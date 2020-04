Vražda Koláře? Andor Šándor předložil fakta, BIS nebude ráda

Brigádní generál a bezpečnostní poradce Andor Šándor upozorňuje na nejasnosti v kauze údajného ruského agenta, který měl přiletět do Prahy za účelem zlikvidovat tři české politiky. Podle Šándora by jeden agent takovou práci sám nezvládl, navíc pokud o něm tajné služby vědí, proč ho již nezastavily. Nejvíce ho zaráží fakt, že celá věc unikla do médií a bez pádných důkazů to komentoval i premiér Andrej Babiš.

Babiš na tiskové konferenci prohlásil, že „není možné – pokud je to pravda –, aby tady nějaký cizí stát prováděl nějaké akce proti našim občanům". Reagoval na údajné informace tajných služeb o pohybu ruského agenta, který cílí na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), pražského primátora Zdeňka Hřiba a starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Všichni tři nyní mají přidělenou policejní ochranu.

Podle Šándora kauza ukazuje buď na špatné fungování českých tajných služeb, nebo je celý příběh smyšlený, protože má spoustu trhlin. „Babiš si vůbec není jist, zda je to pravda. Bez ohledu na relevantnost se toto zásadně nekomentuje. Pokud byl informován tajnou službou, tak pouze velmi vágně,“ píše Šándor na svém Facebooku k podivnému vyjádření premiéra.

„Naše tajné služby mají své zdroje v nejvyšším vedení ruských zpravodajských služeb, koneckonců, jak by jinak věděly, že v kufru ruského diplomata je ricin a že je určen k likvidaci zmíněných politiků. Tímto o ně přišly,“ má jasno Šándor. Navíc podle něj bezpečnostní komunita očividně má trhliny. „Nejméně tři zdroje to pustily novináři Kundrovi. To by nebyl zrovna pěkný obrázek o jejím stavu,“ pokračuje.

Nechápe také, proč by tajné služby zmíněného agenta dávno nevyhostily z České republiky. „Pokud měl být sledován k opatření dalších důkazů, pak by to nemělo bývalo vytéct do médií,“ všímá si a dodává, že lidkvidaci tří politiků by navíc jeden agent ani nezvládl. „Do jejich likvidace by muselo být zapojeno více pracovníků ruské ambasády, či jejich agenti z řad našich občanů. Jeden by to těžko zvládl,“ je přesvědčený Šándor.

Kolář vzbudil v Rusku kontroverze tím, že nechal odstranit sochu maršála Koněva, za což si vysloužil tvrdou kritiku a také návrh na trestní stíhání. Novotný si Rusy zase rozhněval svým záměrem postavit pomník vlasovcům, kteří jsou v Rusku vnímaní jako nacisti a zrádci národa.

