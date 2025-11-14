Pavel ve volbách nekandidoval. Okamura utnul vládní program „na přání prezidenta“

Je to zrovna týden, co jste předsedou Poslanecké sněmovny. Znamenalo to pro vás nějakou změnu?
Změnu vnímám v tom, že jsme součástí nové vládní koalice a doufám, že bude nová vláda brzy jmenována. A těším se na to, jak budeme konkrétními kroky zlepšovat život občanů České republiky.
Říkal jste, že chcete být předsedou všech poslanců. Teď už máte první zkušenosti, řídil jste první schůzi, jak se vám to z vašeho pohledu zatím daří?
S řízením schůzí už jsem měl zkušenosti z minulosti, takže to pro mě není nic nového. Všechno probíhá tak, jak probíhat má. Zahájil jsem komunikaci i s předsedy poslaneckých klubů budoucí opozice, aby měli informace, co ve sněmovně chystáme. Také se jich ptám, zda mají nějaké návrhy.
Náš cíl samozřejmě je, abychom mohli po jmenování nové vlády co nejrychleji přijímat zákony, které naše nová koalice považuje za důležité a které směřují k tomu, aby České republika prosperovala, aby lidé měli vyšší životní úroveň, a aby se cítili bezpečněji.
Přes tento váš deklarovaný slib byla vaše volba v minulém týdnu poměrně bouřlivá, včetně hodně kontroverzního vystoupení vám velmi blízké osoby. Jak jste vnímal dění kolem vaší volby?
Já jsem si poslechl první vystoupení, což byl premiér Fiala. A poté, co jsem vyslechl to neustálé útočení, tak jsem se rozhodl se na takovém stylu jednání nepodílet, protože já bych chtěl jako předseda sněmovny usilovat naopak o to, aby na sebe poslanci tolik neútočili, více se pracovalo a aby byla Poslanecká sněmovna slušnější.
Zástupci končící koalice, včetně Pirátů, to vzali hodně konfrontačně. Ale já jsem se rozhodl, že na to naskakovat nebudu. Chtěl jsem ukázat ten „nový vítr“, pozitivnější směr, proto jsem se do té diskuse nezapojoval.
Já bych chtěl, aby sněmovna fungovala mnohem více konsensuálně a v lepší atmosféře.
Někteří tvrdí, že vaši snahu o konsensus zpochybnil hned jeden z vašich prvních kroků, a to sejmutí ukrajinské vlajky ze sněmovní žerdi. Zatímco česká vlajka je tam jako vlajka státu, který sněmovna reprezentuje, ta ukrajinská tam měla plnit úlohu symbolu. Co ukrajinská vlajka, s ohledem na vše, co se v posledních letech v Česku dělo, symbolizuje pro vás?
Já jsem před volbami slíbil voličům, že pokud bude SPD součástí vlády, tak jedním z prvních symbolických kroků bude sundání ukrajinských vlajek ze státních budov. Tento předvolební slib jsem splnil.
Nechal jsem jí sundat z Poslanecké sněmovny, což je plně v mé pravomoci jako předsedy. To rozhodnutí je definitivní a znamená, že vlajka nebude na oficiálních místech Poslanecké sněmovny.
Pokud si v reakci na to poslanci končící vládní koalice vyvěsili ukrajinské vlajky ze svých oken, pak nejde o oficiální místa parlamentu. A zde to nechávám na jejich svobodném rozhodnutí; z okna si každý může vyvěsit co chce, je to jejich politický projev. Ale pokud jde o oficiální místa Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak tam už ukrajinská vlajka není a nebude.
Vedle práce nové sněmovny také pokračuje jednání o sestavování vlády. Je známo a mnohokrát už bylo řečeno, že SPD do ní nominuje odborníky. Jak ale voličům zajistíte, že tito odborníci budou hájit program a hodnoty SPD? Jak s nimi budete komunikovat?
Je to jednoduché. Už před volbami jsme říkali, v desítkách rozhovorů a předvolebních vystoupení, že nechceme kumulovat funkce. To znamená, že naši poslanci zajistí prosazování programu v Poslanecké sněmovně a na ministry nominujeme naše odborníky, kteří v exekutivě zajistí realizaci programového prohlášení na úrovni vlády.
Podepsali jsme koaliční smlouvu a programové prohlášení. V koaliční smlouvě je jasně definována úloha ministrů, stejně jako to, že o zásadních politických rozhodnutích se musí dohodnout předsedové všech tří koaličních stran.
My prostě nechceme na ministerstvech takové diletanty, jako tam měla dosavadní Fialova vláda. A chápe to i hnutí ANO, které samo v minulosti jejich nestranické odborníky na ministerstva obsazovalo, například pana Vojtěcha, pana Plagu, paní Dostálovou, pana Ťoka a mnoho dalších; ti všichni a mnoho dalších nebyli členy ANO. Model, že strana obsazuje ministerstva vlastními nestranickými odborníky, aby zajistili nejen plnění programu, ale také kompetentní státní správu, je tedy i v České republice poměrně častý.
