ČEZ: Vojáci si procvičí ochranu Temelína

Vojáci s technikou se k jihočeské jaderné elektrárně začnou přesouvat ve čtvrtek 13. listopadu. Během dne k Temelínu dorazí přibližně padesát profesionálních vojáků i aktivních záloh. Procvičí si ochranu důležitého prvku kritické infrastruktury státu. „Cvičit bude 181. prapor územní obrany a Krajské vojenské velitelství České Budějovice. Na účelové komunikaci u elektrárny vojáci vybudují obranné postavení, včetně kontrolně propouštěcího místa. Procvičí si běžné kontroly i reakci na několik modelových situací,“ představila úlohu vojáků Simona Mužátko, vedoucí starší důstojník oddělení POKOS.
Už v základním režimu patří Temelín k nejpřísněji střeženým subjektům v zemi. Má vlastní systém fyzické ochrany, který zahrnuje technické a organizační bariéry a několik desítek pracovníků bezpečnostní agentury. Vedle toho se na ochraně elektrárny nepřetržitě podílí policie i armáda. Pokud by Vláda ČR vyhlásila mimořádná bezpečnostní opatření, tak celý systém by se ještě zpřísnil.
autor: Tisková zpráva