslanecké sněmovny a sestaví vládní koalici. Do té doby by měl respektovat, že volby nevyhrál on, nýbrž ANO, SPD a Motoristé sobě,“ řekl Rajchl.
„Návrh programového prohlášení vlády je výsledkem jednání všech koaličních stran. Prezident má právo sdělit svůj názor a dotazovat se na jednotlivá stanoviska. Jsem však přesvědčen, že není úlohou prezidenta jakkoliv vstupovat do programových stanovisek vlády,“ vidí to jasně poslanec Motoristů sobě Matěj Gregor.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Dle mého názoru prezident vnímá obavy občanů, které jsou ve veřejném prostoru ohledně střetu zájmů Andreje Babiše a možnému ohrožení čerpání evropských dotací pro Českou republiku. Já osobně s tímto postupem souhlasím. I Andrej Babiš deklaroval, že střet zájmů vyřeší a oznámí. Dle mého názoru by v programovém prohlášení nemělo být vyjádření k jednomu konkrétnímu státu,“ sděluje v narážce na absenci zmínky o Rusku v programovém prohlášení vlády senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
Pavlovy požadavky má za neoprávněné senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Postup prezidenta Pavla je v novodobé historii bezprecedentní, a hlavně není hodný prezidenta. Nevím, koho radám naslouchá, ale nejsou to rady dobré. Jednak nerespektuje náš ústavní pořádek, což samo o sobě volá do nebe, jednak je jeho jednání dětinské, protože je umanuté. Prezident by neměl preferovat jednu politickou skupinu a druhou tak okatě šikanovat. Lidé nemají obecně rádi protekci a dvojí metr, Andreji Babišovi to pouze zvyšuje popularitu a nové koalici upevňuje jednotu. To je celé. Žádné z jeho požadavků nejsou pochopitelně oprávněné, prezident situaci po volbách nezvládá,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.
„Co bude ve vládním prohlášení, je věcí příští vlády, a ne prezidenta. Petr Pavel ve volbách do Poslanecké sněmovny, pokud vím, nekandidoval, proto by měl být v tomto smyslu zdrženlivý,“ míní poslankyně za SPD a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.
autor: Radim Panenka
