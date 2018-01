Výbor ROP jedná o vyjmutí Čapího hnízda z financování EU

Podle ní by jinak peníze zaplatili lidé z daní. Člen výboru Jan Jakob (TOP 09) ČTK před jednáním řekl, že výbor podle něj Čapí hnízdo z financování EU nevyjme. Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO).

Člen výboru za ODS Michael Pánek uvedl, že ho překvapilo, s jakou profesionalitou byl údajný dotační podvod spáchán. Podle něj by se měly prověřit další dotace spojené s holdingem Agrofert ve středních Čechách.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která výboru předsedá, k tomu uvedla, že výbor regionální rady není tribunálem či soudním senátem a neměl by na sebe brát roli soudců nebo orgánů činných v trestním řízení.

Ministerstvo financí navrhlo vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování, což znamená, že se na vyplacené prostředky pohlíží jako na národní dotaci. Byly již předfinancovány ze státního rozpočtu, a fakticky tak nenastane změna financování. Umožní to, aby ČR od Evropské komise dostala maximální možnou částku, kterou pro operační program mohla z EU obdržet. Opozice si takový postup nepřeje a poukazuje na to, že by peníze zaplatili lidé z daní. Pokud by se prokázalo, že dotace byla přidělena neprávem, poskytovatel by měl prostředky vymáhat po příjemci. V případě Čapího hnízda ale původní firma již neexistuje.

Podle opozice je ale možné, že projekt z evropského financování nakonec vyjme ministerstvo financí. Krajské zastupitelstvo by také mohlo koncem měsíce hlasovat o novém složení výboru regionální rady, který by pak rozhodoval znovu a projekt z financování EU vyřadil.

autor: mp