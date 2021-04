Východ, nebo Západ? Lidé poslali Fialu z ODS... Jinam

reklama

Kromě Heleny Langšádlové proti údajnému východnímu směřování České republiky bojuje i předseda ODS Petr Fiala. Říká, že Česko bylo vždy v hledáčku východních mocností. „Ještě nikdy ale nebylo uvnitř našich hranic tolik ochotných pomocníků, kteří roky pracují na tom, aby se naše země znovu stala východní kolonií. Jsou v politice, zakládají média, šíří dezinformace, usilují o státní zakázky. Pokud toto bude příští vláda dál tolerovat, nedivme se, že se jednoho dne opět probudíme v nesvobodě,“ varuje Petr Fiala.

Východní mocnosti prý nestojí o to, aby Česko bylo zdravé, vzdělané, prosperující a jeho populace sebevědomá. „Potřebují nás mít nemocné, nevzdělané, bojácné a nejlépe v ekonomických problémech,“ tvrdí Fiala a dodává, že pak pro tyto východní mocnosti budeme snadná kořist a „nástupní ostrůvek v jejich další cestě za rozvratem západní civilizace“.

Celkem Fiala vzbudil svým komentářem sympatie přibližně v 1 900 lidech, ale nezanedbatelný počet lidí považoval jeho vyjádření za směšné.

V komentářích byl Fiala ovšem poučen, například ústavním právníkem Pavlem Hasenkopfem, který ho informoval o konceptu střední Evropy, spolu s panovnickými rody, které ji reprezentovaly. „Dnes se znovu ukazuje, že mezi střední Evropou a západní Evropou s jejími zámořskými klony je rozdíl a o aktuálně probíhající sebevražednou kulturní revoluci Západu nestojím ani trochu, to radši ty Rusáky,“ soudil.

„Tak nasedněte s celým SPOLU do tanku a vyražte na Donbas, této zemi by se jen ulevilo. A nezapomeňte na Kalouska, ne že bude při formování marškumpačky zase v týlu fasovat rum!“ vyzýval předsedu k okamžité akci právník Tomáš Tyl.

„Možná by bylo lepší nebýt ničí kolonií. Vy tady jedním dechem řeknete, že nechcete být východní kolonií, ale západní kolonií budete klidně a rád,“ pustil se do východobijce Fialy další komentující a vysloužil si téměř 200 souhlasných reakcí.

I na slavný pojem „hybridní válka“ došlo. Libor Dokoupil ironicky poznamenal, že katastrofa jménem předsednictví Petra Fialy nic jiného být nemůže. „Jsem absolutně přesvědčený, že by ČR slušela neutralita a né neustálé lezení do řití, východu nebo západu. Všichni s námi jen vydrbou!“ apeloval Josef Suchý. Vlastimil Sehnal se dokonce přiznal, že právě Petr Fiala je důvod, proč již ODS nevolí.

„To jste si spletl světové strany. Kolonií Německa jsme už 30 let. Běžte raději normálně pracovat, jestli víte, co to je, abyste byl alespoň trochu užitečný,“ doporučila vystudovanému politologovi Jana Jirásková. „Na západ, který je v totálním rozkladu, ti sere, Fialo, naštěstí čím dál víc lidí. Až vytáhneš hlavu z US a EU prdele a rozkoukáš se kolem sebe, možná pochopíš, že lidé již prozřeli a pochopili, co je celý tvůj západ za špínu,“ šel do předsedy o poznání ostřeji Jozef Kupčík.

„Prosím vás, už vyměňte to vaše PR oddělení, ty vaše fotky jak si držíte obroučky, jak držíte v ruce dýmku... to je něco tak strašně umělýho, že se na to fakt nedá vůbec koukat...“ postrčil Fialu Zdeněk Plech.

Byly i pozitivní reakce, ale v komentářích jich bylo poskrovnu. „Velmi děkuji za Vaše slova, která jsou jasná a zřetelná a přesně definují to, co se právě odehrává. Nezakrývat realitu bude určitě v předvolebním období velmi důležité pro udržení - i rozšiřování voličské základny ODS, potažmo koalice SPOLU,“ děkoval čestný předseda ODS z Úval, Jan Šťastný.

Poslední průzkum Kantaru ze sběru dat od 25. 3. až 1. 4. pak ODS přisuzuje 9 %, ODS by tedy byla v preferencích pátá.

Průzkum firmy Kantar CZ pro ČT

