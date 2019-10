Vy hájíte zájmy Prahy? A jak se to projevuje? Nacher v Partii řádil, Hřib nestíhal

Na úvod debaty se zastavili nad plánovaným pohřbem zpěváka Karla Gotta se státními poctami. Poslanec Nacher se vyjádřil, že by mu pro Gotta vůbec nevadil státní pohřeb. „Nerozumím té hysterii, která kolem toho všeho vznikla. Některé výlevy některých lidí pár hodin po skonu Gotta nemají úroveň,“ uvedl. Pražští politici i veřejnost přichází s návrhy, které budou diskutovány s rodinou, které místo v Praze by mohlo nést jméno zesnulého Karla Gotta. Podle primátora Hřiba by mělo být vybráno zřejmě koncem října.

O udělení čestného občanství in memoriam Gottovi prý Praha neuvažuje. „Čestné občanství v Praze už udělovat nelze in memorian, to změnila předchozí koalice, musela by se měnit vyhláška a bylo by to na dlouho. Gott už od Prahy dostal ocenění, a to stříbrnou medaili,“ uvedl Hřib s tím, že pojmenování veřejného prostranství po Gottovi je důstojná připomínka.

Nacher však oponoval, že pokud předchozí vedení změnilo udělování čestného občanství in memoriam, nic nebráni tomu, aby tato koalice změnila pravidla, když mění kdeco. „Nevidím důvod, proč to nezměnit,“ divil se. Ale Hřib trval na svém, že záležitost je příliš zdlouhavá.

Na řadu přišly spory mezi primátorem Hřibem, do kterých se v poměrně krátké době dostal, jak s premiérem, tak s prezidentem. Čím si to primátor vysvětluje? „U premiéra je to zjevné, jde o vládní čtvrt v Letňanech, já ale hájím zájmy Prahy. Premiér nečeká, že s ním někdo bude nesouhlasit. V holdingu mu také nikdo nevyjadřoval nesouhlas,“ uvedl primátor, co je důvod jejich sporů. Důležité je prý jednání, aby dospěli ke kompromisu.

Prezident je podle Hřibova soudu naštvaný proto, že nepochopil, co znamená politika jedné Číny ve skutečnosti. „Není to o tom, že budeme dělat přesně tak, jak říká Čína, nám v Praze jde o to, abychom nebyli zatahování do záležitosti zahraniční politiky, protože v Praze máme jiné problémy,“ vysvětlil Hřib, proč chtějí vyškrtnout článek číslo 3 z partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. „Prostě to tam nemá co dělat,“ shrnul primátor.

Nacher ale nabídl na věc zcela jiný pohled, proč se pražský primátor dostává do ostrých sporů s nejvyššími ústavními činiteli. „Je to nezkušenost a snaha ukázat svaly,“ má jasno poslanec za hnutí ANO. Dodal, že Hřib je ve sporu i se svými koaličními partnery.

„Vy tady hájíte zájmy Prahy? A jak se to projevuje?“ opřel se Nacher znovu do Hřiba. „Máte to od svého náměstka a musíte přece vědět, že místo v Letňanech je rozvojové území, stejně se tam bude stavět. Ulehčilo by se dopravě, ušetřily by se peníze na nájmu a provozu, mohly by vzniknout nové byty,“ hájil Nacher premiérův nápad. „Kdybyste šel na konferenci tento týden, tak taková vládní čtvrt je cesta, kterou se vydávají západní metropole,“ připomněl.

Hřib podotkl, že premiér obeslal v této věci radní s nějakým návrhem a ti jej pověřili odpovědí jménem rady, což podle něj demonstruje koaliční jednotu. „Zcela zjevně ukazuje, že úvahy o sporech v koalici jsou jakási virtuální realita, kterou se tu snaží vytvořit opozice,“ konstatoval.

Upřesnil, co přesně se stalo na zářijovém jednání, kde s Babišem měl o vládní čtvrti jednat a ze kterého premiér odešel se slovy, že z jednání s Hřibem má člověk akorát „psychické trauma“. „Když si založíte stranu, která se jmenuje ANO, dáváte najevo, co vždy čekáte, že vám lidi budou říkat. A já jsem ano neřekl a sdělil naše podmínky k zahájení vyjednávání,“ uvedl pražský primátor. „Omluvte mou netrpělivost, ale vnější okruh kolem Prahy nutné potřebujeme, chceme mít garanci, že bude zprovozněn dřív, než by došlo ke zprovoznění nové čtvrti, pořád se vše jen oddaluje,“ doplnil.

A přišla opět studená sprcha od Nachera. „Tak jestli je někdo zvyklý slyšet ano, tak já jsem pozitivní člověk a přemýšlím v dimenzi ano, než ne. Vy nejdřív vše negujete. Proto vypadá ta koalice a to vaše fungování, jak vypadá,“ zlobil se poslanec za hnutí ANO.

Hřibovi začal vysvětlovat, o čem jeho funkce primátora pojednává. „Takhle se v politice jednat nedá, takhle to můžete mít jako představitel Pirátů nebo osobně. Vy jste ale primátor a zastupujete celou Prahu. To znamená, že tam musíte jednat jako diplomat. Vy něco chcete a stát také něco chce,“ poučoval Nacher Hřiba s tím, že by se o všem mělo hovořit, a ne hned bouchat dveřmi.

Primátor podotkl, že úvaha o vybudování vládní čtvrti nemá vůbec nic společného s hospodárným využíváním majetku. „Budeme o tom jednat, ale poté, co premiér splní naše tři zásadní podmínky,“ zopakoval Hřib.

„Tak tady jste prozradil celý váš pohled na řízení Prahy, začnete vyjednávat, až budou splněny podmínky? Co to tady je, takhle to nefunguje! Vystřelíte podmínky, a pak budete mluvit? To se také zítra ráno vyspíte a přibydou další podmínky. V koalici není žádné jednota, kritizují váš způsob a styl vašeho vyjednávání,“ uzavřel rozčíleně Nacher, jenž doufá, že projekt vládní čtvrti v Letňanech bude nakonec realizován a že koalice vyvine na primátora patřičný tlak, aby jednal jako primátor, a ne jako představitel Pirátské strany, která se spíše politicky než obsahově vymezuje vůči premiérovi.

