Vondra: Koněv byl zrůda, ale sundavat? Ne, je to kus historie. A pak ke koronaviru: EU bude ráda, když tohle vůbec přežije

Alexandr Vondra, europoslanec za ODS, má za to, že eurozóna, ale i celá EU bojuje v časech koronavirové pandemie o život. Je toho názoru, že Západ na tuto krizi nebyl připraven a zpočátku se k ní nedokázal postavit čelem. A EU za to sklízí tvrdou kritiku. Pokud jde o restriktivní opatření, ta prý vláda Andreje Babiše přijala včas. Teď půjde o to, jak se budou uvolňovat. Velmi kritický byl Vondra k tomu, co vláda dělá, nebo spíš nedělá pro občany po ekonomické stránce. Zmínil i Ivana Stěpanoviče Koněva, kterého považuje za zrůdu.

„Myslím si, že bude ráda, když to přežije vůbec. V jaké podobě, nevím, ale bude ráda, když to přežije. Jsem skeptický k přesouvání více pravomocí na úroveň centra. Ve zdravotnické oblasti jde o životy. Nynější situace nám dnes a denně ukazuje, že Brusel je o dva kroky zpátky za členskými státy. Jak v oblasti varování na začátku, tak pokud jde o kroky, kterými se to snaží koordinovat,“ prohlásil Vondra v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Bruselskému establishmentu podle Vondry teče do bot, protože Italové, Španělé, ale i obyvatelé jiných členských států se zlobí, že je EU nevarovala před tím, co mohlo přijít z Číny, a více nekoordinovala spolupráci členských zemí v boji s pandemií. A když už teď Evropská komise něco zkouší, opět za to sklízí kritiku. Podle Vondry se ukazuje, že tuto situaci zvládají lépe řešit jednotlivé členské státy a uvolňují, i zpřísňují různá opatření podle toho, jak na jejich území vyvíjí epidemiologická situace

„Myslím si, že Evropská komise nemá na to, aby v takovéto krizi Evropu vedla. Má jen na to, aby stanovovala nějaké pravidla hry dopředu a pak dbala na jejich základní dodržování. To je všechno. Dělat z EU cokoli více bude v čase obrovských krizí jen zvyšovat napětí,“ varoval Vondra.

„Myslím, že to skutečně odráží tu obrovskou míru nepřipravenosti západní Evropy na tuto krizi, neschopnosti se k ní od začátku postavit čelem a velké frustrace pramenící z kritiky, která se na ni za to valí. Ano, platí, že v dobách nouzových stavů může růst pokušení různých autoritářů nejen třeba logicky zavádět dočasná restriktivní opatření, ale když důvod pomine, tak na nich dál trvat. To je riziko, na které má cenu poukázat a varovat před ním. Na druhé straně je pak ale skutečně směšné, když se někdo snaží od části restrikcí ustoupit, protože na nich už není důvod trvat, a ti samí to začnou kritizovat. To je opravdu směšné a jen to ukazuje, jak se měří dvojím metrem,“ pokračoval v kanonádě Vondra.

Smrt podle jeho názoru hrozí i euru, protože Italové se po koronavirové době oprávněně obávají, že opravdu velkých problémech, ale Němci se prý možná zase bojí, že budou italské dluhy platit donekonečna. A to se jim pravděpodobně nechce.

V obecné rovině je podle Vondry problém v tom, že nikdo neví, jak se bude virus chovat dál, do jaké míry si proti němu lidé vytvoří imunitu, zda a případně v kolika vlnách se bude pandemie vracet a kolik lidí za to zaplatí životem.

Zaplatí za to i naše ekonomika. Tady se Vondra zlobil, že zatímco ODS přišla s návrhy, jak živnostníkům pomoct, vláda napřed otálela a pak návrhy ODS převzala, jenže je upravila tak, že řada živnostníků na tuto pomoc stejně nedosáhla. Ministryně financí Alena Schillerová všechno upravila až po vlně kritik.

„Bohužel, vláda je v tomto buď pomalá, nebo chaotická. Vždyť i ten jejich slavný kurzarbeit, kde bylo 70 procent žádostí odmítnuto, svědčí o tom, že to připravují špatně, pomalu, nedokonale. ODS v tom má určitě větší kompetenci. Takže není fér ODS něco vyčítat,“ upozornil Vondra.

Nakonec věnoval pár slov i pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Tohoto člověka Vondra považuje za zrůdu. Přidal však jedno „ale“.

„Můj osobní názor je, že Koněv byla samozřejmě zrůda. O tom nebudiž pochyb. Ale když ho sundat, tak se to mělo udělat hned po revoluci, kdy se takové věci zpravidla dělají. Teď mi to připadá jako trošku s křížkem po funuse. Ani si nemyslím, že by se sochy měly odstraňovat, je to vlastně kus naší historie,“ podotkl Vondra.

