Voyeurismus v kanceláři Andreje Babiše. Po oznámení, že se Michal Hašek stane šéfem kampaně ČSSD, prý začaly lítat **** a taky **** spolu s ******

„Andrej Babiš ho opravdu nemusí," sdělil první náš zdroj. „Vědí o sobě, to ano, ale premiérovi nevadí to, že mohl dělat s výkvětem ČSSD, jako spíš mu vadilo to, že byl součástí systému, který tak dlouho kritizuje," dodal diplomaticky. Za pravým významem těchto slov se může ukrývat fakt, že Hašek je velmi zkušený člověk, který ví prakticky o všem, co se v politice šustlo.

Připomeňme, že od roku 2008 do podzimu 2016 stál v čele Jihomoravského kraje a byl předsedou Asociace krajů. V letech 2006 až 2008 vedl poslanecký klub sociální demokracie. Od března 2011 do listopadu 2013 byl statutárním místopředsedou ČSSD. Není tedy možné, aby mu unikla některá z citlivějších informací. Navíc je důležité zmínit, že Hašek se pravidelně věnoval zemědělským tématům. A v těch je doma právě předseda kabinetu Andrej Babiš.

To ostatně potvrdil i náš druhý zdroj. Ten si servítky a diplomatický tón odpustil.

„Michala znám, stejně tak znám Andreje Babiše. Michal Hašek je stoprocentně schopen rozklíčovat některé ekonomické operace, na nichž se Agrofert podílel. Toho Jan Hamáček schopen není, protože ho to míjelo. Takže si živě představím, kdybych byl moucha v kanceláři premiéra, že tam musela létat hodně sprostá slova poté, co se to dozvěděl," uvedl tento náš významný zdroj.

Ani on se nad Haškovým jmenováním kupodivu nepozastavil.

„Michal Hašek má blízko na Hrad, má blízko k Janu Hamáčkovi, s nímž se zná celý život, je aktivní v kraji, má vazby, propojení, dobře se doplňuje s Jaroslavem Tvrdíkem, tam nejsou vůbec žádné hrany a ani nevím, že by tam někdy hrany byly. Jakkoli měl Tvrdík třeba tři hodiny zpoždění během kampaní, Hašek se snažil o dochvilnost, navíc vcelku pravidelně držel slovo. Sociální demokracie tímto krokem vtáhla do hry nejen jistou zkušenost, ale určitě i zákulisní vztahy a vazby, které jsou a budou nezbytné," dodal.

„Teď je stále aktuální téma koronavirus, takže se přežene mediální smršť a všechno bude podle plánu," poznamenal jeden z citovaných bardů české politiky. „Navíc je fajn, že Hašek vždy uměl shánět peníze, to se taky nesmí opomíjet," dodal, aniž by chtěl podle vlastních slov socdem glorifikovat.

Podle obou zdrojů má dnešní sociální demokracie zcela jiné postavení než před nouzovým stavem. Příčinami jsou nejen Hamáčkova účast v médiích, ale zejména utěšený stav českého zdravotnictví, kdy probíhající pandemie neměla výraznější počet obětí. A právě to může být základ kampaně ČSSD, která prý oznámí, že ochránila občany, totéž udělá i v příštích letech, pokud ji lidé dají šanci v krajských či senátních volbách.

Volby do třetiny horní komory Parlamentu, tedy do Senátu a do zastupitelstev krajů se budou konat 2. a 3. října. Podle předběžných šetření má nevětší šanci na úspěch vládnoucí ANO. To, že sociální demokracie roste, prokázaly prakticky všechny výzkumné agentury, které během března vydaly svá šetření.

