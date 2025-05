Kněz, miliardář a bývalý ukrajinský poslanec Vadym Novynskyj uvedl, že největší ukrajinská křesťanská církev, tedy ortodoxní, čelí perzekuci ze strany ukrajinské vlády. Dodal, že před válkou bylo na Ukrajině 1 200 farností a 7 milionů věřících ortodoxní církve. A Zelenskyj je perzekvuje, ačkoliv pro něho 95 až 97 % věřících hlasovalo, protože sliboval mír.

V ukrajinském parlamentu byl dle Novynského schválen zákon, který de facto ukrajinskou ortodoxní církev zakazuje. Proti arcibiskupům církve jsou pak vedeny vykonstruované procesy. Členové církve jsou biti, nemovitosti zabavovány. „Takže na Ukrajině bují satanismus,“ shledal a jmenoval různé církevní představitele, kteří jsou buď ve vězení, nebo v domácím vězení. A jak kostely zabírají vojáci se samopaly.

Poznamenal také, že ještě před rokem nebylo v západním tisku, včetně amerického, možné říct cokoliv o perzekuci křesťanů na Ukrajině. Téma bylo blokováno. Poděkoval Tuckerovi, že pozval Roberta Amsterdama, který ukrajinskou ortodoxní církev zastupuje, a také viceprezidentovi Vanceovi, který se jí zastal ještě jako kongresman.

Psali jsme: Zlá pravda o Zelenském od muže, který hájí Putinovy odpůrce

Carlson připomenul, že Zelenskyj jako prezident přesluhuje a ptal se, z jakého titulu tedy dělá takovéto kroky. Kněz a miliardář odvětil, že si Zelenskyj moc uzurpoval. Podle ústavy může být ukrajinský prezident zvolen na pět let, ne více. Ale ústavní soud byl dle Novynského Zelenským zničen. Takže není v podstatě žádný způsob, jak jeho roli legitimizovat. Podotkl, že už jen kvůli tomu, že se objevil v Carlsonově pořadu, bude Zelenského úřady nadále utlačován. Sám Zelenskyj na něho uvalil sankce, třikrát, a je také vyšetřován, obvinění jsou prý vylhaná.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 96% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 357 lidí

Ohledně Zelenského poznamenal, že dostal 73 % hlasů protože lidé chtěli mír. „To také řekl ve svém inauguračním projevu, pro mír obětuji svou slávu, mou popularitu, moje ratingy, moji pozici, pokud to bude potřeba a pomůže to nastolit mír,“ zmínil duchovní a připomenul další Zelenského prohlášení, že dříve Ukrajince rozesmíval a teď bude 5 let pracovat na tom, aby nemuseli brečet. Konstatoval, že místo úsměvů Ukrajinci pláčou, místo toho, aby rezignoval, tak se Zelenskyj stal diktátorem, a místo míru je na Ukrajině válka. Otázku, zda Zelenskyj udělal vše pro to, aby válka nebyla, si podle něho lidé kladou, ne veřejně, ale potají.

Vadym Novynskyj má za to, že se Ukrajina mohla válce vyhnout, pokud by plnila Minské dohody. Dodal, že akce ruských představitelů neobhajuje ani neospravedlňuje. Ale Ukrajinci pro Zelenského hlasovali s tím, že nedovolí válku. Kurz Ukrajiny prý nastolil Porošenko a Zelenskyj je jeho „horší kopie“. Ukrajinský prezident dle duchovního ještě 23. února 2022 shromáždil všechny důležité byznysmeny a řekl jim, že nebude žádná invaze, žádná válka a že jako vláda udělají vše, aby válka nebyla. Hned další den ráno válka začala.

Duchovní poděkoval Trumpovi, že se snaží dosáhnout míru. Ale jako největší překážku k němu vidí právě Zelenského a jeho nejbližší okruh. Protože po dosažení míru Zelenskyj ztratí moc a lidé začnou klást otázky.

Do Americans have any idea that Zelensky has declared war on Christianity in Ukraine? Vadym Novynskyi knows. He spent three terms in the Ukrainian parliament but now risks prison for defending his church.



(0:00) Zelensky’s Attempt to Ban Christianity in Ukraine

(4:31) Why Is the… pic.twitter.com/GJViywlmpZ