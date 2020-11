Volební drama v USA. Trump chce přepočítávat výsledky ve sporných státech a chystá se k soudům

reklama

22:00 Nezbývá než počkat, jak se situace kolem voleb vyvine v příštích dnech. Děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi.

21:45 Bill Stepien, manažer Trumpovy kampaně při rozhovoru s novináři vyhlásil vítězství Trumpa v Pensylvánii

21:32 Manažer Trumpovy kampaně oznamuje, že kromě žaloby v Michiganu, podniká právní kroky i v Pensylvánii.

20:40 Demokratický kandidát Joe Biden zvítězil ve státě Wisconsin. Získal 49,6% hlasů. jeho republikánský protivník 49% rovných.

20:14 Donald Trump oznámil, že podá žalobu u soudu v Michiganu, aby zastavil počítání hlasů.

19:05 Manažer Trumpovy kampaně Bill Stepien řekl, že Trump požádá okamžitě o přepočítání hlasů ve státě Wisconsin. „Navzdory absurdním průzkumům veřejného mínění, který se používá jako taktika k utlačování voličů, byl Wisconsin těsným kláním, to jsme také vždy věděli" řekl a dodal: „V několika okresech ve Wisconsinu se objevily zprávy o nesrovnalostech, které vzbuzují vážné pochybnosti o platnosti výsledků voleb."

17:10 Volební komisaři města Filadelfie (stát Pensylvánie) informovali novináře o tom, že neví kdy budou mít spočítané všechny volební lístky. Volební komisař Al Schmidt behem tiskové konference uvedl, že výsledky budou známy spíš zítra touhle dobou a vyzval občany, aby byli trpěliví.

16:04 Donald Trump píše na Twitteru: „Minulou noc jsem vedl, často bezpečně, v mnoha klíčových státech, téměř ve všech případech, byly tyto státy ovládány demokraty. Poté, jeden po druhém, začaly náskoky magicky mizet, když byly spočítány korespondenční hlasovací lístky. VELMI PODIVNÉ „průzkumníci“ to chápou úplně a historicky špatně!“

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

15:02: Joe Biden převzal vedení ve státě Michigan. Zbylé hlasy v tomto státě, který zahrnuje třeba i město Detroit, jsou očekávány jako demokratické. Současně Trump ztrácí i stát Wisconsin.

Trump vede v Severní Karolíně, Georgii a Pensylvánii. Ve všech třech státech je však sčítání prozatím na mrtvém bodě. Jasně získává stát Aljaška a šanci má v Nevadě, kde zatím Biden vede o 0,6 procenta.

12.48 Těsné výsledky ve dvou klíčových státech dělají z prezidentské volby v USA skutečné drama. Oba kandidáti potřebují ke zvolení získat 270 hlasů. Joe Biden má aktuálně jistých 238 hlasů, Donald Trump 213. Ve hře je kromě čtyř volitelů z Maine (které spolu s Nebraskou jako jediné dělí volitele poměrně a aktuálně by obě strany měly dostat po dvou) už pouze 15 volitelů ze Severní Karolíny, 16 z Georgie (v obou ve finální fázi sčítání vede Donald Trump), 20 hlasů z Pennsylvanie (zde Trump vede o 12 procent, ale sečteno je pouhých 64 procent hlasů a již delší čas nepřišla žádná nová čísla), 16 z Michiganu, 10 z Wisconsinu (velmi těsné rozdíly v klíčových státech), 6 v Nevadě (kde favorizovaného Bidena Trump nečekaně prohání) a 3 volitelé z Aljašky, kde se kvůli časovému posunu začalo sčítat později.

Pokud Joe Biden ke svým 238 hlasům přidá 6 z Nevady, 10 z Wisconsinu a navíc 16 z Michiganu, kde Trumpa dohání, bude mu to stačit a bude zvolen 46. prezidentem Spojených států.

Donald Trump potřebuje za každou cenu získat kromě Severní Karolíny a Georgie také Pensylvanii a alespoň jeden z menších států „zrezivělého pásu“ - Wisconsin nebo Michigan. V obou budou výsledky nejspíš velmi těsné.

12.22 Na drama je zaděláno i v Michiganu. Aktuálně je sečteno 87 procent hlasů a v této vlně výsledků Joe Biden velmi výrazně dotáhl. Náskok Donalda Trumpa se smrskl na 1,4 procenta, necelých 70 tisíc hlasů.

11.50 Čtyři „zámořské“ hlasy z Havaje nejspíš budou směřovat k Joe Bidenovi. V oficiálním rodišti Baracka Obamy, který zde dvakrát s přehledem zvítězil, má jeho viceprezident pět procent před koncem sčítání dvojnásobek hlasů, než Donald Trump, celkem 65 %.

11.41 Situaci by ještě mohla zamotat Nevada, kde se hraje o 6 hlasů. V tradiční baště Demokratů, kde minule zvítězila Hillary Clintonová, úřadující prezident drží s Joe Bidenem krok a po sečtení dvou třetin hlasů je rozdíl mezi oběma 11 tisíc hlasů.

