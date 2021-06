Vyběhl na mě z auta. Flegr: Polámané kosti. Zcela vážně

reklama

„Já doufám, že je mají připravený, protože fakt nevím, jak se to potom bude dělat,“ poznamenal o chladírenských vozech v rozhovoru s Čestmírem Strakatým v pořadu Prostoru X na serveru Reflex.cz v říjnu loňského roku, kdy situace v Česku opravdu vypadala hrozivě.

Anketa Máte důvěru v profesora Jaroslava Flegra? Mám 5% Nemám 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 669 lidí

Teď na sociální síti Facebook napsal, že svou chmurnou předpověď krátce po jejím vyslovení odvolal, ale mediální obraz Flegra jako muže, který varuje před mrazáky v ulicích, v podvědomí veřejnosti zůstal a pro Flegra to bohužel znamená to, že už musel čelit útočníkovi, který se ho pokoušel prohodit plotem.

„Ten rozzuřený pán, co na mě v neděli vyběhl z auta a zkoušel mě prohodit plotem... Spousta úplně neznámých lidí mě dnes venku zastavuje a děkují mi za to, co dělám a co říkám. Ale i zuřivých pánů je v Česku určitě mnoho. Primárním terčem jejich zuřivosti sice není Flegr – jeho články patrně nikdy nečetli a rozhovory neposlouchali – ale obraz Flegra tak, jak ho vytvořili novináři a zejména autoři novinových titulků. Já negativní kampaň proti své osobě zatím ignoroval. V ušetřeném čase jsem se snažil vysvětlovat, co by se mělo a co by se nemělo dělat (a proč), abychom minimalizovali negativní dopady epidemie. Ale asi to byla chyba – terčem nenávisti zuřivců je sice mediální obraz Flegra, polámané kosti však budou bolet mne,“ napsal Flegr na facebooku.

Doufá, že už další podobnou zkušenost neudělá a hledá cestu, jak z toho ven.

„Toho pána jsem nakonec ukecal, takže se to obešlo s pár odřeninami a potlučenou kamerou. Na místě bylo taky dost svědků. Ale příště by to mohlo dopadnout hůř. Takže mi asi nezbývá, než svůj pokřivený obraz začít alespoň trochu řešit. Doufám, Micíku, že mi s tím pomůžeš. Asi začneme mazáním nenávistných příspěvků pod články a banováním,“ dodal.

