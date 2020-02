Vondra se pustil do EU, až lítaly třísky. Pozor, Češi, tohle vás bude stát peníze. Ursula bude zuřit

Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra to vzal na vlnách Českého rozhlasu od podlahy. Varoval posluchače, že se zelené plány Evropské unie nemálo dotknou jejich peněženek, a na konto Andreje Babiše prohlásil, že nehledí do budoucnosti a zajímá se především o dotace pro svůj Agrofert dočasně odložený ve svěřenském fondu. Nakonec se postavil proti snaze EU „mistrovat členské státy“.

reklama

Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 5549 lidí

„Nepochybně ta zelená politika přinese obrovské náklady a bude se dotýkat samozřejmě jednak peněženek občanů a zvlášť dopadne na některé zranitelné státy, které mají hospodářství postaveno na průmyslu. My do této skupiny nepochybně s Polskem nebo Německem patříme. Tím vzniká samozřejmě otázka, kde na to jaksi vzít?“ upozornil Vondra.

Občanský demokrat v této souvislosti varoval před výzvami, aby bohatší státy platily do rozpočtu EU více peněz, protože to nemusí trvat dlouho a i my budeme patřit do této skupiny. Pokud Andrej Babiš říká, že chce i po odchodu Velké Británie z EU stejný balík peněz jako před brexitem, tak tím z dlouhodobého hlediska poškozuje zájmy Česka, proto i my budeme za pár let čistými plátci do rozpočtu EU.

„On přemýšlí samozřejmě nad tím krátkým horizontem. Má tam i ten svůj osobní zájem, protože koneckonců Agrofert je jedním z největších příjemců dotací. Já mu v tomto ohledu rozumím, jenom k tomu přidávám ještě ten dlouhodobější horizont,“ zdůraznil Vondra.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš by se podle jeho názoru měl soustředit spíš na stavbu dopravní infrastruktury, protože Česko je jednou z tranzitních zemí v EU. Patří sem i síťová infrastruktura, např. v podobě potrubí. Kromě toho by se měl Babiš soustředit také na navyšování peněz do inovací, protože to potenciálně zvýší naši konkurenceschopnost.

Za naprosto zásadní považuje dokončení obchvatu okolo Prahy, který pomůže životnímu prostředí v hlavním městě. Dostavba okruhu je podle Vondry důležitější než pofidérní projekty bojující proti uhlíku. „A může se stát, pokud tu převáží ta uhlíková hysterie, ačkoli to primátor Prahy slibuje, že Evropská investiční banka na ten okruh okolo Prahy přispěje, tak se ty podmínky nastaví tak, že to nebude možné, protože to není příspěvek k uhlíkové neutralitě, varoval Vondra s tím, že z ekologického hlediska dostavba okruhu hlavnímu městu rozhodně prospěje.

Připustil, že plány EU na boj s globálním oteplováním jsou ambiciózní, a jedním dechem ještě jednou zdůraznil, že budou drahé.

„Toto je tak velký revoluční projekt, který se nakonec bude dotýkat peněženky každého českého občana, protože bude mít vliv na to, že se zdraží bydlení, svícení, topení, doprava, potraviny. A to jsou základní životní potřeby čili myslím si, že je tu nutné postupovat trochu s nějakým rozumem. V tomto bohužel musím říct, že Evropský parlament na rozdíl třeba od Evropské komise, která vykazuje nějakou míru racionality, tak tlačí členské státy i Evropskou komisi do ještě radikálnějších postupů, a tam já mám obavy,“ varoval Vondra.

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

Porostou totiž náklady na emisní povolenky, což s sebou ponese ekonomické náklady. Teoreticky lze říct, že investice napomohou i zlevňování nových způsobů získávání energie, ale Vondra o tom pochybuje. „Tady si myslím, že o zlevňování mluví jen ti největší idealisté. Jedna věc je politická rétorika, která se snaží zavděčit Gretě (Thunbergové) a tomu idealismu, a na druhé straně je to kalkulování s těmi náklady, a tady si myslím, že je třeba komunikovat to s lidmi velmi otevřeně,“ uvedl Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Idealisté sázejí na energii ze slunce a z větru, jenže slunce nesvítí úplně pořád a vítr také nefouká v jednom kuse. A když nebude ani svítit, ani foukat, mohla by být elektřina hodně drahá. Je tu možnost získávat energii z jádra a z plynu, ale zelení radikálové nemají rádi ani jádro, ani plyn. A to je problém. Vondra v této souvislosti poznamenal, že se na stranu zelených aktivistů v EU stavějí i čeští Piráti.

Toto couvání považuje za ekologickou hysterii, „která může skončit tím, že se proti ní lidé začnou bouřit“, varoval Vondra, podle kterého je třeba postupovat rozumně. Ústup od uhlí a omezování produkce plastů považuje Vondra za správné kroky, ale nic se nemá přehánět.

Nakonec se postavil proti návrhu navazovat evropské dotace na dodržování principů právního státu v jednotlivých zemích EU.

„Budeme mistrovat Španělsko za to, že tam jsou političtí vězni kvůli Katalánsku. Budeme mistrovat Itálii, protože se tam rozkrádají Evropské dotace, budeme se takhle navzájem mistrovat. Pravidla se musejí dodržovat, pokud někdo zneužívá evropské dotace, má za to nést odpovědnost, ale není, myslím, cestou kupředu rozhodovat o tom, kdo má sedět u toho či onoho ústavního soudu,“ zdůraznil na závěr.

Psali jsme: Vondra nepůjde demonstrovat. „Demence nebo vydírání?“ diví se chvilkaři Vondra sejmul Milion chvilek: Všechno je jinak! Zde jsou informace „Jsme za kašpary.“ Milion chvilek? Už i ODS se směje. Plus varování, o co Minářovi skutečně jde. A vážné informace Zahradilovo varování před Milionem chvilek. Jde o V4. Už se to valí na něj i na Vondru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.