Výbuch vzteku v ČSSD! Hašek jmenován volebním manažerem a Dienstbier a další jsou v totálním varu

Na grémiu, kde byl Hašek zvolen manažerem nadcházejících voleb, chyběli zástupci senátorů sociální demokracie, kteří se nyní podle Deníku N proti výsledku volby ostře vymezují.

„Na grémiu jsem nebyl a netušil jsem, že manažerem má být pan Hašek. Kdybych tam byl, hlasoval bych proti. Momentálně krotím vášně senátorů, kterým tato volba vadí,“ shrnul předseda senátorského klubu Petr Vícha s tím, že „Hašek je rozený lhář“.

Vícha prý o volbě nebude mluvit s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, protože má nyní jiné starosti. „Chápu, že on má jiné starosti, ale nerad bych přišel o kolegy, kteří nechtějí kandidovat, protože máme špatného volebního manažera. Přece jen sociální demokracie má 130 let,“ dodal s tím, že by lidé kvůli volbě Haška neměli svoje kandidatury stahovat.

Senátor Milan Štěch ale prohlásil, že tato volba je pro něj nepřijatelná. „Na grémium jsem nebyl ani zvaný. Mám jenom právo účasti, ale nemám rozhodující hlas. Zvolení Haška ale respektovat nebudu. Jestli bude pan Hašek volebním manažerem, mým manažerem určitě nebude. Ještě si to rozmyslím, ale teď je pro mě absolutně nepřijatelný,“ hromuje Štěch.

Milan Štěch

"Slušně, ale důrazně."

Hašek podle Štěcha nemá ve společnosti dobré jméno. „Voliči, kteří by mě byli ochotní volit, se mě budou ptát, proč Hašek a proč jsme ho přijali a proč jsem neprotestoval. V politice je veřejné mínění strašně důležité a on má u mých potenciálních voličů nevalnou, nebo dokonce špatnou reputaci a pro mě je to nepřijatelné,“ dodal.

Podobně kriticky hovoří také senátor Jiří Dienstbier, který má letos obhajovat svůj mandát v horní komoře Parlamentu. „Michal Hašek neměl vůbec volebním manažerem být. Je to člověk, který umí během několika minut jedenáctkrát zalhat, a takový člověk nemá vést kampaň sociální demokracie,“ nebral si servítky a dodal, že Hašek by vůbec v ČSSD neměl mít žádnou významnou pozici.



„Ukazuje to, že někdo ve vedení při rozhodování o těchto pozicích ztratil jakékoli morální zásady. Je to pro mě naprosto nepřijatelné. Musím se rozhodnout, jak na to zareagovat. Někdo se musel úplně zbláznit, jinak to nedává vůbec žádný smysl,“ je rozzlobený senátor.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

Kritikům na Haškovi nejvíce vadí jeho neúspěšné snahy o takzvaný lánský puč ve straně, když se v roce 2013 sešel s prezidentem Milošem Zemanem po sněmovních volbách s cílem sesadit tehdejšího lídra Bohuslava Sobotku. Hašek schůzku opakovaně zapíral, načež pod tíhou důkazů rezignoval z postu prvního místopředsedy ČSSD. Vzdal se i poslaneckého mandátu a po konci ve funkci hejtmana Jihomoravského kraje z politiky odešel.

Hašek se ke své volbě vyjadřovat zatím nechce. „Děkuji za zájem, ale zatím ne. Potřebuji se ‚aklimatizovat‘ na novou situaci. Jednak je to čerstvé, jednak jsem pouze přijal roli manažera. Za ČSSD vystupují její volení představitelé,“ napsal Hašek novinářům.

Volbu senátoři sociální demokracie nechápou ani proto, že současný předseda ČSSD Jan Hamáček za lánský puč tehdy Haška tvrdě kritizoval. „Jsem přesvědčen o tom, že v jeho případě je situace naprosto neudržitelná. Nedokážu si představit, že teď předstoupí před voliče a bude pro ně důvěryhodný. Vždyť byl jednoznačně usvědčen ze lži,“ řekl Hamáček v roce 2013.

Nyní ale podle několika zdrojů Hašek ministru vnitra pomáhá jako poradce a navíc prý podle Hamáčka na roli volebního manažera nikoho jiného neměli. „Je to pár dní, co se na tom dohodli. Předseda mi říkal, že volby nemá kdo dělat a není, kdo by to mohl řídit. A jinak na to teď nikdo nemá čas a ti, kteří ho na něj mají, k tomu nemají kompetence a schopnosti,“ shrnul Deníku N dobře informovaný zdroj z Lidového domu. „Nemáme člověka, který by měl takové množství zkušeností a prošel už takovou spoustou voleb a který má čas,“ potvrdil jiný zdroj z vedení strany.

Že je Hašek Hamáčkův člověk, potvrdila také místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Nominace pana Haška na funkci volebního manažera, což není žádná funkce, byla přáním pana předsedy. Já to respektuji a podpořila jsem to,“ prohlásila.



Kritiku senátorů nechápe místopředseda Ondřej Veselý, který na grémiu Haška sám volil.

„Moc nechápu to zděšení a hysterii kolem toho, protože volební manažer má zkušenosti s volbami a organizuje je. Chápal bych, kdybychom kontroverzní osobu, jakou je Michal Hašek, nabízeli do nějaké veřejné funkce, že by byli všichni rozhněvaní, ale volební manažer je vnitřní člověk, který organizuje volby,“ řekl Veselý s tím, že Hašek nebude nikde veřejně vystupovat.

Podle místopředsedy ČSSD Michala Šmardy nemá pozice volebního manažera při senátních volbách žádnou velkou důležitost. „Rozumím, že to může vyvolat emoce v krajských volbách, kde stranickost hraje velkou roli, ale v senátních volbách k tomu není sebemenší důvod. V senátních volbách má každý obvod svého manažera a každý obvod je jiný,“ řekl Šmarda.

Volba Michala Haška volebním manažerem mezitím vyvolala na sociálních sítích posměšné reakce.

„A Škromach by mohl dělat sociální sítě,“ pobavil se komentátor Deníku Referendum Petr Bittner.

„ČSSD se rozhodla zatlouci víko své vlastní rakve. Škoda demokratické levicové strany,“ věští sociální demokracii po této volbě pád blogger Adam Volt.

ČSSD se rozhodla zatlouci víko své vlastní rakve. Škoda demokratické levicové strany. https://t.co/JIq5ztp8nP — Adam Volt (@AdamVolt) April 23, 2020

„Hamáček zbaven nouzového stavu přitvrdil ve snaze spáchat politickou sebevraždu. Luftjarda kdysi zlikvidoval ČSA, ovšem tohle je majstrštyk, likvidace celé ČSSD...,“ prohlásil Martin Palát.

@jhamacek zbaven nouzového stavu přitvrdil ve snaze spáchat politickou sebevraždu. Luftjarda kdysi zlikvidoval ČSA, ovšem tohle je majstrštyk, likvidace celé @CSSD ... https://t.co/yarV4r4n6p — Martin Palát (@PalatMartin) April 23, 2020

Na lánský puč upomíná také novinář Petr Honzejk. "K tomu jmenování pana Michala Haška volebním manažerem ČSSD bych panu Janu Hamáčkovi připomněl tenhle pár let starý rozhovor," píše Honzejk.

