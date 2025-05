Volba ředitele ČT. Známe nejčernější scénář

Startuje proces výběru nového generálního ředitele České televize. Poté, co televizní radní odvolali z této pozice Jana Součka, bylo spuštěno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 21 lidí se zájmem řídit tento veřejnoprávní kolos. Podle dosavadních informací je zatím jisté snad jen to, že výběr nového šéfa nebude pro Radu ČT zdaleka tak hladký, jako bylo odvolání ředitele starého.

Kdo všechno se o post generálního ředitele ČT uchází? Jde o následujících 21 lidí, z nichž někteří jsou přímo zevnitř ČT, jiní zkušení z mediálního světa a následně výrazná část těch, kteří s médii nemají zkušenosti žádné a hlásí se již poněkolikáté:

Libuše Šmuclerová, Jakub Železný, Petr Mrzena, Miroslav Karas, Hynek Chudárek, Jiří Ponikelský, Jiří František Potužník, Martin Konrád, Milan Fridrich, Vendula Krejčová, Vladimír Kořen, Aleš Rozehnal, Hynek Brom, Ondřej Cón, Alena Dlabačová, Michal Frankl, Vojtěch Chlubna, Michal Michálek, Roman Karel Šimek, Ondřej Vrbík a Radan Holásek.

„Muselo by se čekat na změnu zákona, jenže k tomu by se nepochybně stávající sněmovna nedostala a čekalo by se na novou, která vzejde z voleb. V takovém případě to ale zase potrvá, protože nová sněmovna bude nejprve logicky několik měsíců řešit novou vládu a nový ředitel ČT by mohl být až třeba na konci roku 2026,“ popisuje zdroj.

Nakonec tak prý může být zvolen někdo nečekaný, aby se předešlo zablokování volby kvůli sporům o jednotlivé kandidáty. Volba by mohla padnout na někoho, kdo nebyl ničím favoritem. „Musí to být někdo, kdo není ničí a nikdo ho neprosazuje, nakonec by to mohl být třeba on, ale to by se stalo bůhví kdy. Klidně se proces může táhnout měsíce a roky,“ dodává pro ParlamentníListy.cz zdroj z ČT.

Proces výběru nového generálního ředitele ČT pro ParlamentníListy.cz detailně popisuje mediální analytička Irena Ryšánková, které aktuálně vyšla obsáhlá kniha Hledání veřejné služby.

Obecněji nejprve, co říci k přihlášeným? Jde o poměrně dost lidí a mnoho z nich nemá s ČT žádné zkušenosti, což ovšem neměl ani Petr Dvořák. Vidíte v „nabídce“ ideálního kandidáta? Co by měl splňovat?

Přihlášených je 21. Jako obvykle (kromě volby do druhého Dvořákova období) jde o mix televizních profesionálů, naivek a … řekněme lidí, o nichž není známo, proč mají touhu se do takové funkce hlásit a je patrno, že postrádají schopnost racionálního zhodnocení svých schopností.

Petra Dvořáka bych za příklad nezkušeného naprosto nedávala. Dvořák měl za sebou před první volbou úspěšné řízení televize Nova, kterou „odželeznil“ a udělal z ní fakticky televizi, jakou známe dnes. Nova sice možná vzpomene na Železného jako zakladatele, ale právě za Dvořáka se stala moderní televizí. Dvořák měl při své první kandidatuře díky Nově soubor vlastností, který Česká televize potřebovala a potřebuje – televizní profesionál, který rozumí provozu, výrobě i technologii, rozumí programování a dokáže se pohybovat v politickém prostředí, což je pro šéfa média veřejné služby vždy životně důležité.

V nabídce nikoho naprosto ideálního nevidím. Pomíjím nyní jména těch, kteří kandidují vždy, nebo jména lidí, kteří se příhlásili patrně jen proto, aby se zviditelnili přihláškou. Z těch, které bych já osobně označila za favority:

Libuše Šmuclerová už dlouho v televizi není, navíc byla jako předsedkyně Unie vydavatelů jednou z čelných bojovnic proti zvýšení rozhlasových a televizních poplatků. Nejsem si jista, zda dokáže dohlédnout změn, kterými televizní průmysl došel od doby, kdy v ještě Československé televizi dělala dramaturgyni vysílání pro mladé. Řízení Novy pomíjím, protože množství vlastní výroby a složitost programování komerční televize Železného doby nelze srovnávat. Navíc se domnívám, že v některých radních může stále znít pětadvacet let stará zkušenost a strach z razantní ženy. Rozumí žurnalistice. To je plus. Nicméně Blesk je sice nejčtenějším, ale takovou Českou televizi asi nechceme.