10.55 Sčítání ve Wisconsinu se opět rozeběhlo a je velmi dynamické. Po další várce započítaných hlasů se rozdíl mezi oběma kandidáty snížil na sedm a půl tisíce.

10.46 Zásadní zvrat ve Wisconsinu. Doposud „červený“, tedy republikánský stát se na mapách v televizních studiích přebarvil na modro. Mezi 94 a 95 procenty přeskočil Joe Biden Donalda Trumpa a nyní vede s 49,4 % nad Trumpem s 49,1 %. Rozdíl mezi oběma kandidáty činí necelých devět tisíc hlasů. V tomto státě je ve hře 10 volitelů.

10.14 Sčítat začíná i Aljaška, tradičně poslední stát, jehož 3 volitelské hlasy by měly dle očekávání připadnout Donaldu Trumpovi. Republikáni zde v prezidentských volbách s přehledem vyhrávají, minule tu uspěl i současný prezident. V klimaticky nepříznivém státě se očekává časté využívání korespondenční volby. Po sečtění 37 procent hlasů vede Donald Trump se ziskem 61,4 %

9.49 Ve sledovaných státech na východě USA v posledních minutách téměř úplně přestaly přibývat sečtené hlasy. Oba tábory na to poukazují a spekulují o manipulacích protivníka.

9.42 Pozdní drama v Georgii. V jižanském státě zpočátku s přehledem vedl Trump, v druhé polovině sčítání ale Joe Biden začal mohutně dotahovat. Po sečtení 94 procent hlasů má Trump 50,48 % a Biden 48,30 %. Média proto ještě odmítají 16 georgijských volitelů přiřknout Trumpovi.

9.14 Aktualizace průběžných výsledků z hlavního bojiště, „zrezivělého pásu“, jak se oblasti přezdívá kvůli někdejší vybledlé průmyslové slávě.

Michigan (16 volitelů): Sečteno 73 procent. Trump 53,27 %, Biden 45,12 %

Pennsylvanie (20 volitelů): Sečteno 64 procent. Trump 55,77 %, Biden 43,04 %

Wisconsin (10 volitelů): Sečteno 93 procent. Trump 51,06 %, Biden 47,43 %

9.06 Vystoupení prezidenta Trumpa bylo televizní stanicí NBC přerušeno poté, co prý ohlásil vítězství v klíčové Pennsylvanii. Trump v projevu odmítl, aby „o výsledky rozhodly nějaké hlasy, které se objeví teď ve čtyři ráno“ a ujistil, že bude usilovat o zachování integrity voleb.

8.58 Výsledky přicházejí už i z pobřeží Tichého oceánu, kde se volební místnosti uzavřely nejpozději. Státy Washington (12 volitelů), Oregon (7 volitelů) a především Kalifornie (55 volitelů) by měly připadnout Joe Bidenovi. Kandidát Demokratů si ve všech třech připisuje po sečtení většiny hlasů kolem 60 procent.

Washington: Sečteno 87 procent. Biden 60,9 %, Trump 36,7 %

Oregon: Sečteno 91 procent. Biden 57,9 %, Trump 39,3 %

Kalifornie: Sečteno 70 procent. Biden 66,2 %, Trump 32 %

8.49 Slova prezidenta Trumpa, že se obrátí na Nejvyšší soud kvůli sčítání korespondenčních hlasů v Pennsylvanii, Wisconsinu a Michiganu, vyvolala velký rozruch. „Neuvěřitelné,“ vydýchává komentátor CNN. Tři státy na severovýchodě, přezdívané „zrezivělý pás“, budou klíčem k vítězství. Korespondenční hlasy podle médií mohou překlopit dosavadní vedení Donalda Trumpa ve všech třech. Oba kandidáti budou k celkovému vítězství nejspíš potřebovat dva z nich.

8.24 Prezident Trump dorazil za aplausu diváků. Hovořil o „fenomenálním úspěchu“ a ohlásil vítězství ve státech Georgia a Severní Karolína, ačkoliv tam ještě nebylo sčítání hlasů ukončeno. CNN k tomu narychlo dala titulek „Trump hovoří, zatímco sčítání stále probíhá“. Když se přepojilo z Bílého domu zpět do studia, moderátor vehementně ujišťoval: „On nemůže říct, že vyhrál, miliony hlasů se stále počítají“.

8.13 Stále čekáme na tiskovou konferenci Donalda Trumpa.

7.53 Nevada. Zde před 4 lety vyhráli Demokraté. Biden nyní vede nad Trumpem 50,3 % : 47,6 %, sečteno je 67 %. Hraje se tu o cenných 6 volitelů.

7.39 V posledních minutách se dění víceméně ustálilo, posuny ve sčítání hlasů jsou v nerozhodnutých státech velmi pomalé. To může do budoucna nahrávat různým spekulacím.

7.24 Pensylvánie: Sečteno 64 %. Trump 56,6 %, Biden 42,2 %. Michigan: Sečteno 62 %, Trumpův náskok nad Bidenem se snižuje na 53,8 % proti 44,6 %. Wisconsin sečetl 86 %, Trump zde vede s 51,3 %, Biden zaostává s 47,2 %. Všechny tyto státy jsou extrémně důležité.

