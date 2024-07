Vtip o ženách. A komentátor už si z olympiády nezakomentuje

Ballardův kontroverzní komentář, který vyvolal poprask, zazněl v sobotu večer po australské ženské štafetě na 4x100 m volným způsobem. Australský ženský tým se časem 3:28,92 zapsal do historie a zajistil si čtvrté zlato v této disciplíně v řadě, uvedl britský deník The Independent.

„No, ženy právě končí. Víte, jaké jsou ženy... poflakují se a líčí se,“ pronesl Ballard ve chvíli, kdy plavkyně z Austrálie opouštěly bazén.

Video s nevhodným komentářem Ballarda na LOH v Paříži 2024 po boku komentátorky a britské plavecké šampionky Lizzie Simmondsové brzy obletělo sociální média a vyvolalo pobouření. Simmondsová komentovala bezprostředně Ballardovu poznámku jako „nehoráznou“, on se ale do mikrofonu hlasitě zasmál.

Společnost Eurosport přijala rychlá opatření a odvolala komentátora z jeho pozice: „Během včerejšího večera se komentátor Bob Ballard dopustil nevhodného komentáře. Proto byl s okamžitou platností vyřazen z našeho komentátorského seznamu,“ oznámil Eurosport.

Ballard se o dva dny později omluvil: „Komentáře, které jsem pronesl během sobotního slavnostního vyhlášení vítězství australské štafety ve volném stylu, způsobily jistou urážku. Nikdy jsem neměl v úmyslu někoho naštvat nebo znevážit, a pokud jsem tak učinil, omlouvám se.“

Dodal také, že je velkým zastáncem ženského sportu. „Tým Eurosportu mi bude velmi chybět a přeji mu vše nejlepší do konce olympijských her,“ uzavřel komentátor Ballard, který dříve působil v britské BBC.

Zatímco někteří Ballarda odsoudili, jsou zde i tací, podle nichž se jedná o přehnané reakce na úsměvný žert. „Někteří muži stále nechápou, co je to ta svoboda. Na nějaký humor tady nikdo není zvědavý. Za ten, pánové, dostanete padáka. Měl si ZCELA SVOBODNÉ obléknout růžovou baletní sukýnku, nazout vysoké podpatky, nalepit si řasy, kroutit zadkem, špulit pusu a blbě se pitvořit. To ženy samozřejmě vůbec nedehonestuje,“ napsala ironicky na svém facebooku Angelika Bazalová.

„Některé ženy to tady komentují, že ta jeho poznámka byla fakt urážlivá. Poslouchám to a nestačím se divit. Vždyť on řekl něco ve smyslu, no jo, znáte holky, jen se tak poflakují a líčí. To je něco jako říct, no jo, znáte chlapy, nejradši leží na gauči a koukají na telku. Přitom to byla jasná ironie, protože když tuhle hlášku řekneš o chlapovi, který právě uběhl maraton, tak je jasné, že si děláš srandu. A to byl i tenhle případ. Pokud se tohle může někoho dotknout, tak já říkám, že potřebuje mokrý hadr na hlavu,“ vzkázala dále v diskusi pod příspěvkem těm, kteří Ballardovu poznámku vůči australským plavkyním tvrdě odsoudili.