Jakub Železný pravděpodobně favoritem nebude, jakkoliv hovoří o své kandidatuře nejhlasitěji. Nepůsobí jako klidný manažer – stratég – do neklidné doby. Aktivista, který nikdy neopomene zdůrazňovat svůj názor. Jak na domácí, tak na zahraniční politiku.

Petr Mrzena je starý televizní pardál. Prošel Novou, byl zahraničním zpravodajem, ale nyní šéfuje zpravodajství, tedy té nejkritizovanější části ČT. To pro něj patrně bude handicapem.

Miroslav Karas je také zkušený rozhlasový a televizní novinář, navíc šéfoval ostravskému studiu. Nemyslím, že by po experimentu se Součkem chtěla rada zvolit dalšího šéfa regionu do čela celé ČT. I když z Ostravy do Prahy jezdí rychlík.

Milan Fridrich je člověk, který zná televizi dokonale. Stejně jako rozhlas. Byl zahraniční zpravodaj v Bruselu, spoluzakládal zpravodajský kanál ČT24 a byl jeho šéfeditorem a následně ředitelem zpravodajství. Zakládal útvar nových médií a podílel se i na programové specifikaci digitalizace ČT. Ukázal se být výborným programovým ředitelem. Působil v boardu Televizního výboru Evropské vysílací unie (EBU). Mimo Filozofické fakulty UK vystudoval Prague Business Institute a Eurovision Academy. Dlouhodobě se umí pohybovat i v politickém prostředí, což je pro něj velká výhoda.

Několikrát kandidovali Hynek Chudárek, Jiří František Potužník – ten dokonce kandiduje popáté, a bývalý šéf Primy Martin Konrád , který kandiduje podruhé. Pak následuje seznam těch, kteří patrně zcela nedohlédají toho, co vyžaduje vedení takové instituce jako Česká televize.

Zcela upřímně jsme si tohle všechno mohli všichni ušetřit, kdyby Rada České televize, respektive její část, nebyla vedena touhou zvolit „neDvořáka“. Jan Souček klidně mohl ještě několik let vést brněnské studio ČT a vyspět v dobrého manažera. Celá tahle šaráda zanechává pachuť a nejpozoruhodnější na tom je morální profil některých radních. Kdyby nebylo těchto postav, v čele České televize by byl třetím obdobím Petr Dvořák a byli bychom ušetřeni několika týdnů cirkusu.

Jaký by měl být budoucí ředitel ČT?

Šéf České televize musí mít manažerské schopnosti a znalost televizního provozu, který je nejednoduchý. Představy veřejnosti o tom, jak televize funguje, jsou zjednodušené a zúžené. Televizní manažer se musí potýkat kromě provozu s hejnem sice tvůrčích, leč mnohdy poněkud egomanických jedinců. Musí mít znalost publik jednotlivých stanic a znát jejich preference. Musí mít znalost ekonomiky a řízení. Musí mít technologický přehled, aby měl strategické vidění televize. Jaká bude za pět let? Za deset let? Na tom se pracuje už dnes. Současně musí vycházet s politickou scénou, protože ač jsou média veřejné služby nezávislá, přesto o nich rozhodují a vždy budou rozhodovat politici. Vytvářejí zákony, jimiž se instituce řídí, a také volí rady, které je kontrolují. Ředitel ČT musí zkrátka být komplexní zkušená osobnost zdravého jádra, pragmatického úsudku a pevných nervů.

Televize potřebuje v čele přirozenou autoritu, která zkočíruje aktivisty ve zpravodajství, aby respektovali zákon a kodex. To je podmínka nutná. Převážná část negativních emocí diváků vůči ČT pochází z profesního selhání v politickém zpravodajství a publicistice. Bez respektu k závazkům objektivity a vyváženosti nelze pověst ČT zlepšit. Televize potřebuje člověka, který provede instituci rozbouřenými vodami volebních a povolebních časů i turbulencemi, které zažívá celá Evropa. Který zažehná nebezpečí nejrůznějších pomstychtivých nápadů a hloupostí. Jestli tato Rada ČT může takového člověka vybrat, to nevím. Část rady bude opět hledat otrůčka, jako se jej pokusila vytvořit z Jana Součka, který se ale nakonec vzbouřil. Nevím, jestli si radní, kteří jsou hlavními protagonisty současné krize, uvědomili, že kvůli svým pochybným ambicím prakticky zničili kariéru člověku, který před sebou opravdu mohl mít profesní budoucnost, ale jeho ctižádost a jejich bizarní snaha být velkými šedými eminencemi dopadla katastrofálně.

Díky entuziasmu ministra kultury a jeho týmu byl schválen zákon, který v souladu s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA) dává médiím veřejné služby jistotu finanční, technologickou i větší ochranu před politickým vměšováním. Tedy pokud se ředitel nenechá zotročit bizarními postavičkami. V radě i v politice.