7.08 Volitelé: Biden 237, Trump 213. Trump si připisuje 3 volitele za Montanu, překvapení se nekoná.

6.55 Demokraté se snaží ukrást volby, což jim nesmíme umožnit, napsal na Twitteru Donald Trump. Svůj dosavadní výkon označil za vítězství ve volbách. „Vedeme si mnohem lépe, ale oni se pokoušejí ukrást volby. Nikdy jim to nedovolíme. Po uzavření volebních místností nelze hlasovat,“ uvedl Trump. Twitter tento jeho příspěvek označil jako zavádějící.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

6.49 Předsedkyně Republikánské strany v Arizoně Kelli Wardová se ohradila proti tomu, aby Fox News a jiné stanice označovaly Arizonu za hotovou věc ve prospěch Joea Bidena. Chybí sečíst čtvrtina hlasů, Wardová dokonce hovoří o celém milionu dalších hlasů – a všechny mají být ze dne voleb, tedy existuje šance, že budou ve většině pro Donalda Trumpa. To by Bidenovi mohlo z ruky vyrazit trochu nečekaný trumf.

Kelli Ward - the Chair of the Arizona Republican Party - just addressed the crowd here in Chandler.

“Stay tuned for another late night...I’m confident we’re going to win this state.”



As she spoke, Fox News (on TV nearby) called AZ for Biden & Mark Kelly. pic.twitter.com/9EMvK7DL9j — Zach Crenshaw (@ZachCrenshaw) November 4, 2020

6.48 Podle agentury Reuters vystoupí i prezident Donald Trump.

6.42 „Máme z toho dobrý pocit,“ řekl ve svém mírně opožděném projevu Joe Biden. Volby se podle něj protáhnou. Pochvaloval si pravděpodobný zisk Arizony, brousí si zuby i na Pensylvánii a další státy.

6.29 Volitelé: Biden 237, Trump 210. Biden +10 za Minnesotu, Trump +6 za Iowu.

6.28 Fox News připisuje Minnesotu definitivně Bidenovi. Ten už je poměrně blízko.

6.25 Michigan: sečteno 56 %, Trump vede nad Bidenem 54 % : 43,9 %. Wisconsin: sečteno 78 %, Trump má 51,7 %, Biden 46,8 %. Pensylvánie sečetla 64 %, Trump vede poměrem 57 : 41,8 %. Minnesota má sečteno 74 %, zde vede Biden v poměru 53,4 % : 44,6 %. Trump otáčí Montanu.

6.22 V 6.30 má s projevem vystoupit Joe Biden.

6.07 Volby v Pensylvánii zřejmě skončí u soudu. Republikáni se snaží zneplatnit korespondenční hlasy, které původně obsahovaly chyby, ale později byly po úpravách označeny za platné, říká právník a novinář John Kruzel.

??BREAKING: A Pennsylvania court has agreed to hold a hearing tomorrow on a GOP effort to invalidate mail ballots that initially contained errors but were later fixed (or "cured," in legal jargon) — John Kruzel (@johnkruzel) November 4, 2020

6.02 Šok v Montaně? Populačně malý stát s pouhými 3 voliteli měl být jasnou věcí pro Trumpa. Sečteno je ale 53 % hlasů a Trump vede o pouhé 3 procentní body. Pokud by nakonec volby rozhodl tento stát, šlo by o velké překvapení.

5.57 Volitelé: Biden 227, Trump 204. Zatímco Biden si připisuje podle všeho 11 volitelů ze státu Arizona, Trump získává Texas (+38), Floridu (+29) a Ohio (+18). Bidenovi je také připsáno Nové Mexiko (+5) a Havaj (+4).

5.50 Georgia stále ve hře? Teoreticky ano. Už se zdálo, že zde zvítězí Donald Trump, nyní ale mírně dotahuje Joe Biden. Sečteno je 74 %, Trump má 53,4 %, Biden 45,3 %.

5.42 Ohio: sečteno 88 %. Trump drží náskok 53,2 % : 45,3 %. Michigan: sečteno 46 %. Trump oproti předpokladům vede 54,5 % ku 43,7 % pro Bidena. Wisconsin má sečteno 59 %, Trump je zde v relativně těsném vedení 51,4 % proti 46,9 % Bidena. Trump také otáčí Iowu, sečteno je 71 % a prezident vede v poměru 50,5 % : 47,6 %. Na hlasy má zde nyní náskok necelých 38 tisíc.

5.28 Ze států Wisconsin, Michigan a Pensylvánie přicházejí zprávy o tom, že vyhlášení konečných výsledků se kvůli velkému počtu korespondenčních hlasů výrazně zdrží. Může jít až o další dny navíc.

5.23 Fox News uvádí, že Joe Biden vyhraje stát Arizona. To by pro Trumpa byla velká rána.

5.13 Volitelé: Biden 209, Trump 118. Trump si připisuje 6 volitelů státu Utah.

5.11 Trump stahuje Iowu. Sečteno 53 %, Biden vede v poměru 53,1 % : 45,1 %. V důležité Arizoně trvá při sečtených 75 % náskok Bidena 53,6 % : 45 %.

