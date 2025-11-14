ODS: Seznamte se - Babišův europoslanec Ondřej Knotek

Seznamte se: Babišův europoslanec Ondřej Knotek. V europarlamentu kdysi hlasoval stejně jako všichni zástupci ANO pro Green Deal, ale dnes se tváří, že se to nikdy nestalo a že je největší bojovník proti zelené politice.
Jaká jsou ale fakta? Andrej Babiš kdysi v Bruselu Green Deal odmával na Evropské radě na základě stanoviska, které schválila jeho vláda. Eurokomisařka Jourová za ANO bojovala za Green Deal v Evropské komisi a europoslanci za ANO včetně Knotka odhlasovali tvrdou podobu Green Dealu v Evropském parlamentu. Můžou se tvářit, že k tomu nikdy nedošlo, ale historii nezmění!
My na rozdíl od nich ale za vás v Bruselu bojujeme a snažíme se vyjednat změkčení tvrdých zelených politik. To se povedlo v několika případech jak premiéru Petru Fialovi, ministru Martinu Kupkovi nebo našim europoslancům Veronice Vrecionové, Ondřeji Krutílkovi a Sašovi Vondrovi.
autor: PV