Všechno zničíte! Český vědec: Covid se šíří cestou, o které se mlčí

Podle imunologa Jaroslava Svobody čínští vědci znali strukturu viru už v létě 2019 a dvě pracoviště na výzkum virů Čína zavřela zrovna, když přiznala epidemii. Virus v oběhu prý udržují superpřenašeči. S vakcínou krotil imunolog nadšení, neví se totiž, jaké má dlouhodobé následky, ani jak dlouho imunita vydrží. Nic podle něho nevyvolá tak silnou imunitu jako prodělat nemoc. A vláda podle něj postupuje špatně, měla by se zaměřit na rizikové skupiny. Plošná opatření přirovnal k situaci, kdy by se na silnicích kvůli bezpečnosti mohlo jezdit jen třicítkou.

V první části rozhovoru se Svoboda věnoval původu viru. Epidemie zápalu plic prý v Číně probíhala už od roku 2012 a viníkem byl původně netopýří virus. „Čínské úřady o tom vůbec nikoho neinformovaly, i když už tehdy prováděly výzkumy," řekl imunolog a dodal, že strukturu viru sužujícího celý svět (SARS-CoV-2) znali Číňané už na jaře 2019. „Jeden čínský virolog promítl strukturu nového viru na světové virologické konferenci v létě 2019. Šlo o identickou strukturu se současným koronavirem. Moc to nekomentoval, protože to pro něj bylo nebezpečné," doplnil s tím, že bohužel Světová zdravotnická organizace pod vlivem Číny mlčela. „Kdyby nás Čína a WHO o těchto věcech včas informovaly, mohlo dojít k uzavření letecké dopravy z Číny a průběh nákazy by nemusel být takový, jaký dnes zažíváme," řekl ještě.

Ani pro jednu z variant, zda je vir umělý či přírodní, podle něho neexistuje stoprocentní důkaz, ale velká část vědců se prý kloní k tomu, že je vir umělý. „Číňané také přiznali, že v jedné ze dvou velkých laboratoří ve Wu-chanu, kde zkoumali viry, došlo k havárii,“ doplnil, ale podle něho to stále nedává na tuto otázku odpověď.

Připustil možnost, že se Číňané v laboratořích snažili transformací viru získat vakcínu pro HIV. Tuto hypotézu vyslovil francouzský virolog Luc Montagnier. „Ve Wu-chanu skutečně existovala dvě výzkumná pracoviště, která postavili Francouzi, ale řízená Číňany, která testovala viry,“ uvedl a doplnil: „Faktem je, že obě výzkumná wuchanská pracoviště byla hned na jaře zavřena, zmizela veškerá dokumentace i lidé, kteří tam pracovali, od vědců po uklízečky. Bylo to přesně ve chvíli, kdy čínské úřady přiznaly epidemii a řekly, že znají strukturu viru.“

Vir, který se mezi Čechy stále šíří i dnes, je podle něj jiný, než ten na jaře, jedná se o jinou mutaci. Je nakažlivější, ale nemá takovou úmrtnost a tak těžký průběh. „To vám řekne každý lékař, který v nemocnici pracuje s nakaženými pacienty,“ tvrdí Svoboda. Jde dle něho o předpokládaný vývoj k podobě s ostatními koronaviry.

Pro Parlamentní listy o současné situaci Svoboda hovořil již dříve: „Jednoznačně odpovědět na to, zda a proč se u nás vyvinula na podzim tak nepříznivá situace, je obtížné. Nabízí se zjednodušená odpověď, kterou často slyšíme, a to, že vláda i společnost podlehla iluzi, že se u nás infekce novým koronavirem výrazně zmírňuje, v médiích jsme o něm téměř nic neslyšeli ani nečetli, lidé přestali být pozorní, nenosili roušky ani v místech velké akumulace lidí a tak dále.“

„Ale podíváme-li se kupříkladu dnes na Itálii, kde byla mimořádně těžce na jaře postižena Lombardie, především Milán a okolí, ale i další oblasti, lidé byli vyděšení a i během léta spontánně dodržovali základní preventivní pravidla, nosili roušky, vidíme tam podobný prudký nárůst případů covidu-19. I z tohoto důvodu se v textech snažím vyhýbat formulaci druhá vlna, protože jsem přesvědčen, že se jedná o stále stejnou vlnu, která se v létě pouze poněkud zmírnila. My jsme ještě koncem jara lidi vyzývali, aby se chovali alespoň podobně jako Italové, nicméně nový koronavirus se šíří v obou zemích, resp. všude v Evropě. Snad pouze nyní se po mimořádně přísných opatřeních trvajících měsíc podařilo šíření viru výrazně omezit, takže bude možné znovu sledovat kontakty, kterými se virus šíří. Pravděpodobně jsou ve struktuře viru zaklety některé mechanismy, které ještě neznáme a které mu umožňují obcházet některé mechanismy obranyschopnosti,“ namítl.

