Všem to ukažte, nedopadněte jako my! Italské peklo. Nemocnice. Umírající. VIDEO, před kterým sama TV varuje

Britský premiér Boris Johnson nyní čelí obviněním, že jeho reakce na světovou pandemii nebyla adekvátní. Mnohé britské televize se vydaly do Itálie, aby přinesly svědectví z nemocnic, které praskají ve švech pod náporem pacientů se zápalem plic vyvolaným koronavirem. Ozývají se slova jako apokalypsa. V jedné z nemocnic už prý platí zákaz připojovat na ventilátory lidi nad 70 let. V jiné počítají se šancí na uzdravení 50 na 50. A pohřbívá se prý každou půlhodinu.

reklama

Ještě před samotnými záběry televize Sky News je ve videu varování, že záznam může být pro diváky „znepokojivý“. „Počet lidí, kteří podléhají koronaviru, překonává kapacitu všech nemocnic v severní Itálii. Jsou ve válce a prohrávají,“ informuje reportér z nemocnice, kde na polovině lůžek jsou pacienti s hlavou v plastovém pytli připojeném k ventilaci, které se italští doktoři snaží zachránit. A nejedná se o jednotku intenzivní péče. Ta už je plná. Zmíněná nemocnice v Bergamu je prý jednou z nejvyspělejších v Evropě. Ale nachází se přímo v epicentru nákazy v Itálii. Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 13% Vadilo a bylo by to skandální 3% Nevadilo 84% hlasovalo: 9013 lidí

Dle reportéra pacienti doslova lapají po dechu. Že bude pacientů tolik, nikdo neočekával. „Není to chřipka. Je to chronický zápal plic. A zabíjí každý den stovky lidí,“ pokračoval reportér s varováním italských doktorů, že k tomu, co se děje v Itálii, dojde i jinde. Dotazovaný doktor prohlásil, že do jejich nemocnice dorazí 50 až 60 pacientů denně, většina s tak vážným zápalem plic, že potřebují ventilátor.

V nemocnici už pomalu není nutné dělat rozdíly mezi jednotlivými odděleními. Lůžka s pacienty lemují čekárny i chodby. „Všichni, kdo v nemocnici pracují, naléhají na ostatní země, aby prozřely, co se v Itálii děje, a uzavřely své země, nebo budou čelit tomu samému,“ varoval reportér.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Anesteziolog Lorenzo Grazioli doporučil jednoduše „vypnout“, aby se předešlo šíření a opakování této jen velice těžko zvládnutelné situace. „Nikdy v životě jsem nebyl pod takovým tlakem,“ pravil s tím, že už si uvědomil, že jeho síly na zvládnutí epidemie nestačí. „Možná děláme to nejlepší, co můžeme, ale stejně to nestačí,“ dodal.

„Itálie hodně testuje. Tisíce a tisíce lidí. Zatím asi 4 tisíce, to číslo se stále mění, se zotavily. Ale to hlavní je, že přibližně stejné číslo jsou zemřelí. Je to tak půl na půl. Zdá se, že buď přežijete a zotavíte, se nebo zemřete. To nikdo nečekal,“ pravil reportér. „V Bergamu chtěli, abychom viděli, jak vypadá opravdová nouze, se kterou nikdo nepočítal. Tady tomu říkají apokalypsa. A takto to vypadá. Zpráva je jasná: Připravte se,“ zakončil reportér varováním.

BBC nabídla záběry z nedaleké Brescie. Kde už byl nejen hospitalizován, ale i intubován doktor, který se staral o pacienty. Ročník 1982. „Tohle je opravdová kalamita. Hodně lidí je vážně nemocných. Právě dýchací potíže ohrožují život nakažených. U pacientů na jednotce intenzivní péče počítáme s úmrtností 50 %,“ sdělil BBC vedoucí lékař jednotky intenzivní péče Natalini. Další zdravotník se svěřil, že mu epidemie připomíná scény z filmů a počet nakažených, kteří přicházejí, je omračující. Dle Nataliniho vykazuje personál obrovskou loajalitu a pracuje přesčas. „Občas pláčou, ale nikoho jsem neviděl si stěžovat,“ pochválil zaměstnance nemocnice.

Dle ředitele nemocnice už brzy dojde k přetížení nemocnice. „Nepotřebujeme jen další lůžka, ale další lidi a vybavení, abychom je ochránili. Potřebujeme ventilátory,“ přiznal.

Další britskou televizí, která nabídla svědectví z Itálie, byla ITV. V jedné z nemocnic v Bergamu pracuje na jednotce intenzivní péče jako zdravotní bratr Connor McAinsh. „Prostě není čas myslet na to, že tolik lidí zemřelo. Je to prostě nekonečný proud pacientů. Jen co se uvolní postel, dostaneme nového pacienta, který potřebuje intenzivní péči. Když se někdo dostane na intenzivní péči, tak jsem ještě neviděl nikoho, koho by z ventilátoru sundali. Už je to pár týdnů. Nejdéle tady máme někoho dvacet dní. A všichni jsou pořád závislí na asistovaném dýchání,“ ozřejmil průběh nemoci.

Bolestná rozhodnutí prý dělají lékaři denně a nemoc napadá stále mladší a mladší pacienty. „Před deseti dny nám řekli, že nemáme intubovat nikoho přes 70 let. To už nám připadlo, že to jsou docela mladí pacienti, když vezmeme v potaz, že když je nepřipojíte, tak zemřou. A teď už máme většinu pacientů okolo padesátky,“ pravil McAinsh.

Fotogalerie: - Staň se dobrovolníkem!

Kromě zdravotnictví se krize přelila i do pohřebnictví a vojáci transportují těla do okolních měst, protože na místních hřbitovech už nestíhají. „Pohřbívají každých 30 minut,“ prohlásil zdravotník. A dodal, že většina pacientů je izolovaná. „Kdo dorazí, tak svou rodinu vidí naposled, když pro něj přijede záchranka. A pak už nemá žádný kontakt, od začátku až do pohřbu.“

„Nepodceňujte to. Myslím, že my jsme to udělali. Stalo se to tak rychle a nikdo s tím nepočítal,“ vzkázal do Velké Británie Connor McAinsh.

Psali jsme: Veliký Putin! Štětina emigruje? Vztek kvůli armádě Ruska v Itálii. A to ještě neviděli toto Roušky a virus: Fridrichová v ČT plísnila Babiše. A co se ozvalo pak, raději nečíst Babička má právo žít! Samková k odpůrcům Babišových opatření. A po krizi? Stop odlivu peněz do ciziny. Vyvlastňovat Němci nenosí roušky, zlobil se Babiš. Pustili mu názor z Německa. Lapal po dechu a pak...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.