FN HK: Stavební práce na přístavbě Pavilonu prof. Bašteckého jdou podle plánu

Tato stavba umožní rozšíření onkologické a hematoonkologické péče ve FN HK. Projekt mimo jiné zahrnuje rozšíření kapacity denních stacionářů pro onkologické a hematoonkologické pacienty, zřízení nové centrální přípravny cytostatik a dalších protinádorových léčiv a modernizaci přístrojového vybavení pro diagnostiku a léčbu pacientů. Přímo v pavilonu také vznikne lékárna sortimentem zaměřená na onkologické a hematoonkologické pacienty.
Ve třípodlažní přístavbě dělníci instalují příčky, rozvody elektřiny, odpady, podlahy a dokončují další řemeslné práce. Ke konci října 2025 byly v souladu s harmonogramem zkolaudovány prostory v 1. nadzemním podlaží stávajícího onkologického pavilonu a již slouží pacientům denního onkologického stacionáře. Prostory nové přístavby a zrekonstrovaného 2. nadzemního podlaží by podle plánu měly být zkolaudovány v únoru 2026.
Projekt „Rozvoj hematoonkologické a onkologické péče ve FN Hradec Králové“ je financován Evropskou unií z nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008244.
Dotace z evropských fondů činí téměř 218 mil. Kč, zbytek nákladů je hrazen z rozpočtu FN HK.
autor: Tisková zpráva