Klíčovou úlohu v šíření viru dle Svobodových slov v Reflexu hrají tzv. superpřenašeči, tedy lidé se silnou imunitou, kteří ovšem nesou velkou virovou nálož. A často nemají ani žádné příznaky. K jejich roli se prý v Česku moc nepřihlíží, přitom dle Svobody jsou to právě oni, kdo infekci udržují a šíří. Dle Svobodova vyjádření je bude možné nalézt, ale ne teď. „Systém trasování se měl budovat už na jaře. To se nestalo. Když se něco šíří masově jako v říjnu, už je pozdě. Šancí je, že reprodukční číslo R se sníží, a pak to bude možné,“ mínil.

Vládní epidemiologové dle jeho názoru špatně přečetli povahu infekce. „Nezavedli účinné trasování a nezavírali hlavní nebo potenciální místa výskytu. V létě se pak všechno pustilo a v září to bouchlo, i když čísla nakažených byla oficiálně potvrzena až v říjnu. Pak došlo k takovému šíření, že nikdo v podstatě nebyl schopen zjistit, od koho se nakazil,“ uvedl. Vláda podle něho také zaspala v ochraně ohrožených skupin, jež teď plní české nemocnice.

Za to Svoboda kritizoval vládu již v rozhovoru pro Parlamentní Listy: „Já osobně jsem přesvědčený, že (opatření) měla být cílená na rizikovou populaci, ať už to bylo podle našich odhadů půl milionu lidí či dle odhadů jiných až dva miliony. Tvrdím, že tato její zacílenost mohla zachránit řadu lidských životů.“

I o vakcínách, o kterých se teď množí zprávy, že jsou účinné na 90 a více procent, imunolog mluvil. Podle něho nemohou teď firmy s jistotou vědět, že mají účinnou vakcínu bez vedlejších účinků. Mohou říct nanejvýš, že vakcinace u lidí nevyvolává akutní nežádoucí vedlejší účinky. „Co bude za pět let, neví nikdo. Také nemohou vědět, jak dlouho bude u lidí imunita trvat. Rok nebo deset let?“ poznamenal Jaroslav Svoboda. Podle něj by před každou vakcinací měl pacienta vyšetřit lékař a odhadnout, zda mu nemůže způsobit kompikace. Došlo i na ruskou vakcínu. Zde Svoboda řekl, že tyto vakcíny využívají adenovirus. Vakcíny na této bázi byly užívány v 80. letech v Iráku. „Vznikaly tam z toho nádorové komplikace, takže adenovirové vakcíny byly staženy, možná to imunitu na určitou dobu může stimulovat, ale rizika jsou obrovská,“ zhodnotil.

Politici by podle něho neměli vyvolávat falešná očekávání o absolutní kontrole nad virem, ten totiž nezmizí. Optimální scénař dle Svobody bude, když se promění v neškodné onemocnění. „Snaha vytvořit vakcínu je chvályhodná, ale vkládá se v ní nepřiměřená víra, že všechno vyřeší. Nevyřeší, ale může pomoct,“ mínil a přidal základní vakcinologické pravidlo, tedy že nic nevyvolá takovou imunitu, jako prodělaná nemoc.

Politici a média podle něho nyní situaci neskutečně dramatizují. „Tady politici neustále naznačují, že jsme uprostřed katastrofy, ale musíme přežít listopad a prosinec, pak přijde vakcína a svět bude zase krásný. To je iluze. Pracovat se musí s realitou, jaká je. A politická opatření by ji neměla zhoršovat.“

Za důležitou označil především ochranu rizikových skupin. „Ostatní nechme žít a hlavně zase otevřme školy. Věřme lidské imunitě,“ doporučil s tím, že preventivní opatření by měla být cílená a individualizovaná. Současná opatření připodobnil k autonehodám: „Chcete řešit smrťáky na silnicích tím, že lidem přikážete jezdit autem maximální rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Na jedné straně dospějete k nule v kolonce počtu mrtvých, na druhé zlikvidujete moderní společnost.“

Za nesystematičnost až chaotičnost kritizoval vědec vládu i v Parlamentních listech. To, jak je vyhlašovala opatření ze dne na den, prý vedlo k nedůvěře u lidí. „A z toho vyplýval i jejich přístup k těmto opatřením. Základem je vždy to, že lidé vezmou spíše doporučená než přikázaná opatření za svá, pochopí jejich smysl a identifikují se s nimi,“ pravil.

