Vlastimil Tlustý chystá comeback. Spolu s dalšími tvářemi, které v devadesátkách „zasely prosperitu“

Někdejší ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý uvažuje o návratu do politiky. Ještě před 13 lety patřil k nejvlivnějším politikům v Topolánkově vládě, ale dnes je situace jiná. Proč by se rád vrátil? Má pocit, že česká politika se myšlenkově zcela vyprázdnila a dnes se voličům slibuje jen to, že bude líp. Už se ale nenabízejí recepty, jak toho bude dosaženo. Tlustý to chce změnit a přinést do politiky jasně definované nápady spojené s ekonomikou i s Evropskou unií.

„To, co se stalo s českou politikou, mi nedává spát,“ poznamenal v rozhovoru pro Euro.cz Tlustý, který pamatuje počátek 90. let 20. století, kdy byl politický střet střetem různých idejí, kudy má kráčet tato země. Dnes je to tak, že se politici chlubí tím, že nemají žádné konkrétní plány, které by se někomu mohly líbit, a jinému nemusely. Jen slibují, že bude líp, když se k veslu dostanou právě oni.

„A to je vlastně ten hlavní důvod, proč si myslím, že by lidé jako já měli přemýšlet o tom, zda se do politiky vrátí a přinesou tam ta témata. Já považuji za rozhodující, že ty tváře musí něco reprezentovat,“ zdůraznil Tlustý.

Uznal, že politici z 90. let jsou vnímáni kriticky, ale Tlustý zdůraznil, že on patřil k politikům, kteří něco dělali. Kupříkladu v Praze se prý ještě stavělo. Dnešní politici často raději nic nedělají, aby nic nezkazili.

Pokud by se do politiky vrátil, prosazoval by nízké a rovné daně, ale i státem zaručený příjem.

O návratu do politiky však uvažuje nejen on. Spolu s ním tímto směrem přemýšlí i pár dalších přátel. Například někdejší europoslanec Jiří Payne, který má podle Tlustého skvělý nápad, jak to zaonačit tak, abychom mohli zůstat členy EU, ale abychom nemuseli akceptovat nic, s čím nesouhlasíme. „Budeme moct zůstat členy, ale budeme se moct bránit proti tomu, co nechceme, aby u nás bylo zaváděno. Přitom je to jednoduchá napsaná úprava Ústavy,“ popsal Tlustý.

On, Payne a další kolegové by prý mohli kandidovat už v senátních podzimních volbách. Ale také by kandidovat nemuseli. Pokud se nakonec rozhodnou vstoupit do politiky, budou oslovovat pravicové voliče.

„ODS zcela pravicového voliče opustila. To je mimochodem ten hlavní důvod, proč se do toho máme vložit my – stará garda. ODS se pro mě zcela nepochopitelně nehlásí k tomu, co dělala v 90. letech. 90. léta nejsou žádné strašné období české historie. 90. léta jsou úspěšné zasetí pozdější prosperity. Leccos se tomu dá vytknout, ale hodně se toho udělalo a hodně toho přineslo poltické výsledky. A já postrádám lidi, kteří by se k tomu přihlásili a řekli by ‚to nebyla taková tragédie‘,“ pravil Tlustý. S tím, že v Polsku a v Maďarsku připravila lidi o úspory hyperinflace, což se v Česku nestalo, k čemuž se chce přihlásit právě tato stará garda.