5.02 Volitelé: Biden 209, Trump 112. Biden si připisuje Kalifornii (+55), Oregon (+7) a Washington (+12). Trump si připisuje Idaho (+4)

5.01 Začalo sčítání ve státech západního pobřeží, tedy v Kalifornii, Oregonu a Washingtonu. Tyto státy jsou předběžně přisuzovány demokratickému kandidátovi Joeu Bidenovi.

4.58 Sčítání v klíčových státech se neúměrně protahuje.

4.40 Celkový poměr hlasů: Trump 39,16 milionu, 50,8 %. Biden 37,16 milionu, 47,7 %. Očekáváme, že se tento poměr výrazně posune ve prospěch Bidena, až bude sečteno více hlasů z lidnatých liberálních států, jako jsou Kalifornie, Massachusetts, Illinois nebo New York

4.35 Klíčové bitvy, které právě probíhají: Severní Karolína, Arizona, Ohio, Georgia, Michigan, Pensylvánie, Wisconsin, Minnesota, Iowa. Za hodinu může být v mnoha případech jasno.

4.33 Volitelé: Biden 131, Trump 108. Trump si připisuje stát Missouri a jeho 10 volitelů.

4.28 Pensylvánie: Sečteno 31 %, Trump vede nad Bidenem 53,4 % : 45,2 %. Trump také nejspíše definitivně otočil ve svůj prospěch Ohio a Severní Karolínu. Pokud by Trump vyhrál všechny tyto státy, výrazně se přiblíží k dalšímu volebnímu překvapení v podobě druhého prezidentského mandátu.

4.21 Michigan: Sečtena necelá třetina, Trump vede 54,9 % : 43,3 %. Biden pro změnu vede v Arizoně, kde je sečteno už 73 %. Nad Trumpem má náskok v poměru 53,9 % : 44,7 %.

4.18 Iowa, Nevada, Montana, Utah. Místa, odkud v příštích desítkách minut budou přicházet první výsledky. Ve hře jsou zejména Nevada a také Iowa.

4.15 Podle Tomáše Klvani se republikáni v USA snaží děsit Američany. Narážel tak na nálepky o komunistech a fašistech, které se v USA používají často na obě strany.

4.11 Kurzy na výhru Donalda Trumpa se u sázkových kanceláří propadají. Nyní je sázkaři vnímán jako favorit. Pravděpodobně k tomu přispívá vývoj v Ohiu, kde po sečtení 72 % Trump otočil stav a vede v poměru 51,2 % : 47,4 %, a také v Severní Karolíně, kde při sečtených 88 % Trump získává těsné vedení v poměru 49,6 % vs. 49,2 %. V Ohiu je to náskok 180 tisíc hlasů, v S. Karolíně 25 tisíc. Nastává zásadní obrat?

Tak variantu "Biden o parník" si můžeme úspěšně škrtnout. Co dělají kurzy? It looks good, in fact very good for Donald Trump. V Británii kurz 1,25 a dál klesá. #AmerikaSZ #election2020 — Jiří Hošek (@hosekj) November 4, 2020

4.07 Nyní se začne sčítat důležitá Arizona.

4.01 Tomáš Klvaňa ve studiu ČT nepovažuje ještě Trumpovo vítězství ve Floridě za definitivní. Současný vývoj, kdy Trump dohání Bidenův náskok v Ohiu a Severní Karolíně, označuje za udržení pozic z roku 2016.

4.00 Volitelé: Biden 131, Trump 98. Donald Trump si připisuje 5 volitelů z tradičně republikánského Kansasu

3.50 Texas: Trump 50,3 %, Biden 48,3 %, sečteno 76 %. V Ohiu je sečteno 64 % a Trump dohnal Bidena! Prezident má nyní 49,2 % a jeho vyzyvatel 49,5 %. Přeloženo do voličů je to 13 tisíc hlasů. Trump se dotahuje i v Severní Karolíně, poměr je nyní při sečtených 82 % 50,1 % : 48,7 % ve prospěch Bidena.

3.42 Texas zvrácen v Trumpův prospěch, sečteno 74 %. Se současnými výsledky a s tím, jak Trump mírně dotahuje ztráty v Ohiu a v Severní Karolině, bude zajímavé sledovat Virginii. Ta by měla vyjít Bidenovi, avšak pokud by zde uspěl Trump, bude to znamenat zásadní zlom ve volbách. Virginii přitom ještě před začátkem sčítání experti zařadili do ranku států, které Biden vyhraje. Fox News ji pro něj ohlásil už před půl druhou ráno. Dokáže Trump ukrást „Bidenův“ stát?

3.38 Volitelé: Biden 131, Trump 93. Biden podle všeho zvítězí v tradičně demokratickém Coloradu, a připisuje si tak dalších 9 volitelů.

3.29 Volitelé: Biden 122, Trump 93. Joe Biden získává 3 „povinné“ volitele za District of Columbia.

3.23 Podle exit polls CNN to vypadá, že letošní volby silně ovlivní změna politických preferencí u Hispánců. Zatímco Hillary Clintonová získala v roce 2016 Na Floridě, v Ohiu a v Georgii 27 %, 41 %, respektive 40 % jejich hlasů, Joe Biden zřejmě jen 8 %, 24 %, respektive 25 %. Pakliže by se tento trend odrazil i v dalších státech, může to změnit celé volby.

