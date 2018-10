Volby budou výbušné: Padlo trestní oznámení na Zdeňka Bakalu

Někdejší premiér Jiří Paroubek sliboval, že si jako politik posvítí na aktivity miliardáře Zdeňka Bakaly a bude ho tlačit k tomu, aby nájemníkům žijícím v bytech OKD plnil to, co slíbil. Dal jim možnost získat byt do osobního vlastnictví. Jenže jak připomněl např. v nedávném rozhovoru pro intrernetovou televizi XTV.cz, v roce 2010 odešel z čela ČSSD a jeho nástupce Bohuslav Sobotka prý v této věci neudělal prakticky nic. Totéž prý platilo o pravicové vládě Petra Nečase, která podle Paroubka neměla zájem takové otázky řešit.

Případný vstup do Senátu právě na Ostravsku vidí Paroubek jako svou druhou šanci zúčtovat s Bakalou. Aby dokázal, že to myslí vážně, rozhodl se ještě pár dní před volbami podat na podnikatele trestní oznámení.

„Případ privatizace OKD je jedním z nejskandálnějších privatizačních projektů u nás. Jako největší problém plynoucí z privatizace OKD ovšem nevidím nízkou cenu při prodeji minoritního majetkového podílu státu OKD v roce 2004. Mnohem větším problémem je to, že stát neochránil zájmy více než 100 000 lidí, žijících téměř ve 44 000 bytech OKD. Hodnota těchto bytů na realitním trhu v Moravskoslezském kraji se dnes pohybuje kolem 35 mld. Kč. Podle informací z trhu mohl Z. Bakala se svým společníkem byty OKD prodat zahraničnímu subjektu za 20–25 mld. Kč. Zbývá dodat, že Z. Bakala byty OKD zřejmě v průběhu doby používal jako zástavu na úvěry z bank, které směřoval na jiné své podnikatelské aktivity,“ napsal k tomu Paroubek.

Obratem dodal, že se počítalo s tím, že Bakala prodá každý jeden byt za přibližně 40 až 50 tisíc. Je třeba připomenout, že stát ztratil většinu v OKD ještě v 90. letech 20. století a menšinový podíl privatizoval ministr financí Bohuslav Sobotka na počátku nového tisíciletí a tehdy nebyly ceny na takové výši, jako jsou dnes. Tím, že Bakala neposkytl byty ke koupi, spáchal podle Paroubka trestný čin.

„Podal jsem proto dnešního dne trestní oznámení na Z. Bakalu (pro zvlášť závažný zločin podvodu podle § 250 odst. 1, 5 tr. zákoníku) a to pro nesplnění jeho veřejného příslibu na odprodej bytů OKD zájemcům z řad nájemníků OKD a zaslal jsem jej Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci,“ zdůraznil Paroubek.

Jiří Paroubek doslova napsal:

Trestní oznámení na Z. Bakalu



Případ privatizace OKD je jedním z nejskandálnějších privatizačních projektů u nás. Jako největší problém, plynoucí z privatizace OKD ovšem nevidím nízkou cenu při prodeji minoritního majetkového podílu státu OKD v roce 2004. Mnohem větším problémem je to, že stát neochránil zájmy více než 100 000 lidí, žijících téměř ve 44 000 bytech OKD. Hodnota těchto bytů na realitním trhu v Moravskoslezském kraji se dnes pohybuje kolem 35 mld. Kč. Podle informací z trhu mohl Z. Bakala se svým společníkem byty OKD prodat zahraničnímu subjektu za 20 – 25 mld. Kč. Zbývá dodat, že Z. Bakala byty OKD zřejmě v průběhu doby používal jako zástavu na úvěry z bank, které směřoval na jiné své podnikatelské aktivity.



Z. Bakala tedy nesplnil svůj veřejný příslib, že odprodá jednotlivé byty vlastněné OKD zájemcům z řad jejich nájemníků za rozumné ceny (počítalo se s částkami cca 40 – 50 tis. Kč za byt).



Politická odpovědnost za vzniklou situaci je ovšem širokospektrální. Jsou za to odpovědni ti politici ve vládě, kteří připustili ztrátu majority státu ve společnosti OKD v roce 1997.



Také někdejší ministr financí B. Sobotka, který ve vládě odpovídal za prodej minoritního majetkového podílu státu OKD a za smluvní dokumentaci k prodeji této společnosti v roce 2004.



Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 byly do značné míry mj. o tom, zda vláda donutí Bakalu odprodávat byty nájemníkům či nikoli. Já jsem jako tehdejší předseda ČSSD dal Bakalovi jasně najevo dlouho před těmito volbami, že pokud se stanu premiérem, prosadím splnění jeho veřejného závazku, který dal veřejnosti a nájemníkům bytů OKD o prodeji bytů jednotlivým zájemcům.



Po volbách byla ovšem vytvořena pravicová vláda P. Nečase. Tato vláda Nečase, Schwarzenberga, Kalouska a Bárty neměla ovšem zájem tento problém řešit ve prospěch nájemníků, mj. také pro to, že vládní strany ODS, TOP 09 a Věci veřejné, získaly před volbami v roce 2010 od Bakaly finanční dary v souhrnné výši 28 mil. Kč. Po roce od voleb se Bakala ve svém rozsáhlém rozhovoru pro MFD chlubil, že zabránil mému zvolení premiérem… Tím vlastně „ochránil“ svou investici do bytů OKD a prodal ji s mnohonásobně vyšším výnosem, nežli by byl výnos z prodeje bytů nájemníkům.



Podal jsem proto dnešního dne trestní oznámení na Z. Bakalu (pro zvlášť závažný zločin podvodu podle § 250 odst. 1, 5 tr. zákoníku) a to pro nesplnění jeho veřejného příslibu na odprodej bytů OKD zájemcům z řad nájemníků OKD a zaslal jsem jej Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.



Jiří Paroubek



Kandidát do Senátu ve volebním obvodu Ostrava - město



V Ostravě dne 2. 10. 2018

