Vondráček jel do Ruska, a to neměl dělat. On s nimi mluvil! Poslal ho Babiš? spekuluje Pavel Šafr. Blbé kecy, úvahy debila, ozvalo se

„Prezidentovi Miloši Zemanovi se na zářijové koordinační schůzce nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice nepodařilo dosáhnout svého přání, aby se Česká republika připojila k zemím aktivně podporujícím zrušení protiruských sankcí,“ jásá Sezemský a dodal, že se Miloš Zeman mýlil, když očekával, že sankce budou v brzké době ukončeny. Podle Fora24 se nyní atmosféra znovu přiostřila kvůli otravě Sergeje Skripala. „Množící se indicie prokazují původně avizované angažmá Kremlu, i když to stále nevěrohodnější obranou odmítá,“ píše novinář na Šafrově serveru.

„Český prezident dělá hodně pro rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi. V Rusku si jej váží,“ prohlásil prý Volodin. „Na úrovni hlav našich států vznikly velmi dobré pracovní vztahy, které jsou základem rozvoje vztahů mezi našimi zeměmi. Považujeme za důležité, aby takové vzájemné vztahy vznikaly i na úrovni našich parlamentů,“ dodal podle Fora24 „slovníkem Brežněvovy éry“.

Vondráček prý v Rusku popřel, že by byl vyslán získat jasné slovo o otravě Skripala, a údajně ujistil své protějšky, že názor české veřejnosti je jiný než prezentují média. Podle názoru Sezemského sice držel linii Západu, nicméně se prý tvářil „provinile“. „Respektujme naše spojence a naše partnerské země v Evropské unii, ale je fér se bavit o tom, do jaké míry jsou sankce efektivní. Považujeme za úplně normální posoudit v EU objem a rozsah těchto sankcí,“ uvedl Vondráček a dodal, že česko-ruské vztahy nejsou takové, jaké by si zasloužily být. Jiří Sezemský připomenul dalšího politika, který v minulosti cestoval do sankcemi postiženého Ruska. Byl to Vojtěch Filip, který tak učinil v roce 2014.

Sám Vondráček na cestě do Ruska prý nic špatného nevidí. „Někteří mě kritizují za to, že se setkávám s lidmi ze sankčního seznamu Evropské unie. Já jsem ale sankce neporušil,“ uvedl prý předseda Sněmovny. „Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře,“ popisuje setkání Sezemský pro Forum24 a pochybuje, že se Vondráček ptal na nedodržování minských dohod, které jsou podmínkou zrušení sankcí.

Pavel Šafr ve Vondráčkově misi vidí něco víc. Návštěvu prý posvětil premiér Andrej Babiš. „Umí si tu někdo představit, že by ausgerechnet pan Vondráček jel na tuto servilní návštěvu do Ruska bez pověření nebo aspoň požehnání svého šéfa? To rozhodl Babiš. Vondráček není svůj pán,“ komentoval šéfredaktor Fora24 na Twitteru.

Umí si tu někdo představit, že by ausgerechnet pan Vondráček jel na tuto servilní návštěvu do Ruska bez pověření nebo aspoň požehnání svého šéfa? To rozhodl Babiš. Vondráček není svůj pán. @kalousekm @Zbynek_Stanjura https://t.co/Que1Chsraj — Pavel Šafr (@pavelsafr) October 17, 2018

Paolo Paolino se hned do Šafra trefil: „Kissinger je určitě taky ruský troll že?“ a přidal fotku Sergeje Lavrova se stárnoucím diplomatem.

Kissinger je určitě taky ruský troll že? pic.twitter.com/EATJCB1SBC — Paulo Paolino (@PaolinoPaulo) October 17, 2018

Oldřich Vosyka na Šafra šel o poznání vulgárněji. „Šafr, proč se nezeptáš Vondráčka? Blbé kecy nikoho neživí, jen debila novináře. Když chci něco vědět, zeptám se tam, kde mi odpoví, a nedělám tady ze sebe vola příspěvkem, který je z oblasti debility úvah debila,“ zaútočil na Šafrův příspěvek.

šafr, proč se nezeptáš Vondráčka? blbé kecy nikoho neživí jen debila novináře. Když chci něco vědět, zeptám se tam kde mi odpoví a nedělám tady ze sebe vola příspěvkem, který je z oblasti debility úvah debila. — Oldřich Vosyka (@Tridacovo) October 17, 2018

