Vše při starém. Na Národní třídě se nejvíce řvalo na Babiše

Den 17. listopadu 1989 je datum spojené s pádem socialistického zřízení v tehdejším Československu. Lidé získali svobodu a demokracii. A k ní možnost beztrestně křičet na politiky své mínění o nich. A této vymoženost svobodné společnosti se dostal plnou měrou i předsedovi opozičního hnutí ANO Andreji Babišovi.

Ten se před polednem vypravil na Národní třídu, kde v roce 1989 proběhlo poslední represivní vzedmutí kolabujícího socialismu a příslušníci Veřejné bezpečnosti zatlačili do ulice protestující studenty a tloukli je pendreky. Poté československý lid povstal a řekl socialistickému režimu – stačilo.

V závěsu za Babišem šel i první místopředseda ANO Karel Havlíček. Oba ukryti v kordonu policie, antikonfliktního týmu, ochranky a novinářů. Bylo vidět, že Babiš je z hlasitého uvítání davů nesvůj. Z davu se totiž ozvalo skandování slova „hanba“, které kroky opozičních politiků doprovázelo až k pietnímu místu.

Když se synchronizované skandování slova rozpadlo, přišly na řadu individuální výkřiky. „Hajzle,“ mohl zaslechnout Babiš z davu. Svědectví vydalo několik novinářských kamer, které snímaly jeho obličej a nervózní úsměv na něm. „Estébáku, tady nemáš co dělat,“ dozvěděl se Babiš mínění člověka ukrytého v davu. Celou dobu se davem zvedaly vlny pískání, bučení a volání „fuj“. O atmosféře na Národní třídě informoval na síti X i novinář Seznam Zpráv Jaroslav Hroch.

Národní třída vypískala Amdreje Babiše. “Hanba,” skandovali lidé. Někteří Babiše vulgárně. Babiš rychle zapálil svíčku, hned zase odešel. Až za rohem směrem ke stanici metra se zastavil, aby odpovídal na otázky novinářů. pic.twitter.com/Eg8e58nnKK — Jaroslav Hroch (@jarohroch) November 17, 2024

„Vrať se domů, šupáku jeden,“ ozval se z davu rozčílený hlas muže. „Táhni zpátky na Slovensko, ty šmejde,“ doplnil ho další křikloun. Když se Babiš snažil mluvit s novináři, rozbouřil se dav při volání slova „estébák“, prokládané výkřiky „všiváku“. Muž v černém koženém baretu z davu vyjádřil svůj postoj ke konotaci seniorů hnutím ANO. „Nezaštiťuje se důchodcema. Já jsem důchodce a nenávidím tě,“ slyšel od něj Babiš; informoval server PrahaIN.

Novináři každého významného politika během dne zastavovali a ptali se na odkaz 17. listopadu pro dnešní dny. Jen Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem museli s novináři do ústraní, aby byl Babiš přes nesouhlasný pokřik davu slyšet a mohl se tak podělit o své chápání pádu socialismu a návratu demokracie a svobody.

K uvítání Andreje Babiše na Národní třídě se vyjádřil i syn Danuše Nerudové Filip Neruda. „Kolem Andreje Babiše se udělal slušnej kotel, doporučuju zvuk,“ napsal Neruda.

Kolem Andreje Babiše se udělal slušnej kotel, doporučuju zvuk. pic.twitter.com/VOh1Vrggt6 — Filip Neruda (@filip_neruda) November 17, 2024

Pod jeho příspěvkem pak poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher sdílel článek Primy s titulkem „Kocáb o Pavlovi a výročí 17. listopadu: Jako kdyby na Národní šel květiny pokládat Husák“. Vedle toho pak mem o tom, že se člověk nikdy nemá ptát ženy na věk, muže na jeho plat a Petra Pavla jak strávil 17. listopad 1989.

Andrej Babiš se na Národní třídě setkal s daleko větším odsouzením ze strany davu, než jakého se dostalo vládním politikům. Privatizace odkazu 17. listopadu jen jednou částí společnosti je tak stále patrná.

O tom, že odkaz 17. listopadu patří celé společnosti, nikoliv jen její části, napsal Andrej Babiš i na svém facebooku. „Dnes slavíme 17. listopad. Je to svátek svobody, je to svátek demokracie, je to svátek nás všech. Važme si lidí, kteří před těmi 35 lety měli ohromnou odvahu věci měnit a sílu věci změnit. Jim patří naše úcta a už jen kvůli nim si nenechme tento den vzít,“ napsal Babiš k výročí nabytí demokracie a svobody.

Popsal i tehdejší dobu. „Komunisté se báli Západu a vykreslovali ho proto lidem jako největší zlo a hrozbu, před kterou je třeba společnost ochránit. Všichni víme, že opak byl pravdou. Báli se jen o sebe,“ napsal Babiš.

A vrátil se k dnešní době, kdy si část společnosti, ale i část politiků, odkaz 17. listopadu privatizují pro sebe. „Dnes ti, kteří se označují za jediné demokraty a elitu, znovu chtějí společnost ,ochraňovat’. Používají tytéž metody jako komunisté. Taky mluví o zlu a hrozbě. Straší. Skutečný důvod ale je, že se taky bojí o svá koryta,“ připodobnil Babiš nynější vládní strany k té komunistické před pádem socialistického režimu.

Babišovi se nelíbí, že se tím snaží rozdělit společnost a důrazně upozorňuje na to, že odkaz 17. listopadu patří celé společnosti. „Záměrně vrážejí další klín do naší společnosti. Zneužívají kvůli tomu i 17. listopad. Zase se nás snaží rozdělit. Ale my se nedáme. Nebojíme se jich. 17. listopad je nás všech,“ zakončil své zamyšlení Andrej Babiš na svém facebooku.

