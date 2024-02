Výborný se vyjádřil o organizátorech jízdy na Prahu. Žádní zemědělci, dezinformační scéna

Organizátoři pondělních protestů v Praze nemají se zemědělstvím nic společného, řekl dnes ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve vysílání CNN Prima News. Farmáři se podle něj nechali vtáhnout do akce, kde „jde o politické ambice některých kruhů napojených na dezinformační scénu“.

V pondělí 19. prosince blokádou Pražské magistrály upozorní část farmářů na špatnou situaci českého zemědělství. Ministrovi zemědělství předají dopis s požadavkem, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Deal). Do Prahy by v pondělí podle organizátorů mohlo přijet až tisíc traktorů

Ministr Výborný podle svých slov vede se zástupci zemědělců dlouhodobě dialog a v plánu jsou i další schůzky. „Oznámené protesty na příští týden nepodporují žádní zástupci nevládních organizací, jako je Agrární komora, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství, kteří reprezentují farmáře. Za pondělní akci nikdo z těchto organizaci nestojí, všichni se od ní distancovalu,“ řekl ministr pro CNN Prima NEWS.

Poukázal na organizátory samotné: „Je to paradoxní, tváří se to jako protest zemědělců, ale organizují to lidé, kteří nemají se zemědělstvím nic společného,“ pokračoval ministr zemědělství.

„Já se obávám, že bohužel tady část zemědělců, farmářů se nechala vtáhnout do něčeho, kde nejde o zemědělství na prvním místě, ale kde jde o politické ambice některých kruhů, které jsou napojeny na dezinformační scénu. Jinak by se od toho vedení nevládních organizací asi nedistancovalo,“ řekl Výborný.

Zemědělci by podle Výborného měli být ostražití a dát si vždy pozor, kdo za akcí stojí. „Pondělní protest má jednoznačně politický podtext, je to naprosto nesporné. Pan Jandejsek, on sám osobně reprezentuje nějaký politicky zájem, hovoří o tom, že je potřeba svrhnout vládu, že je potřeba ukončit celý demokratický režim v České republice,“ řekl Výborný na adresu exprezidenta Agrární komory ČR a mluvčího blížícího se protestu Zdeňka Jandejska.

„Jsou to nesmysly, před kterými varuji. A doporučil bych skoro všem farmářům a zemědělcům, aby velmi pečlivě sledovali, s kým, kde, kdy a kam jedete,“ vyjádřil se Výborný.

