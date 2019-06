Voják z Hradu Pilc vysoudil čtvrt milionu. Jako mzdu za dobu, kdy nemohl pracovat kvůli NBÚ

„Podali jsme dne 22. května žalobu k příslušnému soudu o zaplacení 329 tisíc korun, přičemž v tomto řízení budeme požadovat úroky z prodlení ve výši 9 % ročně a náhradu nákladů řízení,“ uvedl Pilcův advokát Daniel Volák, podle kterého Ministerstvo obrany a Národní bezpečnostní úřad Pilcovi ušlý služební plat odmítly zaplatit dobrovolně.

Zatím výši odškodnění za nemajetkovou újmu, které bude požadovat Pilc, nezná. V červnu 2018 se vyjádřil, že by se částka měla pohybovat okolo jednoho milionu korun.

Národní bezpečnostní úřad odebral prověrku Pilcovi v roce 2015, zjištění, jež Pilce označilo za riziko, přišlo od vojenského zpravodajství, jež sám dříve jako pověřený ředitel vedl. Údajně byly důvodem jeho rizikové styky s ruským podnikatelem a bývalým zaměstnancem české ambasády v Moskvě, kde Pilc v minulosti působil.

Pilc také odmítl jakoukoliv závadnost schůzek. Odebrání prověrky pak v červnu 2018 označil za „profesní likvidaci“. V prosinci 2018 kancléř Vratislav Mynář potvrdil, že by se Pilc měl vrátit do funkce k 1. lednu 2020, kde by vystřídal současného náčelníka Jana Kašeho.

Původní zdroj ZDE.

autor: nab