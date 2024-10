Volím Trumpa, vzkázal Saša Vondra. Za jeho vlády se Putin k ničemu neodhodlal

Vondra uvedl, že pokud by byl Američan, preferoval by v prezidentských volbách Donalda Trumpa před jeho soupeřkou Kamalou Harrisovou. „Volba je mezi sebestředným arogantním chlapíkem a zcela nezkušenou dámou, kterou obklopí mladí neomarxističtí vlčáci v Demokratické straně. Takže je to těžká volba, ale jsem pravičák. Kdybych byl Američan, tak si vyberu Trumpa,“ řekl Vondra v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Rezervovaně se ale podle svých slov staví k Trumpovým výrokům, že pokud v prezidentských volbách zvítězí, vyřeší válečný konflikt na Ukrajině během krátké chvíle. „Je schopen komunikovat rázně a tvrdě. Několikrát připomínal historky ze své komunikace s Putinem, kdy mu říkal, že jestli se na Ukrajině pohne, tak mu rozstřílí kopule nad hlavou,“ poukazuje Vondra.

Zároveň zdůrazňuje, že za Trumpovy administrativy se ruský prezident Putin k ničemu neodvážil. Kdežto za vlády jeho předchůdce Baracka Obamy zabral v roce 2014 Putin Krym a část Donbasu a za vlády Baracka Obamy a za jeho nástupce Joea Bidena zaútočil šéf Kremlu na Ukrajinu.„V mezidobí se Putin k žádnému agresivnímu tahu neodhodlal. Je to o schopnosti přímo komunikovat. Když si velcí lídři ani neberou telefon, je to známka něčeho nedobrého. A někdy je třeba dát tvrdý vzkaz, a to si myslím, že Trump umí líp než Harrisová,“ míní europoslanec.

Alexandr Vondra také věří, že Trump může Evropu probudit do reality také v otázkách Green Dealu nebo migrace, zároveň se ale obává eskalace obchodních válek a předhánění se v tom, kdo zavede vyšší cla.

