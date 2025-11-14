Lesy ČR: Ve třineckém lesoparku jsme začali hloubit patnáct tůní

Patnáct tůní, které zadrží vodu na třech tisících metrech čtverečních, nechají vodohospodáři ze Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR vyhloubit ve třineckém lesoparku. Projekt za 440 tisíc korun bez DPH podnik financuje z vlastního rozpočtu i programu Vracíme vodu lesu. Dnes práce začaly a potrvají zhruba měsíc. Veřejnost omezí minimálně.

„Projektu jsme se chtěli věnovat už loni, ale po dvou povodních byly jiné priority,“ řekl správce toků Jakub Slezák a pokračoval: „Počátkem letošního roku jsme v lesoparku vytipovali trvale zavodněná a odlesněná místa s výskytem mokřadních rostlin. Ta jsme v terénu konzultovali se zástupci Odboru životního prostředí třineckého magistrátu i s lesníky z naší jablunkovské správy s ohledem na hospodaření a budoucí péči o les i s tím, že lesopark protkaný mnoha pěšinkami opravdu hodně navštěvuje veřejnost“. Tu omezí prováděné práce jen krátkodobě. „Tůně se budou hloubit postupně, případně na den či dva omezíme vstup na konkrétní pěšinu. Kácet se kvůli nim bude jen minimálně,“ dodal Slezák.

Zadržení vody v krajině patří k opatřením, která pomáhají lesům přizpůsobit se klimatické změně. Tímto a řadou obdobných projektů ale také Lesy ČR podporují biodiverzitu, protože v tůních vznikají nové biotopy vodomilných rostlin a živočichů. Při monitoringu, který provedl na Třinecku v posledních dvou letech tamější magistrát, se prokázal výskyt obojživelníků, jako je například skokan hnědý, čolek obecný a horský nebo chráněná kuňka žlutobřichá a řady dalších.

