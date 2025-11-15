Ověřili, co jim Moravec tvrdil? Člen Rady ČT se ostře ohradil

Rozhovor Václava Moravce pro Deník N vyvolal reakci bývalého předsedy Rady ČT Pavla Matochy. Moravec mluvil o politickém tlaku na vedení České televize, což Matocha odmítá, označuje za nepravdivé a Moravcovi vyčítá zkreslování reality i osobní útoky.

Moderátor České televize Václav Moravec v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, proč dlouhodobě nezve do pořadu Otázky Václava Moravce předsedu SPD Tomia Okamuru. Moravec tvrdí, že generální ředitel ČT Hynek Chudárek ustupuje tlaku některých radních, kteří jsou podle slov Moravce provázáni nejen s SPD ekonomickými a politickými zájmy. Právě to Moravec označuje za problém, protože to podle něj „narušuje redakční nezávislost“. 

Rada ČT se už dva měsíce zabývá otázkou, proč Okamura do pořadu nechodí. V září vznikla analýza kvót hostů, kterou prosadil radní Luboš Xaver Veselý. Rada ČT následně schválila usnesení, podle nějž nezvat Okamuru může „narušovat demokratickou soutěž politických stran“.

Ředitel ČT Hynek Chudárek pak dal stěžovatelům, tedy Okamurovi a některým radním, za pravdu. Na základě odborných analýz, které odmítá zveřejnit, se domnívá, že pořad Otázky Václava Moravce dlouhodobě nenaplňuje Kodex ČT.

Bývalý předseda Rady ČT Pavel Matocha nyní přímo reaguje na rozhovor Václava Moravce pro Deník N a vyčítá mu neprofesionalitu i osobní útoky. „Vypadá to, že Václav Moravec buď už zcela podlehl narcistnímu sebezbožnění (řekněme Halíkův syndrom), nebo se dočista zbláznil (řekněme Šafro-Wollnerův syndrom). Jeho vyjádření pro Deník N jsou směskou výmluv malého dítěte a lživým napadáním generálního ředitele a kontrolního orgánu ČT,“ píše Matocha na svém facebookovém profilu.

Následně Matocha tvrdí, že v Deníku N místo skutečných novinářů pracují aktivisté a propagandisté, kteří jen přebírají Moravcova tvrzení, místo aby mu kladli skutečně profesionální otázky.

První z nich by měla prověřit Moravcovo tvrzení o radních údajně napojených na SPD a měla by znít například takto: „Pro to usnesení hlasovalo 13 ze 14 přítomných radních; chcete tvrdit, že všichni jsou provázaní s SPD? Navíc podotýkám, že 10 z těch 13 bylo zvoleno pětikoalicí… Čím můžete doložit své tvrzení o jejich provázanosti s SPD? Pojďme vzít jednoho radního po druhém.“

A pokud Václava Moravec tvrdí, že nezvání Tomia Okamury do OVM je jeho reakcí na zvolení Pavla Matochy, Luboše Xavera Veselého a jejich kolegů do Rady ČT, pak by jej novináři Deníku N měli konfrontovat s faktem, že zmínění byli zvoleni do Rady ČT až v roce 2020, zatímco Moravec nezve předsedu SPD už od roku 2017.

Moravec deklaruje, že žádný kodex ani právní předpis neporušil. I když Okamuru skutečně dlouhodobě nezve, podle svých slov striktně dodržuje zastoupení hostů z SPD, tedy povinnost vyplývající z Kodexu ČT.

autor: Natálie Brožovská