Komunikace bude probíhat úplně jednoduše. S našimi třemi nominanty už teď komunikuji každý den, dnes už jsem s nimi mluvil se všemi. Známe je, výběr probíhal tak, že když došlo v rámci nové koalice k dohodě na rozdělení resortů, tak jsme si dali na stůl za každý resort dvě až tři jména a máme jasné podmínky, které na ministry jako SPD klademe.
Ty podmínky jsou jasné, a jsou čtyři: Za prvé, měl by to být člověk, který zná obor, měl by v něm tedy působit alespoň deset let. Za druhé, že je to schopný manažer, takže by měl mít zkušenost s řízením stovek podřízených. Ne desítek, stovek. Třetí podmínkou logicky je, že souhlasí s programem SPD. A čtvrtou podmínkou je, že v souvislosti s ním nikdy nevzniklo podezření z korupce nebo z předražování zakázek.
SPD má tyto čtyři podmínky. Námi navrhovaní ministři jsou odborníci, mají vzdělání, praxi a zkušenost s řízením. Jména našich nominantů budou v souladu s dohodami brzy představena prezidentovi i veřejnosti. My jsme naše odborníky vybírali velmi pečlivě. A až budou v souladu s dohodnutým harmonogramem veřejnosti představeni, tak myslím že nikdo nebude o jejich odbornosti pochybovat.
Vedle ministrů se hovoří i o náměstcích, zde by SPD také měla obsazovat některá ministerstva. Náměstek má samozřejmě trochu jinou roli než ministr, i váš místopředseda Radim Fiala zmínil, že by měli být i trochu „parlamentní spojkou“. Jakou tedy máte představu o těchto nominacích?
Především musím říct, že na téma náměstků jsme se na koaliční radě ještě podrobněji nedostali. Bylo to už tento týden na programu, ale z časových důvodů jsme to ještě neprobrali.
Jména ministrů už jsou ale dohodnutá, pan předseda Babiš se s našimi nominanty setkal, už dávno probíhá komunikace.
Pokud jde o náměstky, já si představuji, že by to měli být lidé, kteří se v oboru prokazatelně pohybovali a věnovali se mu alespoň několik let. Samozřejmě v různých pozicích. A co se týče té „parlamentní spojky“, tak to není nic nového, už dříve bylo běžné, že na jednání sněmovních či senátních výborů zastupuje ministra náměstek.
Tomio Okamura
Do sestavování vlády v tomto týdnu vstoupil i prezident Petr Pavel svými návrhy na úpravu programového prohlášení vlády. To se stalo vůbec poprvé, že by prezident připomínkoval vládě program. Co na jeho návrhy říkáte?
Podle mého názoru a podle názoru SPD je programové prohlášení připraveno skvěle. Je sestaveno tak, aby přineslo lepší život všem českým občanům. Prosperitu, bezpečnost, ekonomická pozitiva.
Nevidím žádný důvod, abychom to programové prohlášení měnili. A implementovali tam body, které jsme občanům neslibovali. Absolutně si neumím představit, že bychom vkládali do programového prohlášení body, které jsou v rozporu s našimi předvolebními sliby.
Na programovém prohlášení jsme pracovali mnoho dní, a je z mého pohledu velmi zdařilé. Podle mě je v něm implementováno tak 95 procent, nebo možná i více programu SPD a toho, co jsme voličům slíbili.
Prezident to vysvětloval tak, že má zájem sladit stanoviska v agendách, ve kterých se na výkonné moci podílí, tedy hlavně v zahraniční politice. Ale uplatněné námitky byly mnohem širší, vyjadřoval se k hospodářství, i k takovým agendám jako média a neziskový sektor. Máte pocit, že by v těchto bodech měl být zohledněn postoj hlavy státu?
Proběhly volby do Poslanecké sněmovny, a pan prezident v těchto volbách nekandidoval. My jsme kandidovali, voliči se vyjádřili, a vyjádřili se jasně. Z jejich rozhodnutí jednoznačně vyplynulo, že si přejí výměnu Fialovy vlády. Vyjádřili přání, aby nová vláda vznikla dohodou ANO, SPD a Motoristů.
V souladu s touto vůlí jsme připravili programové prohlášení, které je v některých bodech kompromisem třech stran, ale výsledek je přínosem pro české občany, směřující k vyšší životní úrovni, k pocitu bezpečí, k prosperitě.
A já nemůžu souhlasit a nesouhlasím, aby se do tohoto hotového prohlášení dodatečně implementovaly body, které jsou v rozporu s tímto programem. A vlastně ani nechápu, proč by se měly vkládat, když jde o program budoucí vlády. Nová vláda bude muset s tímto prohlášením předstoupit před Poslaneckou sněmovnu, ne pan prezident. Je to odpovědnost budoucí vlády před poslanci a občany.
autor: Jakub Vosáhlo