Hispanic voters per early 2020 exit polls:



Florida:

2016: Clinton +27

2020: Biden +8



Georgia:

2016: Clinton +40

2020: Biden +25



Ohio:

2016: Clinton +41

2020: Biden +24



CNN — Political Polls (@PpollingNumbers) November 4, 2020

3.12 Trump s každým dalším sečteným procentem dotahuje Severní Karolínu. 77 % sečteno a Biden vede 51 : 48. Udrží Biden důležitou výhru? I Ohio se přibližuje, sečteno 55 %, Biden vede 52,3 % : 46,4 %.

3.09 Sečteny dvě třetiny Texasu a Trump stále ztrácí, byť už jen 0,7 procentního bodu a nějakých 50 tisíc hlasů. Trump pravděpodobně zvítězí i v Texasu, ale to není nic překvapivého. Šokem a předčasným koncem voleb by naopak bylo, kdyby zde Biden vedení udržel.

3.01 Volitelé: Biden 119, Trump 93. Podle předpokladů si Biden připíše 29 volitelů ze státu New York, domovského státu Donalda Trumpa a také 5 z Nového Mexika. Trump oproti tomu získá Louisianu s jejími 8 voliteli, 3 volitele ze Severní Dakoty, 3 z Jižní Dakoty, 5 za Nebrasku a 3 za Wyoming.

2.59 Expert David Shuster varuje fanoušky Bidena před předčasným optimismem v případě Ohia. Vysvětluje, že podstatná část doposud sečtených hlasů pochází z předčasného hlasování, kterého se ve větší míře účastnili voliči demokratů.

I'd be cautious about Ohio as well. Early votes were counted and had to be reported by 8pm. Raw votes coming in now were votes cast today. Biden had edge in early votes, Trump has edge in votes cast today. I would not look at Ohio for another 90 minutes. #Election2020 — David Shuster (@DavidShuster) November 4, 2020

2.51 Volitelé: Biden 85, Trump 72. Trump podle očekávání zvítězí ve státě Indiana, a připíše si tak 11 volitelů.

2.48 Před volbami byla podle průzkumů Georgia tzv. battleground state, tedy místo, kde se očekával těsný souboj. New York Times nyní předpokládají, že Trump zde vyhraje až o 5 procentních bodů. Trumpovi fanoušci ale musejí být nervózní při pohledu na sčítání v Ohiu, Pensylvánii a Severní Karolíně, kde se věci nevyvíjejí tak dobře.

2.42 Trump stále neobrací Texas. Při sečtených 61 % hlasů má na Bidena ztrátu 3,4 procentního bodu, rozdíl činí takřka čtvrt milionu hlasů.

2.40 Volitelé: Biden 85, Trump 61. Trump podle předpovědí bere Arkansas s jeho 6 voliteli.

2.36 Florida sečetla 91 % a Trump zde vede v poměru 50,6 % nad Bidenovými 48,4 %. Trumpa zde zachraňuje zejména silná kubánská komunita.

2.33 Georgia. Další stát, který Trump potřebuje a který si Biden může dovolit ztratit. Minule zde Trump zvítězil o 4 procentní body, nyní při 22 % sečtených hlasů vede v poměru 56,2 % : 42,8 %.

2.28 Texas: Biden vede nad Trumpem 51,8 % : 46,8 % při 36 % sečtených hlasů. Ohio: Biden 55,2 %, Trump pouze 43,6 %, sečteno je 42 %. Severní Karolína: Sečteno 60 %, Biden 54 %, Trump 44,9 %. To pro Trumpa vypadá velmi špatně. Texas prohrát nemůže a z dalších dvou zmíněných států musí vyhrát alespoň v jednom, aby si udržel realistickou šanci na celkový triumf.

2.16 Volební místnosti v Nevadě zůstanou rozhodnutím soudu otevřeny o hodinu déle.

2.14 Biden chtěl Floridu pro sebe. Jeho kampaň ve státě jen za poslední dva měsíce utratila takřka 1,8 miliardy korun v reklamách. Nyní ale Biden mírně zaostává. Lepší zprávy má z Ohia, jehož vítěz tradičně vyhrává celé volby. Biden zde při 40 % sečtených hlasů vede poměrem 56,4 % : 42,4 % pro Trumpa.

2.07 Trump otáčí Floridu!!! Trhák přináší další zvrat. Sečteno 87 %, Trump 49,8 % a Biden 49,2 %. Rozdíl 66 tisíc hlasů. To pro Trumpa vypadá nadějně.

2.05 Volitelé: Biden 85, Trump 55. Nyní se začíná sčítat mimo jiné i v mnoha státech, kde se výsledky dají odhadnout takřka předem. Očekává se tedy zisk Alabamy, Mississippi, Tennessee a Oklahomy pro Trumpa a Delaware, Connecticutu, Illinois, Marylandu, New Jersey, Rhode Islandu a Massachusetts pro Bidena.

