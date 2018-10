Výbušné dokumenty z USA, které se při výročí Mnichova moc neprobíraly

K výročí 80 let od mnichovské smlouvy se tématu začal věnovat novinář Erik Best v několika facebookových postech a také ve svém Posledním slově. Čtenářům přibližuje názory amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta na mnichovskou dohodu a jeho působení ve vyjednávání. Ukazuje, že americký prezident zde měl svá želízka v ohni a prosazoval mírové řešení za každou cenu.

K výročí Mnichova se vyjadřovalo mnoho českých osobností a řešily otázky tehdejší diplomacie a hlavně, zda jsme se tehdy měli vojensky bránit. Jedním z těch, kdo tehdejší dění přibližoval čtenářům, byl i český novinář amerického původu Erik Best. Už 26. září postoval Best na svůj facebook záběry z dobového vydání New York Times s komentářem: „Před 80 lety vyzval Roosevelt Hitlera a Beneše k pokračování v jednání, aby svět mohl ‚uniknout šílenství nového uchýlení se k válce‘.“

„Včera Rooseveltova výzva k míru adresovaná Hitlerovi a Benešovi, dnes Hitlerova okamžitá odpověď: Za existenci sudetoněmeckého problému Německo nemůže,“ komentoval další výtisk New York Times Erik Best.

„Roosevelt Hitlerovi: Nic nestojí v cestě uspořádání konference,“ přidal Best o den později.

„Bílý dům 28. 9. 1938: Konference čtyř mocností v Mnichově ‚nabízí velkou naději a povzbuzení‘,“ překládá Best klíčovou část dalšího textu o postoji tehdejší administrativy k Mnichovu.

„Po podpisu dohody v Mnichově panovalo ve Washingtonu ‚největší potěšení‘. Podněty Čechoslováků, že by Roosevelt mohl urovnat rozdíly, nebyly vyslyšeny. Prezident vyzval národ k modlitbě za trvalý mír,“ přiblížil reakci na výsledek dohody novinář.

„V Mnichově rozhodl Roosevelt,“ tak vyznívá text dalšího příspěvku z dobových New York Times, kterým svou exkurzi do historie Best na Facebooku zatím zakončil.

Tématu věnoval Erik Best také dvě své glosy v Posledním slově na webu Fleet Sheet. V té první z 27. září informuje čtenáře o tom, jak Roosevelt psal tehdejšímu kanadskému premiérovi Mackenzie Kingovi. Vyjadřoval radost amerického lidu, že se podařilo odvrátit válku a v další korespondenci, že mu bylo privilegiem sehrát roli ve „zmírnění evropské krize“.

Fotogalerie: - Mnichov se vrací

Anketa Je Emmanuel Macron dobrý prezident Francie? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 234 lidí

Prvního října pak nabídl Erik Best čtenářům překlad slov Roosevelta z tohoto záznamu z tiskové konference z 27. září 1938: „O té evropské věci, myslím, mohu říci jen to, že americký ministr zahraničí, jeho náměstek a další zaměstnanci ministerstva zahraničí plus americké diplomatické mise v hlavních městech dotčených zemí, odvedli úžasnou práci. Je to skvělý příklad týmové práce, kdy všichni spolupracovali s opravdu velkým úspěchem. Také bych mohl zmínit výborný přístup tisku a rozhlasu, jejichž zástupci téměř všichni stáli nohama na zemi. Musím se vyjádřit přesně a říci, že „téměř všichni“ stáli během vážného napětí na světové scéně nohama na zemi. Jak všichni víme, jednoznačně šlo o krizi. I když se často o různých věcech, které krizemi nejsou, jako o krizích mluví, tohle krize byla.“

Psali jsme: O čem se moc nemluví: Československo bylo poraženo dávno před Mnichovem, nastoluje Martin Koller zásadní fakta „Armáda je určená pro boj, ne pouze pro vítězství.“ Bývalý velitel elitní jednotky z Afghánistánu se přidal ke Schwarzenbergovi, když přišla řeč na rok 1938 Máme žalobu, kterou podal Bakala v USA kvůli špinění svého dobrého jména. Pomáhá mu s ní i Andrew Schapiro Cenzura na internetu? Erik Best přišel s ohromujícím nápadem, jak se bránit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas