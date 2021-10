Vyčuraní Piráti. To se ODS bude divit. Řečeno naplno

reklama

Politolog Jan Kubáček vystoupil před kamerami ČT a naznačil, že Piráti mají před sebou v podstatě neřešitelný problém. Problém, jak zůstat ve Sněmovně alespoň ve 4 poslancích, obsadit posty ve vládě a přitom nekumulovat funkce.

„To je de facto neřešitelný problém,“ konstatoval Kubáček s tím, že aby se to dalo vyřešit, museli by mít Piráti dohodu se Starosty, že se kandidáti STAN vzdají některých svých poslaneckých mandátů ve prospěch Pirátů. „To si myslím, že je téměř neprosaditelné, protože každý z těch nominantů do toho šel s tím, že pokud by uspěl, tak s velkou pravděpodobností bude poslancem, je to pro něj příležitost držet určitá témata a nezažil jsem příliš mnoho situací, že by opravdu dva zástupci couvli a v podstatě se dál věnovali svému občanskému životu,“ upozornil Kubáček.

Kupříkladu v Ústeckém kraji je navíc jedním ze zástupců STAN někdejší poslanec Milan Šťovíček, který byl poslancem a podle Kubáčka by jistě rád využil další příležitost k prezentování svých témat, takže nelze čekat, že by uvolnil místo Pirátovi.

„Takže by tam opravdu musela být dohoda se Starosty. Mnozí by to mohli v podstatě vnímat jako nevůli k občanově volbě a preferencím, protože by to tak trošku vypadalo, že si sice můžete na kandidátce vybrat, můžete dát kroužkovací preferenci, ale potom se sejdou dva subjekty a naordinují vám, kdo v té Sněmovně sedět bude či nebude,“ upozornil Kubáček.

Po této zkušenosti už podle Kubáčka půjdou do příštích voleb sami. Prozatím prý vydrží ve vládě, ale nejpozději po českém předsednictví v EU budou jakousi vnitřní opozicí ve vládě.

Kubáček má za to, že v budoucí vládě dojde na generační střet mezi Piráty na jedné straně a mezi ODS s lidovci na straně druhé.

A ačkoli nevidí do hlav jednotlivých poslanců, rozhodl se trochu přiblížit, proč asi pirátská poslankyně Olga Richterová upustila od toho, stát se ministryní práce a sociálních věcí.

„Myslím si, že tam je i strategická úvaha. Jednak přinést další tváře do vlády a tím jakoby opticky vytvořit dojem, že těch Pirátů tam je ve výsledku více, ale zároveň si nevzít ty nejméně populární resorty do budoucna, protože si představte, že by Piráti řezali. Omezovali v logice sociální politiky, protože na spoustu těch projektů prostě nebudou peníze a to by samozřejmě byla přímá nahrávka sociálním demokratům a různým levicovým spolkům, kteří by vlastně na Piráty ukazovali, jak jsou asociální, že jsou prodlouženou rukou ODS. To by vedlo k obrovskému vnitřnímu otřesu u Pirátů a v podstatě k velkému debaklu v dalších volbách. Takže si myslím, že ta úvaha je, že Piráti budou chtít jít spíš cestou modernizační, digitalizační, úspornou, jít proti šlendriánu a byrokracii, protože tam vědí, že nebudou ztrácet body a mohou dál vyprávět ten svůj příběh a hrát strategii o návrat a o posílení. Takže to si myslím, že je hlavní úvaha,“ konstatoval Kubáček.

