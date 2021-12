Vondra: Putin chce vyprovokovat vedení Ukrajiny

Napětí na rusko-ukrajinské hranici by se dalo krájet. Rusko přesouvá jednotky na svou západní hranici a z Ukrajiny, ale také od USA a dalších západních zemí, zaznívá, že se Ruská federace chystá k útoku na Ukrajinu. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) má však za to, že k útoku nedojde. Alespoň zatím ne. Putinovi jde podle Vondry o něco jiného. O co? Nahlédněte.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) na sociální síti Facebook napsal pár slov ke stále narůstajícímu napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruská federace sice hromadí vojenské síly na svých západních hranicích, ale podle Vondry se tak neděje proto, že má dojít k brzkému útoku na Ukrajinu. Vondra je přesvědčen, že Putin touto cestou zatím především brnká Západu na nervy a zkouší, co to udělá.

„Ale to neznamená, že to není nebezpečné, nebo že to brnkání máme podcenit. O co Putinovi jde? O nic nového, než o co šlo Rusům vždycky. Ukrajinu považují za sféru svých výlučných zájmů. Putin sleduje dvojí cíl. Na jedné straně chce, aby to výslovně uznal i Západ. Vyvoláním strachu, že hrozí válka, doufá, že USA a evropské státy Putinovi závazně slíbí, že se Ukrajina nestane ani členem NATO, ani EU. Pod hrozbou síly nabízí výměnný obchod: mír a spolupráci za uznání toho, že Ukrajina bude v zóně ruského vlivu. Koncentrace vojsk ale může mít i jiný cíl. Znervóznit ukrajinské vedení, vyprovokovat ho k reakci. Zopakovat gruzínský scénář. Pak by vojska zasáhla,“ napsal Vondra.

Když to vypadalo, že se Gruzie a Ukrajina mohou stát členy západních společenství, včetně NATO, ruský prezident Vladimir Putin se postaral o to, aby byla jak v Gruzii, tak na Ukrajině rozpoutána válka. V Gruzii se tak stalo v roce 2008, na Ukrajině na jaře 2014. A Západ na to podle Vondry reagoval příliš vlažně, pouze sankcemi, které Rusko tolik nebolely. Europoslanec má za to, že dnes již bývalý prezident Barack Obama měl v roce 2014 Putinovi říci, že už se necítí vázán dosud platnými úmluvami nerozšiřovat strategické zbraně např. do Polska.

Vondra také upozornil, že pozornost USA se bude víc a víc obracet k Číně, takže bude na EU, jak se zachová k Ukrajině a k Rusku. A tady Vondra vidí zásadní slabé místo.

„Šéfka Evropské komise pohrozila sankcemi. Jenže sankce, které zvažuje EU, Rusko fakt nebolí. A sankce, které by ho opravdu bolely – například odstřižení od mezinárodních plateb nebo zastavení dovozu plynu – EU vyhlásit nechce, protože na plynu je kvůli své klimatické politice závislá stále víc. Tady bohužel strká Putinovi hlavu přímo do oprátky. Dokud se to nezmění, bude suverenita Ukrajiny záviset hlavně na Američanech,“ uzavřel Vondra.