1.57 Volitelé: Trump 22, Biden 16. Trump podle odhadů získává Jižní Karolínu (9 volitelů).

1.49 Trump zuřivě dotahuje Floridu. 80 % sečteno, Biden 49,7 %, Trump 49,4 %. První thriller volební noci.

1.42 Volitelé: Biden 16, Trump 13. Trump vyhrává Západní Virginii (5 volitelů).

1.41 Trump si v rámci Floridy vede nad očekávání dobře v jednom z klíčových okrsků, Miami-Dade. V lidnaté oblasti již nyní při 84 % sečtených hlasů získal 457 tisíc hlasů, kdežto v roce 2016 ho tam podpořilo jen 334 tisíc voličů.

Donald Trump only got ~334k votes in Miami-Dade in 2016. Already, with 84% of the vote in, this year he's drawn ~457k. — Noah Rothman (@NoahCRothman) November 4, 2020

1.33 Blíží se čas prvních výsledků z důležité Severní Karolíny.

1.27 Volitelé: Biden 16, Trump 8. Podle Fox News Joe Biden ovládne Virginii a jejích 13 volitelů.

1.15 Sčítání na Floridě rychle postupuje. Při 44 % očekávaných hlasů vede Biden nad Trumpem 51 : 48, přepočteno na hlasy jde o rozdíl zhruba 150 tisíců voličů. Pravděpodobně jde o v předstihu sečtené korespondenční hlasy. Takovýto výsledek by však šance Trumpa na obhajobu poslal takřka k nule. Trump tak bude muset doufat, že se dnes u volebních uren vystřídalo podstatně více těch, kteří podporují právě jeho.

1.08 Volitelé: Trump 8, Biden 3. Ke zvolení je potřeba dosáhnout 270.

1.05 Živě přenášené výsledky již označují stát Kentucky jako výhru prezidenta Trumpa, zatím zde se 16 % sečtených hlasů vede v poměru 54 : 44. V Indianě při 8 % sečtených hlasů vede Trump s 65 % proti Bidenovým 33 %. První výsledky jsou z klíčové Floridy. Trump zde vede před Bidenem 55 : 44 procentům, sečteno je ale jen 8 %, a nelze tedy nic vyvozovat. Biden podle očekávání získá stát Vermont, tradiční baštu demokratů.

0.58 Joe Biden se v poslední den voleb dopustil dalšího nepříjemného přeřeknutí, když si během setkání s voliči spletl svou vnučku se svým synem Beauem, který zemřel po těžké nemoci před pěti lety.

0.56 Vypadá to dobře napříč celou zemí, pochvaluje si na Twitteru první výsledky prezident Donald Trump.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

0.45 Druhá hodina ranní uzavře volební místnosti v dalších 17 státech včetně důležitých států Florida a Pensylvánie.

0.40 „Toto je naše šance dokázat, že: Láska je silnější než nenávist. Naděje je silnější než strach. Světlo je silnější než tma,“ napsal na Twitter prezidentský kandidát Joe Biden a vyzval své příznivce, ať jdou volit.

This is our moment to prove that:



Love is more powerful than hate.

Hope is more powerful than fear.

Light is more powerful than dark.



Vote before polls close: https://t.co/eoxT07d7QB — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

0.30 Již za půl hodiny se uzavřou volební místnosti také ve Vermontu, Georgii, Virginii a Jižní Karolíně. V 1.30 skončí hlasování v Severní Karolíně, která je z těchto států společně s Georgií místem, které se vyplatí pozorně sledovat.

0.22 Přícházejí první výsledky z Kentucky a z Indiany. První sečtené hlasy, zhruba 2 %, hovoří v obou státech o jasném vedení Trumpa se zhruba 68 %. Tyto výsledky ovšem nejsou příliš důležité, obecně se očekává, že Trump v těchto státech výrazným způsobem zvítězí, stejně jako v roce 2016.

0.14 Podle průzkumu zpracovaného pro CNN označuje 41 % rodin svou finanční situaci za lepší než před čtyřmi lety, 38 % uvádí, že se příliš nezměnilo, pouze 20 % rodin si pohoršilo. Téma ekonomiky může volby výraznou měrou ovlivnit, po dramatickém poklesu americké ekonomiky začátkem roku došlo v posledních měsících k výraznému zlepšení. To by mohlo nahrávat Trumpovi.

Solid news for Trump pic.twitter.com/wpsnsLIuVv — The Columbia Bugle ???? (@ColumbiaBugle) November 3, 2020

0.01 Začínají se uzavírat volební místnosti v Kentucky a v Indianě.

23.56 Podporu může Donald Trump čekat například i od ultrakonzervativních Amišů, jejichž populace v USA strmě roste. Dnes se jejich počet odhaduje na zhruba 350 tisíc, z toho zhruba po 80 tisících žije v klíčových státech Pensylvánie a Ohio. Vzhledem ke specifickému způsobu jejich života byl dnešní volební den okořeněn touto přehlídkou Amišů mířících k volebním urnám.

