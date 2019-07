Vraždění nosorožců? Zjistili jsme, proč umělcům ve Varech vadí spozoring České zbrojovky

Otevřený dopis k této věci podepsalo kromě iniciátorky Nvotové ještě dalších 35 filmařů. V dopise se píše: „Drahý mezinárodní filmový festivale v Karlových Varech, pro nás české filmaře je KVIFF neodmyslitelnou, radostnou událostí, která rok co rok pomáhá filmu i jeho tvůrcům a poskytuje prostor otevírat témata zásadní nejen pro českou společnost. KVIFF systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv. Zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se lidé nemohou kvůli represivním režimům svobodně vyjadřovat a točit filmy. Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala. Podle informací, které přinesly organizace monitorující vývoz zbraní z ČR, vyvážel tento oficiální sponzor festivalu v minulosti svoje zbraně do nedemokratických zemí s represivními režimy, a vydělával tak na porušování lidských práv. Domníváme se, že svátek filmu a svobody by z principu neměl být placen firmou, která například podle Amnesty International v minulosti porušovala kodex EU o obchodu se zbraněmi. Jsme přesvědčeni, že lidská práva by měla vždy stát nad byznysem. Proto my níže podepsaní apelujeme na vedení KVIFF, aby se příští ročník festivalu konal bez podpory České zbrojovky. Mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější verze největší oslavy filmu v České republice“.

Filmařům, kteří nestojí o podporu festivalu od zbrojaře, vadí hlavně dvě věci. Za prvé, Česká zbrojovka vyvezla zbraně do Egypta, jehož bezpečnostní složky jsou známy tvrdým potlačováním demonstrací a palbou ostrými do civilistů, jak upozorňovala organizace Amnesty International. V Egyptě mezi 3. červencem 2013 až koncem února 2014 přišlo v důsledku politicky motivovaného násilí o život zhruba 1400 lidí. Většinu obětí tvořili účastnící veřejných protestů, uvedla Amnesty v tiskové zprávě.

Za druhé, haló, které se kolem České zbrojovky seběhlo v zahraničním tisku, kde začaly být zbraně vyrobené v České republice spojovány s africkými pytláky zabíjejícími nosorožce.

Podle zpráv britských Timesů s odvoláním na mezinárodní iniciativu Conflict Awareness Project sledující nelegální obchod se zbraněmi existuje celosvětová ilegální iniciativa, která se snaží vybavit pytláky Krugerova národního parku (což je největší zvířecí rezervace na světě) v Jihoafrické republice právě výkonnými puškami České zbrojovky.

O českých zbraních pro africké pytláky informoval i list The New York Times. „Stabilní a smrtelně přesné, ty pušky jsou schopné skolit nosorožce jednou ranou i z velmi velké vzdálenosti a představují jeden z hlavních důvodů, proč jsou nosorožci v afrických zemích, kteří jsou vysoce ceněni pro své rohy, na pokraji vyhubení,“ píší The New York Times. List rovněž operuje s vyjádřením zástupců firmy, kteří uvedli, že zbraně byly prodány původně do afrického Mozambiku. Jednalo se údajně o lovecké pušky ráže 375 Safari Classics. Jednat se mělo až o sto pušek, které byly nalezeny přímo na místě. Podle policejních záznamů a zápisů z místa činu provedených ze strany iniciativ bojujících proti pytlákům, bylo až 90 procent zbraní nalezených na místě upytlačených zvířat právě vyrobené Českou zbrojovkou. Zbrojovka však jakékoliv spojování s pytláky odmítá, uvedl SvetMyslivosti.

Karlovarský festival kromě České zbrojovky podporují i některé další teoreticky problémové subjekty, jako například výrobce cigaret Phillip Morris (cigarety způsobují rakovinu), nebo Mall.cz spadající do portfolia nejbohatšího Čecha Petra Kellnera (Kellner vybudoval svůj byznys například na poskytování nebankovních půjček), nebo také Unipetrol, což je firma distribuující fosilní paliva. A další. Mezi oficiálními partnery festivalu na jeho internetových stránkách Česká zbrojovka uvedena není.

Pořadatelé zbrojovku hájí

Filmový festival v Kalorvých Varech vydal v pondělí k celé aféře vyjádření, které je k dispozici například ZDE. „Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se jako akce s dlouholetou tradicí spojuje s tradičními českými značkami. Česká zbrojovka, založená v roce 1936, patří k těm, které představují základy domácího strojírenského průmyslu. Právě tradiční české firmy a značky, včetně České zbrojovky, pomohly v loňském roce, po odchodu generálního partnera pouhé tři měsíce před začátkem přehlídky, zabezpečit její konání a festival pro filmaře i diváky udržet," píše se v něm.

„Vedení MFF KV si váží spolupráce s tradičními českými firmami, jakou je i Česká zbrojovka, které poskytují nezbytnou podporu pro zachování kvality filmového festivalu pro všechny návštěvníky a také vytvoření filmařské platformy, která otevírá desítkám tvůrců cestu k další umělecké realizaci,“ stojí v něm dále.

Z vyjádření lze tedy odhadnout, že Česká zbrojovka coby tradiční česká firma bude festival sponzorovat i nadále.

