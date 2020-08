Vraždění Romů: Čaputová mluví, vy mlčíte, kárá Šídlo. Pak přišel Zahradil

V neděli si v Letech u Písku lidé připomínali památku romských obětí holocaustu. Slovenský premiér Igor Matovič v poledne uctil památku obětí romského holocaustu v Banské Bystrici.

„O faktech, že během druhé světové války příslušníci SS bez milosti zavraždili v plynových komorách romské ženy, matky, děti, staré lidi, se nepsalo v učebnicích a nemluvilo se o tom ani na veřejnosti. Aby se více krvavá historie neopakovala, nesmíme zapomenout, ale musíme si ji připomínat,“ uvedl Matovič. Na jeho slova upozornil server Romea.cz.

Upozornil také, že dnešní mladí lidé o romském holocaustu často mnoho nevědí a navíc jsou ovlivněni hoaxy na internetu. Právě proto je jim třeba předkládat fakta a poučit je o historii.

Poté se ještě po 16. hodině odpoledne v Bratislavě zúčastnil mše k uctění těchto obětí.

Památce obětí romského holocaustu se poklonila také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Kvůli koronaviru se vyjádřila na sociálních sítích v rámci tzv. virtuální vzpomínky.

Podle Čaputové je třeba pochopit, jak došlo k tomu, že Romové přestali být vnímáni jako lidské bytosti a stali se jen čísly,.. Stali se oběťmi masového vraždění. Když pochopíme, jak k tomu došlo, musíme podle slovenské prezidentky usilovat o to, aby se nic podobného neopakovalo.

„Právě dnes, kdy si připomínáme tragédie romského holocaustu, je povinností veřejných autorit rázně odmítnout projevy nenávisti směřující vůči jakékoliv skupině, ať už z důvodu rasy, etnicity, náboženství nebo sexuální orientace. A postavit se za všechny, kteří i dnes takové projevy nenávisti zažívají. Jsme v tom spolu, s Romy a Romkami, proto musí být naše spolupráce postavená na rovnocenném partnerství. A tento princip musí být cítit v celé naší společnosti - Romové jsou přece její plnohodnotnou součástí,“ uvedla v neděli Čaputová.

As we pay tribute to the Roma & Sinti victims of the Holocaust on #RomaGenocideRemembranceDay #2August, we need to address inequalities that Romani communities still experience. We are in this together, with Romani men & Romani women #NaBister pic.twitter.com/Jg2RpzONfM