The Amish are hooking up their horses and wagons to the Trump Train. pic.twitter.com/uJPsWgCMWO — MRCTV (@mrctv) November 3, 2020

23.46 První výsledky hlasování z důležitých států začnou přicházet po 1.00 ráno.

23.40 Z několika států, včetně klíčového Michiganu, se objevují informace o záhadných automatizovaných telefonátech, které se snaží voliče přesvědčit, aby dnes zůstali doma. Připomeňme, že se obecně v den voleb očekává vyšší účast ze strany příznivců prezidenta Donalda Trumpa. Velká část příznivců Joea Bidena využila možnosti přednostního hlasování.

Michigan AG Dana Nessel says her office received reports from Flint residents who said they received robocalls pushing inaccurate voting info.



"Obviously this is FALSE and an effort to suppress the vote. No long lines and today is the last day to vote." https://t.co/aAkHhskEO5 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 3, 2020

23.33 Tomáš Klvaňa ve studiu ČT24 uvedl, že volby mohou dopadnout mnoha způsoby. Nastínil možnost těsné Trumpovy výhry, ale také drtivého triumfu Bidena, který by prý mohl připomínat výhru Franklina Delano Roosevelta v roce 1932. Roosevelt tehdy získal 472 hlasů volitelů a 42 států, jeho rival Herbert Hoover pouze 59 volitelů a 6 států.

23.31 Prodlevy drtivé většině voličů nevadí. Podle 72 % dotázaných v anketě společnosti YouGov je důležitější, aby byly výsledky řádně sečteny i s případným zdržením.

Big Majority Happy to Wait for Election Results https://t.co/Ito60v3LoJ via @politicalwire — Taegan Goddard (@politicalwire) November 3, 2020

23.21 Nejznámější podobný případ se datuje do roku 2000, kdy kandidáti George W. Bush (R) a Al Gore (D) bojovali o stát Florida. Tamní volby byly nakonec Nejvyšším soudem USA rozhodnuty ve prospěch pozdějšího prezidenta Bushe rozdílem pouhých 537 hlasů. Stát Florida tak svými 25 voliteli převážil misky na stranu George Bushe v konečném poměru 271 : 266. Vyhlášení výsledků se tehdy protáhlo o celých pět týdnů.

23.15 Vzhledem k letošní mimořádné účasti v přednostním a korespondenčním hlasování lze předpokládat, že v některých státech dojde k prodlevě ve sčítání výsledků. Pokud by se tak stalo v některém z klíčových států a ostatní výsledky by hovořily o těsném poměru ve sboru volitelů, existuje možnost, že se jméno nového amerického prezidenta nedozvíme k ránu, ale mnohem později.

23.11 V případě nerozhodného výsledku 269 : 269 o vítězi rozhodne Sněmovna reprezentantů. V historii by šlo o vůbec první případ tohoto druhu.

23.08 Nového prezidenta vybere Sbor volitelů. Ten má 538 členů a je složen z delegátů, které svými hlasy v jednotlivých státech zvolí Američané. K vítězství ve volbách je tedy potřeba, aby jeden kandidát vyhrál ve státech, které dohromady vysílají alespoň 270 volitelů. Na úrovni států volby probíhají systémem „vítěz bere vše“, tzn. ten z kandidátů, který v daném státě obdrží více hlasů voličů, získává všechny volitele tohoto státu. Výjimkou jsou státy Maine a Nebraska, které udělují po dvou volitelích za vítěze lidového hlasování a dále po jednom voliteli za vítěze v každém ze tří volebních obvodů do Sněmovny reprezentantů v Nebrasce a dvou obvodech v Maine.

Kdo se stane (staro)novým americkým prezidentem?

Současný prezident Donald Trump (republikáni) v roce 2016 šokoval, když zcela oproti předpokladům výrazným rozdílem porazil Hillary Clintonovou (demokraté). Konečný součet volitelů vyzněl minule 304 : 227 ve prospěch Trumpa, ačkoli republikánský kandidát prohrál lidové hlasování o takřka tři miliony voličů. Rozhodla ovšem chytrá strategie Trumpovy kampaně a důraz na státy, které se k Trumpovi přiklonily velmi těsným rozdílem, a nakonec se ukázaly být klíčem k vítězství. Zejména jde o Michigan a jeho 16 volitelů, které Trump získal o necelých 11 tisíc hlasů, o Wisconsin, kde k zisku 10 volitelů stačil rozdíl 23 tisíc voličů a o Pensylvánii, jejíchž 20 volitelů Trump ukořistil díky výhře o 44 tisíc voličů. Anketa Obáváte se, že islámský terorismus udeří i v České republice? Obávám 96% Neobávám 4% hlasovalo: 10280 lidí

Letos je ale situace v mnoha ohledech jiná. Pandemie covid-19 zasáhla kromě všeho dalšího i do průběhu letošních voleb a významně navýšila zájem o hlasování v předstihu. Toho zatím využilo rekordních 99 milionů Američanů, z toho přes 35 milionů osobně a více než 63 milionů poštou. Velká účast se ale očekává i v den voleb, ve frontách před volebními místnostmi by podle předpokladů mělo stát dost lidí na to, aby celková účast překonala 136,7 milionu, tedy počet odevzdaných hlasů v roce 2016.

