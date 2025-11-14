FN HK: Stavební práce na přístavbě Pavilonu prof. Bašteckého jdou podle plánu

15.11.2025 7:16 | Tisková zpráva

Stavbaři v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové mají napilno. Kromě výstavby nového chirurgického pavilonu a rekonstrukce budov laboratorních provozů, také pracují od poloviny loňského roku na přístavbě Pavilonu prof. Bašteckého. V tomto pavilonu sídlí Klinika onkologie a radioterapie FN HK a IV. interní hematologická klinika FN HK.

Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Tato stavba umožní rozšíření onkologické a hematoonkologické péče ve FN HK. Projekt mimo jiné zahrnuje rozšíření kapacity denních stacionářů pro onkologické a hematoonkologické pacienty, zřízení nové centrální přípravny cytostatik a dalších protinádorových léčiv a modernizaci přístrojového vybavení pro diagnostiku a léčbu pacientů. Přímo v pavilonu také vznikne lékárna sortimentem zaměřená na onkologické a hematoonkologické pacienty.

Ve třípodlažní přístavbě dělníci instalují příčky, rozvody elektřiny, odpady, podlahy a dokončují další řemeslné práce. Ke konci října 2025 byly v souladu s harmonogramem zkolaudovány prostory v 1. nadzemním podlaží stávajícího onkologického pavilonu a již slouží pacientům denního onkologického stacionáře. Prostory nové přístavby a zrekonstrovaného 2. nadzemního podlaží by podle plánu měly být zkolaudovány v únoru 2026.

Projekt „Rozvoj hematoonkologické a onkologické péče ve FN Hradec Králové“ je financován Evropskou unií z nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008244.

Dotace z evropských fondů činí téměř 218 mil. Kč, zbytek nákladů je hrazen z rozpočtu FN HK.

