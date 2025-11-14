ČEZ: Energetici pomáhali beskydské přírodě

15.11.2025 16:14 | Tisková zpráva

Zaměstnanci dceřiných firem společnosti ČEZ ESCO se vypravili na pomoc beskydské přírodě. Dobrovolníci z EP Rožnov sázeli stromy na úbočí Smrku, nadšenci z ČEZ Energo se vydali uklízet těžko přístupné pastviny na vrcholu Kamenné, kam by se žádná technika nedostala.

„Byli skvělí. Udělali kus práce a ještě to bylo příjemné,“ hodnotí práci energetiků Vojtěch Bayer, předseda ČSOP Salamandr, který brigády zorganizoval. Šlo o pokračování dlouholetého partnerství – Nadace ČEZ ochráncům přírody pravidelně přispívá právě na péči o beskydské pastviny a lesy.

„Mám radost, že se naši lidé v rámci svých dobrovolnických aktivit věnují přírodě. Přímo tím navazují na to, co dělají v práci, protože hlavním cílem všech firem ČEZ ESCO je budování chytré, moderní a hlavně bezemisní a čisté energetiky. Fyzickou prací na horách se vracíme zpět ke kořenům,“ děkuje zaměstnancům generální ředitel a předseda představenstva ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Zaměstnanci společnosti EP Rožnov, která se zaměřuje na komplexní návrhy a realizace čistých prostor například pro výrobu čipů, farmaceutických produktů nebo ve zdravotnictví, se vypravili do okrajů lesních rezervací na Smrku.  Tam sázeli mladé buky, tedy stromy, které odtud kvůli dřívějšímu stylu hospodaření vymizely. Jejich práce do budoucna zajistí pestrost lesa, což povede například ke zlepšení prostředí pro vzácné ptáky, třeba tetřeva.

Osmi rožnovským dobrovolníkům se ve spolupráci s ochránci přírody podařilo během jediného dne vysadit 1 400 buků. „Za vedení společnosti děkuji všem zúčastněným za výborný výkon, který kolegové ze Salamandru velmi oceňovali, protože v tak malém, počtu lidí nebývá běžné, aby se vysázelo tolik nových stromků“, říká manažerka integrovaného systému managementu EP Rožnov Lenka Koryčanská.

Obchodníci z firmy ČEZ Energo, specializované na provoz kogeneračních jednotek a dalších technologií, které pomáhají s přechodem od uhlí k čistší energetice, hrabali několik posekaných luk na vrcholu Kamenné nedaleko Radhoště. „Byly to hlavně louky na příkrých svazích, jedny z nejstrmějších, o které v Beskydech pečujeme. Jsou to místa, na která bychom se s žádnou mechanizací nedostali, proto je tady důležitá lidská práce a zapojení dobrovolníků,“ vysvětlujte Vojtěch Bajer a dodává, že na vrcholu Kamenné pečuje Salamandr o několik menších luk, které jsou útočištěm ohrožených motýlů a dalších druhů vzácného hmyzu.

„Moc jsme si to užili, totální vyčištění hlavy. Vyměnit klávesnici nebo volant auta z3a hrábě někdy není vůbec špatné,“ s úsměvem vzpomíná projektová manažerka ČEZ Energo Renata Skupníková. Tým dobrovolníků z Energa, který vloni pomáhal ve škole v Bohumíně odstraňovat škody po zářijových povodních, už je s beskydskými ochránci přírody domluvený na jarním sázení stromů pod Radhoštěm.

ČSOP Salamandr je nezávislá profesionální nezisková organizace, která se věnuje péči o krajinu a přírodu Beskyd. Co do obratu patří k největším neziskovým organizacím, které se v České republice zabývají ochranou přírody. Mezi hlavní priority Salamandru patří péče o vzácné horské louky a pastviny, ochrana beskydských mokřadů a pramenišť a pomoc beskydským lesům, aby byly znovu pestré. Více ZDE.