Prezident Donald Trump se totiž během kampaně opakovaně vyjádřil proti korespondenčnímu hlasování a hovořil o možných podvodech. Své voliče pak nabádal, aby k urnám přišli osobně v den voleb. To vše může přispět k tomu, aby se celková účast dostala nad metu 150 milionů, některé odhady dokonce hovoří až o 160 milionech hlasů. To podporují i dosavadní údaje z přednostního hlasování. V lidnatém státu Texas bylo již před volebním dnem odevzdáno více hlasů než před čtyřmi lety, stejně je na tom stát Washington. Zatímco hlasování v den voleb je letos doménou republikánů, demokraté již ve velké míře stihli odvolit.

Tento fenomén úzce souvisí s celosvětovou pandemií covid-19, která si v USA vyžádala již přes 230 tisíc obětí na životech. Není divu, že pro Joea Bidena se stal covid ústředním tématem kampaně a demokratický kandidát, na rozdíl od svého konkurenta, nosil takřka vždy a všude roušku. Donald Trump má s covidem osobní zkušenost. Po krátké hospitalizaci se rychle vrátil do předvolební kampaně, což mohlo mít u jeho voličů pozitivní odezvu. Zatímco mnoho voličů Demokratické strany považuje covid-19 za vážné nebezpečí a vyčítají Trumpovi, jakým způsobem krizi řešil, voliči republikánů mají na věc diametrálně odlišný názor.

Dosavadní průzkumy takřka unisono favorizují demokratického vyzyvatele Bidena, a to navzdory skutečnosti, že obhajující kandidát je vždy v jisté výhodě. Doposud platící poučky je ovšem nutné brát s jistou rezervou právě proto, že chování voličů je letos (nejen vlivem covidu-19) diametrálně odlišné od minulosti. Stejně tak je ale nutné přistupovat kriticky k samotným průzkumům. Vždyť před čtyřmi lety byla drtivou většinou výzkumníků pasována do role prezidentky Hillary Clintonová, přičemž její šance den před volbami tipovali na 70–85 %. Jeden z nejčtenějších amerických webů, The Huffington Post, dokonce před volební nocí vyjádřil šance Clintonové číslem 98,1 %

Nakonec se ale radovali ti, kteří měli odvahu jít proti proudu. Jedním z takových byl profesor Helmut Norpoth, který se svým modelem dokázal vysvětlit či předpovědět 24 z posledních 26 vítězů amerických prezidentských voleb. V roce 2016 Norpoth tvrdošíjně opakoval, že vyhraje Trump. To samé predikuje i letos, podle Norpotha by Trump měl vyhrát drtivým poměrem 362 ku 176 volitelům. Trump prý mandát obhájí s pravděpodobností 91 %. Stejně tak agentura Trafalgar, která se minule řadila mezi ty vůbec nejpřesnější, přisuzuje Trumpovi v mnoha klíčových státech výrazně vyšší podporu, než o jaké hovoří ostatní výzkumníci. Jde například o státy Michigan, Florida, Pensylvánie, nebo Severní Karolina, které jsou pro výsledek volby klíčové. V případě, že by se Trafalgar, vedený nekonvenčním Robertem Cahalym, trefil, dost možná by většinu svých konkurentů připravil o zbytky kredibility. Cahaly hovoří o fenoménu „tichého Trumpova voliče“, tedy o člověku, který se stydí v průzkumech přiznat svou podporu Donaldu Trumpovi, například ze strachu z odvety. Cahaly předpovídá, že tito voliči by mohli výsledek zvrátit v Trumpův prospěch.

Obecně však platí, že letošní průzkumy dávají Bidenovi ještě větší náskok, než jaký měla mít před čtyřmi lety Clintonová. Podle serveru Real Clear Politics, který agreguje jednotlivé průzkumy volebních preferencí, má na celoamerické úrovni jasně navrch Biden, výsledky před volební nocí hovoří o rozdílu 6,7 procentního bodu. Trump ovšem dotahuje výsledky v některých klíčových státech. Během volební noci bude dobré sledovat státy, jako jsou Florida, Georgia, Severní Karolína, Pensylvánie, Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota nebo Arizona. Zajímavý vhled do šance obou kandidátů dávají i sázkové kanceláře. Zatímco ještě před týdnem byl kurz na výhru Donalda Trumpa přibližně 2,7 : 1, den před volbami se dalo na Trumpa vsadit v poměru 2,15 : 1. To naznačuje, že sázkaři v jeho obhajobu věří více, než by naznačovaly volební preference, přesto favoritem zůstává Joe Biden.

Psali jsme: Volby v USA: Průzkumy favorizující Bidena? Žena, která dříve pracovala přímo v Bílém domě, to vidí trochu jinak Pokud vyhraje v USA Biden... Vondra a Michael Žantovský svou předtuchou zklamou evropský mainstream Biden lhal! VIDEO, které už nejde zastavit. Bomba pár dní před volbami Obrovský zájem o předčasné hlasování v amerických volbách. Svůj hlas odevzdal už i Trump

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.